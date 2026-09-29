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Sporting CP habría pedido a la selección Colombia regular los minutos de Luis Javier Suárez en la cancha: esta sería la razón

El delantero colombiano ya jugó un partido para la Tricolor en la fecha FIFA de septiembre del 2026; lo hizo como titular ante México y con la anotación del primer gol del juego

Sporting CP, el equipo donde juega Luis Javier Suárez, le habría pedido a la selección Colombia que el delantero no actúe en todos los partidos de la presente fecha FIFA - crédito @luissuarez.26/Instagram-Record
Sporting CP, el equipo donde juega Luis Javier Suárez, le habría pedido a la selección Colombia que el delantero no actúe en todos los partidos de la presente fecha FIFA - crédito @luissuarez.26/Instagram-Record
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El Sporting CP habría solicitado a la selección Colombia que controle la carga de minutos de Luis Javier Suárez durante la fecha FIFA de septiembre del 2026. El objetivo del club portugués es contar con su delantero en condiciones para visitar a Sporting Braga el viernes 9 de octubre del mismo año, por la octava jornada de la liga de Portugal, apenas tres días después del último amistoso colombiano ante Perú en Miami, Estados Unidos.

La información fue publicada el 28 de septiembre por el diario portugués Record, que describió la situación como “un auténtico contrarreloj” para que el atacante regrese desde Norteamérica, se reincorpore al plantel y pueda estar disponible para el técnico Rui Borges. El medio señaló que los Leones buscan que Suárez llegue “en la mejor condición posible” al compromiso en Braga.

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Colombia inició la serie de amistosos el 26 de septiembre ante México en Baltimore, Maryland, con resultado de empate 1-1, y tiene previstos otros dos encuentros: Paraguay, el 2 de octubre en Harrison, Nueva Jersey; y Perú, el 6 de octubre en Miami, Florida. Después de ese último partido, Suárez deberá emprender el retorno a Portugal para sumarse a los entrenamientos en Alcochete antes de la visita al Braga.

Así es como reporta el diario Record de Portugal que Sporting de Lisboa le habría pedido a la selección Colombia que Luis Javier Suárez no juegue todos los partidos - crédito Record
Así es como reporta el diario Record de Portugal que Sporting de Lisboa le habría pedido a la selección Colombia que Luis Javier Suárez no juegue todos los partidos - crédito Record

El goleador es una pieza central en el ataque de Sporting

La inquietud del Sporting se explica por la importancia que adquirió Suárez en el comienzo de la temporada 2026/27. El colombiano registró siete goles en ocho partidos con el club.

Suárez anotó, entre otros encuentros, en la victoria 3-1 sobre Galatasaray del 9 de septiembre, resultado que permitió al Sporting iniciar con triunfo su participación europea.

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El diario portugués señaló que el delantero atravesó un inicio de campaña sin goles en sus dos primeras apariciones, pero luego encadenó una producción sostenida.

Cómo se había conocido en días anteriores por versiones de la prensa, en el segundo ciclo de Néstor Lorenzo, la Tricolor jugará ante México, Paraguay y Perú-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Estos son los tres partidos de la selección Colombia en la actual fecha FIFA, que Sporting CP habría pedido que Luis Javier Suárez no juegue de forma completa - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Luis Javier Suárez marcó ante México y extendió una racha de siete partidos

El delantero de 28 años ya disputó el primer compromiso de la fecha FIFA. Fue titular en el partido contra México, y abrió el marcador a los nueve minutos tras una asistencia de Richard Ríos. Gilberto Mora igualó para el seleccionado mexicano a los 62 minutos.

Suárez dejó el campo a los 66 minutos, en una actuación que consolidó su lugar como referencia ofensiva de una Colombia que afronta una etapa de renovación tras su participación en el Mundial de 2026.

El gol frente a México prolongó a siete partidos consecutivos la racha anotadora del colombiano, quien venía de marcar en seis compromisos con el Sporting CP (ante Alverca, Rio Ave, Nacional, Galatasaray, Famalicão y Arouca) antes de sumar uno más con la Tricolor, acumulando un total de ocho anotaciones distribuidas en siete tantos con el club de Lisboa y uno con su selección nacional.

Record indicó que se trata de la mejor secuencia goleadora de su carrera y tituló su informe “Suárez atesta depósito”, una alusión al estado físico y al rendimiento del atacante antes de los dos amistosos que le restan con Colombia.

Luis Javier Suárez ya jugó con la selección Colombia en esta fecha FIFA, lo hizo siendo titular ante México, y anotó el único gol de la Tricolor en ese juego - crédito Selección Colombia
Luis Javier Suárez ya jugó con la selección Colombia en esta fecha FIFA, lo hizo siendo titular ante México, y anotó el único gol de la Tricolor en ese juego - crédito Selección Colombia

Paraguay y Perú definirán la carga antes del viaje a Portugal

Colombia enfrentará a Paraguay el viernes 2 de octubre en el Sports Illustrated Stadium de Harrison y cerrará la gira ante Perú el martes 6 de octubre en Miami.

La situación abre una alternativa para el conjunto portugués. El griego Fotis Ioannidis aparece como opción para ocupar el puesto de centrodelantero si Suárez no llega con el descanso necesario al partido del 9 de octubre, programado para las 8:15 p. m. en Braga. El desenlace dependerá de los minutos que sume el colombiano con la selección y de su recuperación tras el regreso transatlántico.

Sporting no fue el único club que buscó gestionar la ausencia de un convocado colombiano, ya que el 20 de septiembre del 2026, se conoció que Boca Juniors habría consultado a la selección Colombia por la posibilidad de que el arquero Álvaro Montero no acudiera a la fecha FIFA, pero Néstor Lorenzo mantuvo su citación. Según contó Rodolfo Arruabarrena, Juan Román Riquelme habló con el técnico, quien respondió que “lo necesita”.

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