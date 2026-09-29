Deportes

Pareja de un exjugador de Santa Fe aclaró si los futbolistas pueden tener intimidad antes de un partido: “Les traigo el chismesito de cómo es esto”

Ángela Gordón, esposa de Juan Daniel Roa, ejemplificó ese ámbito de los jugadores profesionales, recordando al brasileño Pelé

Ángela Gordón señaló que, durante las concentraciones, los futbolistas recurren a chats, videos y videollamadas, según las reglas de cada técnico - crédito @angela_gordonp/Instagram

Guardar

Ángela Gordón, pareja del exfutbolista profesional Juan Daniel Roa, quien pasó por equipos como Independiente Santa Fe, explicó que las concentraciones y las reglas de cada director técnico determinan las posibilidades de intimidad de los jugadores antes de un partido.

Roa, bogotano de 35 años, debutó en 2010 y disputó 424 partidos oficiales como profesional, según el medio web Cero a Cero. Durante su carrera obtuvo tres ligas, tres Superligas, la Copa Sudamericana de 2015 y la Copa Suruga Bank de 2016. En octubre de 2024 anunció su retiro del fútbol profesional por problemas físicos en la cadera.

PUBLICIDAD

En un video que publicó el domingo 28 de septiembre de 2026 en su cuenta de Instagram, @angela_gordonp, Gordón mencionó chats, videos y videollamadas como alternativas para las parejas cuando los futbolistas permanecen concentrados antes de una competencia deportiva.

Sus declaraciones se inscriben en un debate que acompaña al fútbol desde hace años: algunos equipos han incluido entre sus reglas la prohibición de relaciones sexuales antes de los partidos. Durante el Mundial de Brasil 2014, el entonces técnico de Bosnia y Herzegovina, Safet Susic, afirmó que sus jugadores no tendrían sexo durante el torneo.

Ángela Gordón, pareja de Juan Daniel Roa, exjugador de Independiente Santa Fe, describió la intimidad de los futbolistas al momento de estar en concentraciones - crédito @angela_gordonp/Instagram
Ángela Gordón, pareja de Juan Daniel Roa, exjugador de Independiente Santa Fe, describió la intimidad de los futbolistas al momento de estar en concentraciones - crédito @angela_gordonp/Instagram

La concentración depende de la decisión del director técnico

La también embajadora de marcas y creadora de contenido explicó que el primer factor no está vinculado con una prohibición universal sobre las relaciones sexuales, sino que depende de la logística que establece cada entrenador en la previa de los encuentros.

PUBLICIDAD

“Primero, es importante que tengan claro que una concentración la establece el director técnico de cada equipo. Él es quien decide cuántos días previos a un partido van a estar los jugadores concentrados y qué restricciones van a tener. Así que, si un jugador está concentrado, pues nosotras, las esposas, no podemos estar en la noche arruchaditos con él. Podemos ir a la concentración a saludarlo. Inclusive, hay algunos técnicos que también prohíben esas visitas”.

Las concentraciones son habituales en el fútbol profesional, sobre todo antes de partidos de alta exigencia, viajes o instancias definitorias. Los clubes fijan horarios, alojamiento, comidas y espacios de descanso bajo normas que pueden variar según el entrenador y el calendario.

La publicación de Ángela Gordón, pareja del exfutbolista de Santa Fe, Juan Daniel Roa, sobre la intimidad de los futbolistas durante la concentración de los jugadores profesionales - crédito @angela_gordonp/Instagram
La publicación de Ángela Gordón, pareja del exfutbolista de Santa Fe, Juan Daniel Roa, sobre la intimidad de los futbolistas durante la concentración de los jugadores profesionales - crédito @angela_gordonp/Instagram

El descanso, la alimentación e hidratación forman parte de la rutina previa

La pareja de Juan Daniel Roa también señaló que los clubes procuran reducir las distracciones externas y asegurar que los futbolistas cumplan el programa definido por el área técnica y médica.

“¿Qué busca un club con las concentraciones? Que el equipo tenga el descanso adecuado, que los jugadores cumplan a cabalidad con ese plan alimenticio, la hidratación, fomentar la unión del grupo, pero sobre todo alejarlos de las distracciones del exterior. Y sí, tristemente para nosotras las esposas también los alejan del desgaste físico que puede tener un jugador al tener intimidad”, explicó en el video.

Juan Daniel Roa
Juan Daniel Roa anunció su retiro del fútbol profesional en el año 2024 - crédito Independiente Santa Fe

La intimidad también queda sujeta a las rutinas personales

En el último tramo del video, Gordón mencionó al brasileño Pelé y planteó que la intimidad puede tener un efecto de relajación. También aludió a las alternativas de comunicación entre las parejas cuando hay concentración.

