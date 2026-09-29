Colombia

De la Espriella ordenó un vuelo humanitario desde Nueva York para exsoldado que necesita un trasplante de pulmones: “Te vamos a traer a Colombia”

El consulado de Colombia en ese estado americano, encabezado por Camilo Louis, será encargado de la operación para regresar a Henry Camargo, quien entregó más de 20 años de servicio militar

Abelardo de la Espriella, Presidente de la República de Colombia, ordenó el regreso al país del militar Henry Camargo - crédito EFE/El Cónsul de Colombia en Nueva York, Camilo Louis, recibiendo la indicación del Presidente de la República, Abelardo de la Espriella, de regresar a Colombia al militar Henry Camargo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella, Presidente de la República de Colombia, ordenó el regreso al país del militar Henry Camargo - crédito EFE/El Cónsul de Colombia en Nueva York, Camilo Louis, recibiendo la indicación del Presidente de la República, Abelardo de la Espriella, de regresar a Colombia al militar Henry Camargo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
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El presidente Abelardo de la Espriella ordenó que el Consulado de Colombia en Nueva York, Estados Unidos, coordine un vuelo humanitario para repatriar al exsoldado profesional Henry Camargo, hospitalizado en esa ciudad y a la espera de un trasplante de ambos pulmones.

La decisión se conoció luego de que Camargo difundiera un video desde una camilla en el que pidió ayuda para regresar al país y continuar su atención médica. El exmilitar, que sirvió durante 22 años en el Ejército Nacional, relató que fue herido en tres ocasiones durante combates.

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Por el momento, se desconoce el diagnóstico pulmonar exacto de Camargo y si su afección guarda relación con las heridas que sufrió en el servicio militar. No obstante, el periodista William Loaiza Amador —uno de los primeros en difundir la solicitud de ayuda del exmilitar— indicó que, según allegados, su actual estado de salud respondería a secuelas o complicaciones derivadas de la covid-19.

Camargo permanece internado en el Hospital Elmhurst, en Nueva York. Su familia había intentado gestionar su regreso a Colombia para que recibiera tratamiento, pero no contaba con los recursos suficientes para asumir el traslado.

Así fue el anuncio del Presidente de la República, Abelardo de la Espriella, sobre la indicación de regresar a Colombia al soldado Henry Camargo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Así fue el anuncio del Presidente de la República, Abelardo de la Espriella, sobre la indicación de regresar a Colombia al soldado Henry Camargo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El video de Henry Camargo que llegó a la Presidencia

El caso llegó al presidente De la Espriella a través de una grabación en redes sociales en la que el exmilitar expuso su situación de salud y solicitó apoyo institucional. De la Espriella afirmó que, tras ver el video, dio instrucciones para organizar su retorno.

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“Cuando vi el video de nuestro soldado Henry Camargo —un valiente compatriota que vistió el uniforme militar durante más de 20 años y que hoy libra una dura batalla contra una grave afección pulmonar—, impartí de inmediato la instrucción a nuestro cónsul en Nueva York de articular todo lo necesario para su vuelo humanitario de regreso a Colombia”, escribió el mandatario en su cuenta de X, el lunes 28 de septiembre del 2026.

La orden quedó a cargo del Consulado de Colombia en Nueva York, dirigido por el cónsul general Camilo Naman Louis Castaño. La representación diplomática deberá coordinar las gestiones para el traslado del paciente desde el centro médico donde recibe atención.

El presidente sostuvo una conversación con Camargo, facilitada por el consulado, en la que le aseguró que el Gobierno respaldará el proceso. “Cuentas con nosotros y te vamos a traer a Colombia para hacerte tu trasplante. La patria nunca abandona a sus héroes”, expresó.

El Cónsul de Colombia en Nueva York, Camilo Louis, recibiendo la indicación del Presidente de la República, Abelardo de la Espriella, de regresar a Colombia al militar Henry Camargo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El Cónsul de Colombia en Nueva York, Camilo Louis, recibiendo la indicación del Presidente de la República, Abelardo de la Espriella, de regresar a Colombia al militar Henry Camargo - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El exmilitar requiere un trasplante de ambos pulmones

El traslado a Colombia busca que Camargo pueda acceder al procedimiento médico que necesita. Requiere un trasplante de ambos pulmones, una intervención que exige evaluaciones clínicas previas, compatibilidad con un donante y la asignación del órgano conforme a los protocolos médicos.

El Gobierno no informó la fecha del vuelo humanitario, el mecanismo de traslado desde el Hospital Elmhurst ni la institución colombiana que asumiría el tratamiento. Tampoco precisó si Camargo cuenta con afiliación al sistema de salud en Colombia o si el caso será atendido mediante alguna entidad de apoyo a veteranos de las Fuerzas Militares.

De la Espriella señaló que espera visitarlo después de la cirugía: “Hermano Henry: Te vamos a traer a Colombia para que recibas tu trasplante. Con la bendición de Dios, tu operación será un éxito y allí estaré para visitarte cuando hayas salido adelante”.

El mandatario también vinculó el caso con un mensaje de respaldo a quienes integraron las Fuerzas Militares: “Un país que no cuida a quienes entregaron su vida y su juventud para defender la bandera es un país sin alma ni honor”.

El militar Henry Camargo hablando con el presidente Abelardo de la Espriella, quien le anunció la orden de regresarlo a Colombia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El militar Henry Camargo hablando con el presidente Abelardo de la Espriella, quien le anunció la orden de regresarlo a Colombia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El mensaje de respaldo del presidente a Henry Camargo

En la conversación con el exmilitar, el presidente Abelardo de la Espriella le aseguró que su retorno a Colombia ya sería gestionado por el Estado: “Pude hablar personalmente con él y se lo dije mirándolo a los ojos: en la Patria Milagro nuestros héroes nunca estarán solos, porque tienen un Presidente y un Estado que los respalda y los defiende”.

Gracias por más de dos décadas de servicio. Gracias por entregarlo todo por nuestra libertad y nuestra bandera”, concluyó el presidente de Colombia en su publicación.

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