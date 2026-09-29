Colombia

Ejército captura en Turbo a presunto narcotraficante del Clan del Golfo pedido en extradición por EE. UU

Alias ‘Ñato’ o ‘Cachaco’ habría coordinado el envío mensual de más de una tonelada de cocaína hacia Centroamérica y Norteamérica

Ejército captura en Turbo a presunto narcotraficante del Clan del Golfo pedido en extradición por EE. UU
Ejército captura en Turbo a presunto narcotraficante del Clan del Golfo pedido en extradición por EE. UU (Ejército Nacional de Colombia )
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Un operativo conjunto del Ejército Nacional, la Policía y la DEA permitió la captura en zona rural de Turbo, Antioquia, de un hombre señalado de integrar el Clan del Golfo y de coordinar rutas internacionales para el envío de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos.

El detenido, conocido con los alias de ‘Ñato’ o ‘Cachaco’, tiene 48 años y, según las autoridades, haría parte de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez de esa organización criminal.

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La captura se produjo en desarrollo de operaciones adelantadas por tropas de la Séptima División del Ejército, con participación de la Brigada 17 y coordinación con la Policía Nacional y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el hombre estaría relacionado con el envío de más de una tonelada de clorhidrato de cocaína al mes hacia destinos de Centroamérica y Norteamérica.

Ejército captura en Turbo a presunto narcotraficante del Clan del Golfo pedido en extradición por EE. UU
Ejército captura en Turbo a presunto narcotraficante del Clan del Golfo pedido en extradición por EE. UU (Ejército Nacional de Colombia )

Era requerido por una corte federal en Estados Unidos

Según el expediente citado por las autoridades, alias ‘Ñato’ tendría un historial delictivo superior a siete años y habría participado en el envío de droga mediante rutas aéreas y marítimas.

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El hombre es solicitado en extradición por una corte federal del Distrito de Massachusetts, en Estados Unidos, por hechos relacionados con el tráfico internacional de cocaína.

Además, tenía vigente una orden de captura por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Las autoridades señalaron que el detenido habría intentado ocultarse de los operativos haciéndose pasar por ganadero de la región.

La operación se concentró en una zona rural de Turbo, uno de los puntos estratégicos del Urabá antioqueño, donde las autoridades han identificado corredores utilizados por organizaciones criminales para actividades relacionadas con el narcotráfico.

El señalamiento contra el capturado también incluye su presunta participación en embarques de estupefacientes hacia Centroamérica, desde donde las cargas continuarían hacia otros mercados internacionales.

Ejército captura en Turbo a presunto narcotraficante del Clan del Golfo pedido en extradición por EE. UU
Ejército captura en Turbo a presunto narcotraficante del Clan del Golfo pedido en extradición por EE. UU (Ejército Nacional de Colombia )

Drones fueron utilizados durante el seguimiento

Para ubicar al señalado narcotraficante, las autoridades utilizaron aeronaves remotamente tripuladas suministradas por el Gobierno de Estados Unidos.

Según el reporte oficial, los drones estaban equipados con sistemas electro-ópticos e infrarrojos, conocidos como EO/IR, que permiten realizar observaciones tanto de día como de noche.

Ejército captura en Turbo a presunto narcotraficante del Clan del Golfo pedido en extradición por EE. UU
Ejército captura en Turbo a presunto narcotraficante del Clan del Golfo pedido en extradición por EE. UU (Ejército Nacional de Colombia )

Los equipos también cuentan con capacidad para obtener imágenes térmicas y medir distancias mediante telémetro láser.

Estas herramientas permitieron detectar diferencias de temperatura y mantener la observación incluso en condiciones de baja visibilidad, características que habrían resultado útiles en el área rural donde se encontraba escondido el capturado.

Las autoridades sostienen que la detención representa una afectación a las redes logísticas y financieras del Clan del Golfo que operan en el Urabá antioqueño y Córdoba.

Ejército captura en Turbo a presunto narcotraficante del Clan del Golfo pedido en extradición por EE. UU
Ejército captura en Turbo a presunto narcotraficante del Clan del Golfo pedido en extradición por EE. UU (Ejército Nacional de Colombia )

Según la evaluación oficial, la estructura a la que estaría vinculado alias ‘Ñato’ tendría participación en procesos de acopio, transporte y salida de estupefacientes hacia corredores marítimos del Caribe.

El Ejército afirmó que la captura busca afectar las conexiones utilizadas por estas redes para transportar droga y mantener vínculos con organizaciones internacionales.

Las autoridades también informaron que se reforzarán las operaciones militares contra estructuras criminales en Antioquia, Córdoba y Chocó, dentro de la estrategia de la Séptima División para atacar sus fuentes de financiación ilegal.

El capturado quedó a disposición de las autoridades competentes mientras avanzan los procedimientos judiciales relacionados con la orden de captura y la solicitud de extradición formulada desde Estados Unidos.

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