Pelé fue uno de los que refutaba que los jugadores tenían que tener intimidad previa a un partido porque se sentían más relajados. Claro está que en ese tema de la intimidad con el esposo futbolista previo a un partido también juega aquí un papel importante la creatividad. Porque también hay algo por ahí que se llama chats, videos, videollamadas. Ustedes me entienden”, concluyó.

Y es que El País de España, en una publicación del 3 de septiembre de 2023, le atribuyó una distinción entre mantener una rutina con una pareja estable y los encuentros que implicaban trasnocho y cambios en los hábitos. “Como indicó el legendario futbolista Pelé, algunos jugadores necesitan tener relaciones sexuales para relajarse, mientras que otros no; es una decisión personal”, indicó el medio en ese entonces.

Temas Relacionados

Santa FeJuan Daniel RoaFútbol colombianoIntimidad de los futbolsitasColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El fútbol colombiano aparece entre las cinco ligas con más distancia recorrida a baja velocidad: supera a la competición donde juega Cristiano

Cuatro ligas de Suramérica aparecen en el ranking del Observatorio Internacional CIES, Ecuador, Perú y Paraguay acompañan a Colombia en este listado

El fútbol colombiano aparece entre las cinco ligas con más distancia recorrida a baja velocidad: supera a la competición donde juega Cristiano

Media Maratón de Cundinamarca en Anapoima: inscripciones, premios y aporte para damnificados del terremoto del 10 de agosto

La competencia programada para noviembre en territorio entregará incentivos económicos a los primeros lugares de cada categoría, además de medallas conmemorativas para la totalidad de deportistas que crucen la meta final

Media Maratón de Cundinamarca en Anapoima: inscripciones, premios y aporte para damnificados del terremoto del 10 de agosto

Sporting CP habría pedido a la selección Colombia regular los minutos de Luis Javier Suárez en la cancha: esta sería la razón

El delantero colombiano ya jugó un partido para la Tricolor en la fecha FIFA de septiembre del 2026; lo hizo como titular ante México y con la anotación del primer gol del juego

Sporting CP habría pedido a la selección Colombia regular los minutos de Luis Javier Suárez en la cancha: esta sería la razón

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, finalizada la fecha 12: Deportivo Cali sumó puntos y se pelea el liderato

Junior de Barranquilla también fue noticia en esta jornada, tras ganar su segundo partido al hilo por primera vez en el torneo y alejarse del fondo de la clasificación

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, finalizada la fecha 12: Deportivo Cali sumó puntos y se pelea el liderato

Medellín vs. Millonarios: hora y dónde ver el posible debut de Juan Guillermo Cuadrado con el Embajador ante el equipo de sus amores

El volante colombiano recibió su primera convocatoria oficial de Alberto Gamero, director técnico del club, y podría salir a la cancha en el Atanasio Girardot

Medellín vs. Millonarios: hora y dónde ver el posible debut de Juan Guillermo Cuadrado con el Embajador ante el equipo de sus amores
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Daniela Ospina y Gabriel Coronel revelaron cuál es el hábito que sostiene su matrimonio: “A veces no es tan fácil”

Daniela Ospina y Gabriel Coronel revelaron cuál es el hábito que sostiene su matrimonio: “A veces no es tan fácil”

Aura Cristina Geithner recordó su polémica relación con Miguel Varoni y reconoció que hubo errores: “Yo fui infiel”

Bruno Mars se mostró ‘celoso’ por el baile entre Karol G y Drake en pleno concierto en Estados Unidos: “Tengo que recuperarla”

Slipknot regresará a Bogotá en 2027 junto con Marilyn Manson: la preventa comienza el 30 de septiembre

Concierto de Shakira en Madrid, España, se transmitirá gratis por plataformas digitales: así puede verlo en vivo

Deportes

El fútbol colombiano aparece entre las cinco ligas con más distancia recorrida a baja velocidad: supera a la competición donde juega Cristiano

El fútbol colombiano aparece entre las cinco ligas con más distancia recorrida a baja velocidad: supera a la competición donde juega Cristiano

Sporting CP habría pedido a la selección Colombia regular los minutos de Luis Javier Suárez en la cancha: esta sería la razón

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, finalizada la fecha 12: Deportivo Cali sumó puntos y se pelea el liderato

Medellín vs. Millonarios: hora y dónde ver el posible debut de Juan Guillermo Cuadrado con el Embajador ante el equipo de sus amores

Deportes Tolima cambió de director técnico: anunció la salida de Sebastián Oliveros y la llegada de su reemplazo que ya dirigió al equipo