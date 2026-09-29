Movistar Arena dejará su nombre: ya se desmonta el letrero en Bogotá, mientras las empresas pujan por los derechos del nombre

Trabajadores iniciaron el desmontaje del letrero del Movistar Arena, tras la apertura de una convocatoria para asignar los nuevos derechos de denominación del escenario - crédito captura de pantalla @Marovaan/X

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Apenas unos días después de conocerse la adquisición del 50% de la sociedad operadora del Movistar Arena de Bogotá por parte de BeatHub Entertainment, ya comenzaron a difundirse las imágenes de los trabajadores desmontando el letrero del escenario que bajo esta denominación albergó conciertos y eventos masivos de todo tipo desde su apertura en 2018, una vez asumió el lugar del antiguo Coliseo Cubierto El Campín.

Más allá de la nostalgia que se viene reflejando en las redes sociales tras difundirse las imágenes del desmontaje del letrero, lo cierto es que ya se puso en marcha una convocatoria abierta para asginar los nuevos derechos de denominación del escenario, según reveló Portafolio.

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Hernando Sánchez, cofundador de BeatHub Entertainment y fundador de la plataforma de boletería TuBoleta, confirmó en declaraciones recogidas por Portafolio el inicio de este proceso. “Estamos en un proceso de convocatoria. No te puedo decir a nombre de quién va a quedar porque estamos precisamente en ese proceso. Normalmente llegan compañías del sector bancario, de servicios y telecomunicaciones, entre otras”, explicó.

El recinto de eventos de Bogotá permanecerá sin una marca comercial oficial hasta que concluya el proceso de selección a comienzos de 2027, según confirmó BeatHub Entertainment - crédito Movistar Arena

Según el ejecutivo, BeatHub espera que la convocatoria avance en los próximos meses y que el resultado se conozca a comienzos de 2027. Hasta ese momento, el escenario permanecerá sin una marca comercial que lo identifique de manera oficial, más allá de que el desmontaje del letrero actual ya comenzó.

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Sánchez destacó que el modelo de denominación del nombre no es nuevo para la compañía. De hecho, mencionó a BeatHub como la primera empresa en Colombia que aplicó esta modalidad a un recinto de entretenimiento, siendo esta una práctica ya extendida en escenarios de Estados Unidos y Europa desde mediados de los años 80.

“Fuimos disruptivos con el Movistar Arena porque en ese momento el naming right no se conocía en Colombia. Fuimos los primeros que bautizamos un escenario bajo este modelo y detrás de ese escenario llegaron y se vincularon muchísimas marcas”, afirmó el cofundador de la compañía.

Proyecciones de eventos y derrama económica para 2027

La empresa operadora proyecta la realización de 160 eventos masivos en el escenario de la capital colombiana para 2027 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Más allá del cambio de nombre, la estrategia de la operadora apunta a incrementar la actividad del recinto. Para 2027, BeatHub proyecta realizar 160 eventos en el Movistar Arena de Bogotá.

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Sánchez estimó que la operación del escenario podría generar una derrama económica cercana a los 500.000 millones de pesos en la capital colombiana, impulsada principalmente por el movimiento que producen los conciertos en sectores como hotelería, transporte, restaurantes y la industria gastronómica. “Cuando hay más conciertos, la derrama económica a nivel de Bogotá es importante. Se benefician los hoteles, el transporte, los alimentos y bebidas y la gastronomía, entre otros sectores”, apuntó.

El impacto también se refleja en el empleo. Según cifras entregadas por el ejecutivo, el ecosistema del recinto genera actualmente alrededor de 400 empleos directos, a los que se suman los trabajadores vinculados a cada evento. Cada turno puede involucrar cerca de 700 personas, para un total aproximado de 80.000 turnos de trabajo al año en el Movistar Arena.

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BeatHub adquirió el 50% restante de Colombiana de Escenarios, la sociedad operadora del recinto, que hasta entonces pertenecía al grupo chileno BeLive Entertainment Group. La operación, cuyo monto no fue divulgado por las partes, le permitió a la compañía asumir el control absoluto de la gestión del escenario bajo la concesión de Asociación Público-Privada que mantiene con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd).

Medellín seguirá el mismo rumbo

La estrategia comerciales de escenarios se extiende a Medellín con la inauguración de la DaviArena el 14 de noviembre de 2026 - crédito Davivienda

La estrategia de BeatHub de usar el nombre de un escenario como activo ya se puso en marcha en Medellín, a tono con la apertura de la DaviArena, prevista para el próximo 14 de noviembre con una presentación de Juanes. En los días siguientes incluirá presentaciones de artistas como Chayanne, Rubén Blades, Martin Garrix y Carlos Vives.

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De acuerdo con la citada fuente, para este recinto la compañía calcula una derrama económica cercana a los 350.000 millones de pesos, un aporte parafiscal de 15.000 millones de pesos y unos 50.000 turnos de trabajo al año.