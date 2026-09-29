Jóvenes a la E abrirá convocatorias en octubre y noviembre en Bogotá: becas con matrícula completa y subsidio económico

Los aspirantes deben registrar su hoja de vida en la plataforma Sicore y seleccionar hasta tres programas académicos - crédito John Paz/Colprensa

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Las últimas convocatorias de Jóvenes a la E para acceder a formación con financiación del Distrito abrirán entre octubre y noviembre de 2026, con beneficios para estudiantes de instituciones públicas y una nueva oportunidad para bachilleres que buscan ingresar a programas de educación superior privada en 2027.

Las inscripciones se realizarán por internet en el aplicativo Sicore de la Agencia Atenea: https://sicore.agenciaatenea.gov.co. El programa de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Agencia Atenea financia el 100% de la matrícula en instituciones de educación superior públicas y privadas, o en el Sena, sin generar una deuda para los beneficiarios. Además, entrega un apoyo económico de hasta un salario mínimo mensual legal vigente por cada período académico cursado.

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A cambio, las personas seleccionadas deberán realizar una pasantía o práctica social como forma de retribución a la ciudad. Según la información del programa, las convocatorias también pueden contemplar apoyos adicionales para transporte o alimentación, de acuerdo con las condiciones específicas de cada proceso.

Fechas de las convocatorias de Jóvenes a la E

La convocatoria Jóvenes a la E: Educación Superior Públicas 4.2 abrirá el domingo 25 de octubre de 2026 a las 8:00 a. m., y cerrará el jueves 29 de octubre a las 8:00 p. m.

La convocatoria de Jóvenes a la E para educación superior pública estará disponible del 25 al 29 de octubre de 2026 - credito Alcaldía de Bogotá

Este proceso está dirigido a jóvenes de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (Etitc) que iniciaron estudios durante el primer semestre de 2026, así como a estudiantes admitidos en programas técnicos laborales del Sena Regional Distrito Capital que comenzaron su formación en los trimestres I o II de 2026.

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La convocatoria entregará 734 beneficios: 59 para estudiantes de la ETITC y 675 para personas admitidas en programas técnicos laborales del Sena. El propósito es apoyar la permanencia y la culminación de los estudios de quienes ya iniciaron su proceso de formación.

La sexta convocatoria de Jóvenes a la E para educación superior en instituciones privadas estará habilitada únicamente el miércoles 11 de noviembre de 2026. El registro abrirá a las 8:00 p. m., y finalizará a las 9:00 p. m.

Esta línea está dirigida a bachilleres de Bogotá de hasta 28 años que quieran ingresar a programas técnicos profesionales, tecnológicos o universitarios en instituciones privadas. La oferta contará con 38 instituciones de educación superior privadas habilitadas por la Agencia Atenea.

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El proceso para instituciones públicas entregará 734 beneficios a estudiantes de la Etitc y del Sena Regional Distrito Capital - crédito Secretaria de Educación/Sitio web

Cómo hacer la inscripción en Sicore

El registro se debe completar en la plataforma Sicore. Las personas que no tengan usuario deberán crear una cuenta con sus nombres, tipo y número de documento de identidad y correo electrónico. Quienes ya se hayan registrado antes podrán ingresar con sus credenciales.

Después de acceder, el aspirante debe completar su hoja de vida con sus datos personales y cargar los documentos que solicite el sistema. Luego deberá entrar al módulo de inscripciones y confirmar su localidad de residencia.

El siguiente paso consiste en elegir hasta tres programas académicos, según la oferta habilitada para la localidad del aspirante. Las opciones pueden corresponder a formación técnica profesional, tecnológica o universitaria.

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Si se selecciona más de un programa, se deben ordenar de acuerdo con la preferencia personal. Antes de enviar la postulación, el sistema permite revisar y guardar la información.

Los cambios en la hoja de vida solo podrán realizarse hasta la fecha de cierre de la convocatoria. Una vez finalice la inscripción, no será posible modificar los programas académicos escogidos.

El programa Jóvenes a la E financia el 100% de la matrícula y otorga un apoyo económico por cada período académico cursado - crédito Agencia Atenea/X

Requisitos y aspectos que deben revisar los aspirantes

Jóvenes a la E está dirigido a personas que obtuvieron su título de bachiller en instituciones educativas de Bogotá o que presentaron en la ciudad la prueba de validación del bachillerato del Icfes. Por esa razón, quienes estudiaron o se graduaron fuera de Bogotá no pueden participar.

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Antes de escoger los programas, los interesados deben revisar los requisitos de admisión de cada institución. Algunas universidades pueden exigir puntajes mínimos en las pruebas Saber 11, entrevistas u otras pruebas.

La Agencia Atenea indicó que un aspirante seleccionado no podrá formalizar su beneficio si no cumple las exigencias de la institución educativa elegida. La información sobre programas, universidades participantes y requisitos específicos estará disponible en el lineamiento operativo y en Sicore.

Las personas que hayan sido beneficiarias de Jóvenes a la E o de fondos de la Secretaría de Educación y hayan formalizado un cupo no podrán postularse nuevamente, incluso si no terminaron los estudios.

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Las personas que formalizaron un beneficio previo en fondos de la Secretaría de Educación no pueden postularse nuevamente - crédito Secretaría de Educación

Qué ocurre después de enviar la postulación

La Agencia Atenea verificará el cumplimiento de los requisitos y aplicará los criterios de asignación definidos para cada convocatoria. La evaluación tendrá en cuenta condiciones de vulnerabilidad, mérito académico y trayectorias formativas previas.

Los resultados se publicarán en Sicore, conforme al cronograma oficial de cada proceso. Ser elegible significa que la persona cumplió los requisitos y obtuvo el puntaje necesario para acceder a un cupo.

Los seleccionados deberán formalizar el beneficio, firmar la Carta de Compromiso y entregar los documentos que les solicite la institución educativa cuando esta establezca contacto. Si no cumplen ese proceso dentro de las fechas previstas, se entenderá como un desistimiento voluntario y el cupo será reasignado.

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Quienes cumplan los requisitos, pero no alcancen un cupo, integrarán una lista de espera. Si una persona elegible desiste, Atenea reasignará el beneficio respetando el orden de puntaje y la localidad de residencia.

Las dudas, solicitudes o problemas durante la inscripción pueden reportarse a través de los canales de atención de la Agencia Atenea en https://agenciaatenea.gov.co/atencion-y-servicios-la-ciudadania.