Colombia

Concierto de Shakira en Madrid, España, se transmitirá gratis por plataformas digitales: así puede verlo en vivo

La función que tendrá la artista barranquillera el 3 de octubre de 2026 no solo será especial para los asistentes, sino para sus fanáticos alrededor del mundo, pues se convertirá en la primera emisión global completa de la artista colombiana

Amazon Music ofrecerá la función del 3 de octubre de 2026 también en Prime Video, Fire TV y Twitch, sin necesidad de suscripción - crédito Shakira / Instagram
Amazon Music ofrecerá la función del 3 de octubre de 2026 también en Prime Video, Fire TV y Twitch, sin necesidad de suscripción - crédito Shakira / Instagram
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Shakira anunció en sus redes sociales que su último concierto en Madrid, España, será el 3 de octubre de 2026. Según un comunicado oficial de su equipo, Amazon Music transmitirá en vivo desde Madrid el cierre de la gira mundial de la artista colombiana. Será la primera emisión global de un concierto completo de la barranquillera.

Del mismo modo, se aclaró que el acceso a la emisión será gratuito y sin suscripción, debido a que el espectáculo podrá seguirse desde la aplicación de Amazon Music, Prime Video, la aplicación Amazon Music en Fire TV y el canal de Amazon Music en Twitch.

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La transmisión se realizará desde las 8:45 p. m. CEST en Madrid, Francia, Alemania e Italia; a las 12:45 p. m. en Ciudad de México; a las 11:45 a. m. en Estados Unidos; a las 3:45 p. m. BRT en Brasil; a las 7:45 p. m. BST en Reino Unido; y a la 1:45 p. m. en Colombia, donde sus seguidores más fieles ya se están programando para no perderse ni un segundo del evento.

La presentación será la primera emisión global de un espectáculo completo de la artista colombiana - crédito Shakira / Instagram
La presentación será la primera emisión global de un espectáculo completo de la artista colombiana - crédito Shakira / Instagram

La emisión es el eje central de Las Mujeres que Impulsan la Música Latina, la edición 2026 de La Música Nos Conecta, una celebración anual de Amazon Music dedicada a los artistas, sonidos y movimientos culturales que definen la música latina.

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El programa rinde homenaje a las pioneras de la industria y celebra a las creadoras que están transformando el género y abriendo camino para las generaciones futuras, tal como lo ha hecho Shakira, que ha inspirado a mujeres de varias generaciones en sus más de 35 años de carrera.

Con este último concierto en Madrid, la colombiana cierra una gira que, según informó la compañía, nació de un periodo personal de resiliencia y reinvención y ha conectado con mujeres de todo el mundo que se han identificado con su historia de vida y con cada una de las letras que interpreta con ese sentimiento único y sensualidad que la han caracterizado en su trayectoria.

Cabe mencionar que en Amazon Music, Dai Dai es la canción número uno mundial en lo que va de 2026, y Shakira encabeza el listado de artistas latinas más escuchadas globalmente en la plataforma durante ese mismo periodo, por lo que es una de las artistas más relevantes a nivel mundial, lo que se demuestra en cada una de las giras que realiza, pues las entradas para sus conciertos se agotan rápidamente.

No solo los presentes disfrutarán del evento del 3 de octubre de 2026 - crédito Shakira / Instagram
No solo los presentes disfrutarán del evento de La Loba del 3 de octubre de 2026 - crédito Shakira / Instagram

“La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se ha convertido en mucho más de lo que jamás pude imaginar y estoy muy orgullosa de esto. Me emociona saber que puedo llevarla aún más lejos compartiendo esta noche especial con fans de todo el mundo, junto con Amazon Music”, declaró la artista, citada en el comunicado oficial del anuncio.

Y es que son miles de fanáticos los que ya están organizando sus grupos de amigos y separando el día del evento, que es un sábado, para disfrutar de las sorpresas que Shakira tiene preparadas, teniendo en cuenta que se rumora que tendrá artistas invitados y los internautas ya empezaron a especular de quiénes se trata. Incluso, se habla de Maluma, Beéle y otros colombianos que han colaborado con la famosa artista.

Los seguidores están atentos a las sorpresas preparadas por la artista - crédito Shakira / Instagram
Los seguidores están atentos a las sorpresas preparadas por la artista - crédito Shakira / Instagram

Entre los comentarios de los fanáticos de la barranquillera en el anuncio realizado en Instagram se destacan algunos como: “Esto será increíble! Cantará desde España para todo el mundo”, “Gracias Shakira por este regalazo de cumpleaños!!! No alcance para ir a verte en directo, pero gracias a esta oportunidad podré disfrutar de tu música como si estuviera allí!! ❤️🙌🐺”, “Esto va a estar increíble” y “Icónica, siempre una reina. Que experiencia única”.

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