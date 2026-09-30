Colombia

Gustavo Petro defendió a María José Pizarro y se refirió al fallo en contra del expresidente del Congreso Iván Name: “Nunca perteneció a la bancada de gobierno”

El exmandatario colombiano afirmó que las menciones a la dirigente del Pacto Histórico en la sentencia del Consejo de Estado contra el exsenador obedecen a sus funciones en la mesa directiva del Senado

Gustavo Petro - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Colprensa/@SenadoGovCo/X
El expresidente sostuvo que las alusiones a la exvicepresidenta del Senado en el fallo que le quitó la investidura al excongresista buscan afectar la aplicación de la reforma pensional - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Colprensa/@SenadoGovCo/X
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El expresidente colombiano Gustavo Petro defendió a la exsenadora María José Pizarro tras las referencias a ella en la sentencia que decretó, en primera instancia, la pérdida de investidura de Iván Name.

El exmandatario sostuvo que las menciones responden a las funciones que Pizarro ejerció como primera vicepresidenta del Senado y afirmó que existe un intento por cuestionar el trámite de la reforma pensional.

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“El ataque a María José Pizarro solo busca que no se aplique el proyecto de pensiones”, escribió Petro en una publicación en X.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro sostuvo que las menciones responden a las funciones que Pizarro ejerció como primera vicepresidenta del Senado - crédito @petrogustavo/X

Según planteó, los cuestionamientos contra la dirigente del Pacto Histórico pretenden instalar una versión falsa sobre la aprobación de la iniciativa y afectar su entrada en vigor.

Petro señaló que Pizarro debía reemplazar a Name en la conducción de las plenarias del Senado cuando el entonces presidente de la corporación no asistía. En ese sentido, explicó que las menciones a la excongresista dentro del expediente responden a la función institucional que cumplió durante ese periodo.

“El ataque a María José Pizarro, vicepresidenta del Senado y que debía reemplazar a Name cada vez que este no asistía, busca crear la matrix falsa sobre la aprobación de nuestra ley de reforma pensional (sic)”, afirmó el expresidente.

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Petro sostuvo que Name no integró la bancada oficialista

En su mensaje, Petro insistió en que Iván Name no hizo parte de la bancada que respaldaba al Gobierno. Además, aseguró que el exsenador mantuvo una postura opositora frente a sus propuestas desde su etapa como alcalde de Bogotá.

“El señor Iván Name nunca perteneció a la bancada de gobierno. Al contrario, desde que yo fui alcalde de Bogotá se dedicó a oponerse y obstaculizar nuestras propuestas”, señaló Petro.

El expresidente también cuestionó el papel de Name durante el debate de la reforma pensional en el Senado. Según su versión, el entonces presidente de la corporación mantuvo el proyecto sin discusión durante ocho meses, con el objetivo de acercarlo al límite del periodo legislativo.

Se conocieron unos chats de WhatsApp relacionados con el escándalo de la Ungrd e Iván Name, uno de los mencionados, respondió mediante un comunicado en el que negó actos de corrupción y criticó el uso de filtraciones para, según él, influir indebidamente en las investigaciones - crédito @SenadoGovCo/X
Gustavo Petro insistió en que Iván Name no hizo parte de la bancada que respaldaba al Gobierno - crédito @SenadoGovCo/X

“El señor Iván Name saboteó el debate de la reforma pensional encajonándolo en su escritorio de presidente del Senado durante ocho meses”, escribió Petro. Añadió que, a su juicio, esa actuación buscaba que la iniciativa se hundiera por falta de tiempo.

Petro también se refirió a los recursos que, de acuerdo con la decisión de primera instancia del Consejo de Estado, recibió Name dentro del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El expresidente sostuvo que esos dineros no habrían tenido como fin asegurar el respaldo al proyecto pensional.

“Al señor Name le pagaron dineros como a Olmedo no porque eran dineros de soborno para el proyecto de ley que él saboteó, sino porque eran dineros que se robaban para financiar sus propias campañas políticas”, afirmó.

Pizarro afirmó que las menciones corresponden a sus funciones

Las declaraciones de Petro se conocieron después de que María José Pizarro rechazara las interpretaciones sobre las referencias a su nombre en la providencia contra Name. La excongresista indicó que ocupó la primera vicepresidencia del Senado entre el 20 de julio de 2023 y el 20 de junio de 2024.

Pizarro sostuvo que su nombre aparece 85 veces en el documento, aunque consideró que esas alusiones están relacionadas con sus obligaciones como integrante de la mesa directiva. “¿Acaso los periodistas leyeron el fallo donde me mencionan 85 veces y se percataron que dichas menciones están en el marco legal y constitucional de mis funciones como vicepresidenta del Senado?”, manifestó.

La exsenadora cuestionó las publicaciones que vincularon las referencias del fallo con una eventual responsabilidad suya en el caso. “Ya vemos que no. Y que otros se limitaron simplemente a replicar la misma narrativa incriminatoria sin revisar el contenido de la decisión”, agregó.

María José Pizarro se pronunció sobre el fallo a Iván Name
Con este mensaje en sus redes sociales, la excongresista María José Pizarro se pronunció sobre el fallo del Consejo de Estado a Iván Name, en el que aparece mencionada - crédito @PizarroMariaJo/X

La decisión del Consejo de Estado decretó, en primera instancia, la pérdida de investidura de Name por tráfico de influencias. La providencia relacionó al exsenador con hechos investigados dentro del caso Ungrd y con la recepción de $3.000 millones, de acuerdo con la información conocida sobre el expediente.

El nombre de Pizarro figura en el registro de al menos 14 sesiones plenarias que presidió ante ausencias de Name. Parte de esas jornadas estuvo vinculada con el trámite de la reforma pensional, iniciativa que continúa bajo estudio de la Corte Constitucional.

“Mi respuesta es a Colombia: altura en el debate, rigor y rectitud en mi actuación”, expresó Pizarro. Luego añadió: “Quienes quieran criminalizar, están buscando en el lugar equivocado”.

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