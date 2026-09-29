Colombia

Aura Cristina Geithner recordó su polémica relación con Miguel Varoni y reconoció que hubo errores: “Yo fui infiel”

El romance entre los famosos duró cuatro años y comenzó durante las grabaciones de la telenovela ‘La potra zaina’, cuando ambos tenían compromisos amorosos

Aura Cristina Geithner - Miguel Varoni
Miguel Varoni estaba casado con Patricia Ércole y Geithner mantenía una relación con Óscar Azula cuando se relacionaron sentimentalmente - crédito @crissgeithner y @soyvaroni/Instagram
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La actriz Aura Cristina Geithner admitió que fue infiel durante el romance que mantuvo con el actor Miguel Varoni en los años 90, aunque afirmó que hoy no respalda ese tipo de relaciones y que actuaría de otro modo para no causar daño a terceros.

Geithner realizó estas declaraciones en el pódcast Las menopaúsicas, conducido por las periodistas Yolanda Ruiz y María Elvira Samper. Allí reconoció que se enamoró de Varoni durante las grabaciones de la telenovela La potra zaina, pese a que ambos tenían pareja.

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La actriz sostuvo que hoy afrontaría una situación similar exigiendo que las relaciones anteriores hubieran terminado antes de comenzar una nueva. También lamentó el dolor causado a quienes entonces eran sus respectivas parejas.

Al abordar su conducta, Geithner afirmó: “¿Apoyo la infidelidad? No la apoyo. Pero yo fui infiel. Claro que sí. En esa época lo fui”. Además, aclaró que no se estaba justificando por lo ocurrido, sino que ahora reconocía las consecuencias de las decisiones que tomó entonces.

Al explicar cómo manejaría hoy una situación similar, señaló: “Si eso hubiera pasado en este momento de mi vida, lo hubiera manejado de manera magistral. Tomando decisiones: hasta luego, usted termina de verdad y arrancamos como tiene que ser”.

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Aura Cristina Geithner en un montaje de Infobae Colombia
Aura Cristina Geithner aseguró que la relación que inició en medio de infidelidades le enseñó mucho - crédito @crissgeithner/Instagram

El origen del romance en medio de infidelidades

El vínculo surgió en 1993, mientras los famosos protagonizaban La potra zaina: Geithner interpretaba a Soledad Ahumada y Varoni encarnaba a Daniel Clemente. En ese momento, él estaba casado con la también actriz Patricia Ércole y, por su parte, Aura Cristina mantenía una relación con Óscar Azula.

La actriz describió aquel enamoramiento como algo mutuo y genuino, ocurrido cuando ambos eran jóvenes y con poca experiencia: “Miguel vino a ser mi segundo amor en mi vida. El primero fue Óscar, luego fue Miguel. Yo me enamoré, de verdad te lo digo, y él se enamoró de mí también en esa época”.

También contó que intentaron alejarse antes de consolidar el romance, pero no lograron sostener esa decisión: “En algún momento intentamos terminar definitivamente, pero era mucho más lo que nos atraía. No pudimos”, recordando que la relación duró cuatro años.

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Miguel Varoni era pareja de Patricia Ércole cuando se involucró con Aura Cristina Geithner - crédito Instagram

En la entrevista en el pódcast, Geithner rechazó la idea de que una mujer pueda “quitarle” la pareja a otra persona y distribuyó la responsabilidad entre quienes integraban las dos relaciones: “Ese concepto de ‘yo le quité el hombre a otra’ no existe. Yo soy responsable de mi relación; Miguel es responsable de su relación”.

Al referirse al impacto del romance, diferenció sus sentimientos por Varoni de las consecuencias para las parejas de cada uno: “No lamento haberme enamorado de Miguel. No lo lamento. Lamento la situación y el dolor que tuvieron que pasar tanto Patricia como Óscar”.

La actriz reconoció su parte en ese daño y dijo que la experiencia la llevó a revisar sus decisiones: “Me equivoqué. Obviamente, eso no es ajeno para nadie. Lo asumo, asumo esa responsabilidad”.

La presión pública, según la actriz, también condicionó el desarrollo de la relación e impidió que construyeran un vínculo en mejores términos: “Tampoco pudimos tener una relación tan sana como hubiéramos querido” y agregó: “El acoso de la gente era impresionante, el maltrato, sobre todo hacia mí”.

La reconocida modelo dio su opinión sobre los hombres infieles - crédito @crissgeithner /Instagram
La reconocida modelo reflexionó sobre su pasado - crédito @crissgeithner /Instagram

Aura Cristina Geithner criticó el machismo

La famosa indicó que la reacción no fue la misma para ella y para Varoni, aunque los dos tenían compromisos sentimentales cuando empezó el romance: “Por nuestra cultura machista, a él lo felicitaban. ‘Qué varonil debe ser’. Nosotras éramos muy castigadas”.

La actriz consideró que esa diferencia de trato no se quedó solo en el momento en el que se desató el escándalo: “Uno pensaría que eso fue así en esa época, pero hoy en día también se ve. Hay gente que ha vivido eso y lo sigue viviendo”.

Para Geithner, la enseñanza de lo sucedido no consiste en negar el enamoramiento que tuvo, sino en evitar que una nueva relación implique heridas para otras personas: “Aprendí definitivamente que no hay necesidad de lastimar a otros para estar con alguien (...) Si en este momento se me presentara un hombre muy atractivo, pero yo sé que tiene una relación. No, gracias”.

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