Colombia

Cundinamarca ofrece 90% de descuento en intereses tributarios: así puede acceder al beneficio

Los contribuyentes pueden consultar sus obligaciones y realizar los pagos mediante los canales oficiales de la Gobernación

Ilustración en acuarela de un hombre usando una tarjeta de crédito en un datáfono junto a una alcancía, monedas y el mapa de Cundinamarca.
Los contribuyentes con deudas de 2025 y años anteriores podrán solicitar el alivio tributario - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los contribuyentes con deudas de 2025 y años anteriores ante el Departamento de Cundinamarca podrán obtener un descuento del 90% en intereses y sanciones por mora.

La medida de la Secretaría de Hacienda estará vigente hasta el 30 de diciembre de 2026 y no reduce el valor principal del impuesto. Quienes tengan pendiente el impuesto sobre vehículos pueden consultar la obligación, descargar la factura y pagar en línea en este enlace oficial.

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El alivio busca que las personas y empresas se pongan al día con sus obligaciones tributarias departamentales. Para los demás gravámenes, la consulta de los trámites y los canales habilitados está disponible en el portal de la Gobernación de Cundinamarca. La entidad recomendó usar exclusivamente sus canales oficiales y adelantar las gestiones antes de la fecha límite.

El descuento cubre recargos, pero no el impuesto adeudado

El beneficio se calcula sobre los intereses y las sanciones que se hayan causado por el incumplimiento en el pago. Por tanto, el contribuyente deberá cancelar la totalidad del capital adeudado, mientras que el 90% de los cobros asociados a la mora se descontará conforme a las condiciones aplicables a cada renta.

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Cartel informativo que anuncia un 90% de descuento en sanciones de impuestos con el logotipo de la Gobernación de Cundinamarca
La Gobernación de Cundinamarca anuncia un descuento del 90% en intereses y sanciones de impuestos departamentales, válido hasta el 30 de diciembre de 2026.

La vigencia incluye obligaciones correspondientes a 2025 y a periodos anteriores. Quienes tengan facturas de años previos deben revisar el estado de su cuenta antes de efectuar el pago, en especial si existen procesos fiscales o inconsistencias en la información registrada.

Entre los impuestos departamentales relacionados con el alivio están el impuesto sobre vehículos automotores, el impuesto al consumo y el impuesto de registro. El Departamento también administra tributos como la sobretasa a la gasolina, el impuesto al degüello, las estampillas departamentales y la tasa pro-deporte y recreación. Las condiciones de liquidación y pago pueden variar según el gravamen.

El trámite del impuesto vehicular puede hacerse por internet

Para el impuesto sobre vehículos automotores, el portal tributario ofrece la descarga de la factura de 2026, la consulta del detalle de la liquidación, el histórico de pagos y procesos fiscales, el avalúo del vehículo y el calendario tributario. También permite verificar un formulario de pago y consultar los beneficios tributarios vigentes.

Impuesto Vehicular. Cortesía Infobae
Los propietarios de vehículos pueden consultar la liquidación y descargar la factura tributaria en el portal oficial del departamento - crédito Cortesía Infobae

El proceso básico para quienes buscan ponerse al día es el siguiente:

  • Ingresar al portal oficial con los datos del vehículo y consultar la obligación.
  • Revisar la vigencia, el valor del impuesto, los intereses y las sanciones liquidadas.
  • Descargar la factura o declaración correspondiente.
  • Realizar el pago en línea o escoger una entidad financiera autorizada, según el trámite.
  • Conservar el comprobante y verificar posteriormente que la transacción aparezca en el sistema.

Para pagos presenciales del impuesto vehicular, la información suministrada por el Departamento señala a BBVA, AV Villas y Davivienda como entidades disponibles a nivel nacional.

Canales para registro, consumo y acuerdos de pago

En otros tributos departamentales, el pago puede requerir una liquidación o declaración previa generada en la plataforma institucional. Para el impuesto de registro se contemplan alternativas virtuales como PSE, los botones de Bancolombia y Davivienda, y tarjeta de crédito a través de la pasarela oficial. También existen ventanillas de bancos autorizados para algunos trámites.

Edificios de ladrillo rojo rodeando una plaza con peatones, banderas en astas y un muro bajo en primer plano
Varios peatones caminan por la plaza central de un complejo arquitectónico compuesto por edificios con fachadas de ladrillo rojo.

En el caso del impuesto al consumo —que incluye, entre otros productos, licores, cervezas y cigarrillos—, el contribuyente debe llevar el recibo o la declaración con código de barras cuando el pago sea presencial. Antes de acudir a una sucursal, conviene confirmar en el portal institucional cuáles son las entidades habilitadas para la renta específica y sus horarios de atención.

Si un pago del impuesto vehicular no se refleja, el primer paso es revisar que el formulario corresponda al Departamento de Cundinamarca, verificar la placa reportada y confirmar con el banco el número de sticker o sello de imprenta. Si hay un error en los datos, deberá solicitarse la corrección ante la Administración Tributaria Departamental.

Los contribuyentes que necesiten negociar una obligación del impuesto sobre vehículos pueden solicitar un acuerdo de pago mediante el correo acuerdosdepago@cundinamarca.gov.co. La consulta anticipada de la deuda permitirá identificar el monto que corresponde al impuesto y el descuento aplicable a los cargos por mora antes del 30 de diciembre de 2026.

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