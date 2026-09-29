Pareja de un exjugador de Santa Fe aclaró si los futbolistas pueden tener intimidad antes de un partido: “Les traigo el chismesito de cómo es esto”

Ángela Gordón señaló que, durante las concentraciones, los futbolistas recurren a chats, videos y videollamadas, según las reglas de cada técnico - crédito @angela_gordonp/Instagram

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Ángela Gordón, pareja del exfutbolista profesional Juan Daniel Roa, quien pasó por equipos como Independiente Santa Fe, explicó que las concentraciones y las reglas de cada director técnico determinan las posibilidades de intimidad de los jugadores antes de un partido.

Roa, bogotano de 35 años, debutó en 2010 y disputó 424 partidos oficiales como profesional, según el medio web Cero a Cero. Durante su carrera obtuvo tres ligas, tres Superligas, la Copa Sudamericana de 2015 y la Copa Suruga Bank de 2016. En octubre de 2024 anunció su retiro del fútbol profesional por problemas físicos en la cadera.

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En un video que publicó el domingo 28 de septiembre de 2026 en su cuenta de Instagram, @angela_gordonp, Gordón mencionó chats, videos y videollamadas como alternativas para las parejas cuando los futbolistas permanecen concentrados antes de una competencia deportiva.

Sus declaraciones se inscriben en un debate que acompaña al fútbol desde hace años: algunos equipos han incluido entre sus reglas la prohibición de relaciones sexuales antes de los partidos. Durante el Mundial de Brasil 2014, el entonces técnico de Bosnia y Herzegovina, Safet Susic, afirmó que sus jugadores no tendrían sexo durante el torneo.

Ángela Gordón, pareja de Juan Daniel Roa, exjugador de Independiente Santa Fe, describió la intimidad de los futbolistas al momento de estar en concentraciones - crédito @angela_gordonp/Instagram

La concentración depende de la decisión del director técnico

La también embajadora de marcas y creadora de contenido explicó que el primer factor no está vinculado con una prohibición universal sobre las relaciones sexuales, sino que depende de la logística que establece cada entrenador en la previa de los encuentros.

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“Primero, es importante que tengan claro que una concentración la establece el director técnico de cada equipo. Él es quien decide cuántos días previos a un partido van a estar los jugadores concentrados y qué restricciones van a tener. Así que, si un jugador está concentrado, pues nosotras, las esposas, no podemos estar en la noche arruchaditos con él. Podemos ir a la concentración a saludarlo. Inclusive, hay algunos técnicos que también prohíben esas visitas”.

Las concentraciones son habituales en el fútbol profesional, sobre todo antes de partidos de alta exigencia, viajes o instancias definitorias. Los clubes fijan horarios, alojamiento, comidas y espacios de descanso bajo normas que pueden variar según el entrenador y el calendario.

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La publicación de Ángela Gordón, pareja del exfutbolista de Santa Fe, Juan Daniel Roa, sobre la intimidad de los futbolistas durante la concentración de los jugadores profesionales - crédito @angela_gordonp/Instagram

El descanso, la alimentación e hidratación forman parte de la rutina previa

La pareja de Juan Daniel Roa también señaló que los clubes procuran reducir las distracciones externas y asegurar que los futbolistas cumplan el programa definido por el área técnica y médica.

“¿Qué busca un club con las concentraciones? Que el equipo tenga el descanso adecuado, que los jugadores cumplan a cabalidad con ese plan alimenticio, la hidratación, fomentar la unión del grupo, pero sobre todo alejarlos de las distracciones del exterior. Y sí, tristemente para nosotras las esposas también los alejan del desgaste físico que puede tener un jugador al tener intimidad”, explicó en el video.

Juan Daniel Roa anunció su retiro del fútbol profesional en el año 2024 - crédito Independiente Santa Fe

La intimidad también queda sujeta a las rutinas personales

En el último tramo del video, Gordón mencionó al brasileño Pelé y planteó que la intimidad puede tener un efecto de relajación. También aludió a las alternativas de comunicación entre las parejas cuando hay concentración.

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“Pelé fue uno de los que refutaba que los jugadores tenían que tener intimidad previa a un partido porque se sentían más relajados. Claro está que en ese tema de la intimidad con el esposo futbolista previo a un partido también juega aquí un papel importante la creatividad. Porque también hay algo por ahí que se llama chats, videos, videollamadas. Ustedes me entienden”, concluyó.

Y es que El País de España, en una publicación del 3 de septiembre de 2023, le atribuyó una distinción entre mantener una rutina con una pareja estable y los encuentros que implicaban trasnocho y cambios en los hábitos. “Como indicó el legendario futbolista Pelé, algunos jugadores necesitan tener relaciones sexuales para relajarse, mientras que otros no; es una decisión personal”, indicó el medio en ese entonces.

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