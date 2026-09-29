FMI pide a Colombia recuperar la disciplina fiscal y la confianza de los inversionistas: estas son sus recomendaciones

El Fondo Monetario Internacional destacó la importancia de fortalecer las condiciones para la estabilidad macroeconómica y el crecimiento de Colombia. - crédito EFE/Jim Lo Scalzo

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió a Colombia avanzar en medidas para restablecer la disciplina fiscal, reforzar la transparencia y recuperar la confianza de los inversionistas. El planteamiento fue expuesto por el subdirector gerente del organismo, Nigel Clarke, al término de su visita a Bogotá, realizada entre el 25 y el 28 de septiembre de 2026.

La visita ocurrió después de que el Ministerio de Hacienda solicitara al Fondo iniciar la evaluación de la economía colombiana bajo el mecanismo conocido como artículo IV. Este procedimiento permite al organismo analizar periódicamente la situación económica y financiera de los países miembros.

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En su declaración de cierre, Clarke señaló que Colombia cuenta con una trayectoria de resiliencia económica, marcos normativos sólidos, un banco central independiente y un sistema financiero robusto. Según el funcionario, esos elementos pueden servir de base para enfrentar los retos actuales y apoyar el crecimiento futuro.

El FMI plantea una reducción creíble de los desequilibrios fiscales

El subdirector gerente del FMI destacó el compromiso expresado por las autoridades para recuperar la disciplina fiscal y fortalecer la transparencia. También se refirió a la necesidad de reconstruir la confianza de los inversionistas y consolidar las condiciones para la estabilidad macroeconómica.

“Una acción oportuna y creíble para reducir los desequilibrios fiscales puede contribuir a fortalecer la confianza, disminuir los costos de endeudamiento y crear condiciones más favorables para la inversión privada y la creación de empleo”, afirmó Clarke.

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El organismo no presentó cifras, metas fiscales ni medidas específicas en la declaración emitida tras la visita. El pronunciamiento se concentró en la necesidad de que las decisiones sobre las cuentas públicas tengan credibilidad y se adopten de forma oportuna.

Clarke añadió que las reformas deben mantener la atención sobre el gasto social prioritario y el respaldo a los hogares vulnerables. Según el funcionario, ese enfoque puede ayudar a que los beneficios de un mayor crecimiento lleguen a distintos sectores de la población.

La solicitud de evaluación bajo el artículo IV se produce en un momento de inquietud por las cuentas fiscales y las necesidades de financiamiento del país. El Ministerio de Hacienda pidió al FMI poner en marcha este análisis, que forma parte de las revisiones que el organismo realiza entre sus miembros.

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El FMI señaló que abordar los desequilibrios fiscales será clave para fortalecer la confianza y reducir los costos de endeudamiento. - crédito VisualesIA

Nigel Clarke se reunió con el Gobierno y el Banco de la República

Durante su estancia en Bogotá, Clarke sostuvo conversaciones con el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda Miguel Gómez, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, y miembros de la junta directiva del Emisor.

El funcionario agradeció la hospitalidad de las autoridades y calificó las conversaciones como constructivas. También afirmó que tuvo la oportunidad de reunirse con líderes empresariales, representantes de organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y académicos.

Según Clarke, esos encuentros le permitieron conocer las prioridades de la nueva administración y escuchar distintas perspectivas sobre las oportunidades y los desafíos de Colombia. Además, señaló que la visita fortaleció la relación entre el país y el FMI.

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“Estos intercambios me brindaron una valiosa oportunidad para conocer mejor las prioridades de la nueva administración, escuchar diversas perspectivas sobre las oportunidades y los desafíos de Colombia, y fortalecer la larga alianza entre Colombia y el FMI”, expresó el subdirector gerente.

El FMI indicó que las fortalezas institucionales de Colombia serán relevantes en un contexto internacional de mayor incertidumbre, crisis frecuentes y transformaciones asociadas con el cambio tecnológico.

Nigel Clarke sostuvo reuniones con el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, durante su visita a Bogotá. - crédito @NigelClarkeJa/X

Las recomendaciones incluyen inversión, seguridad e infraestructura

Además del llamado a corregir los desequilibrios fiscales, el FMI señaló áreas que podrían contribuir a elevar la productividad y el potencial de crecimiento de Colombia. Entre ellas mencionó la reducción de barreras para la inversión, la mejora de la seguridad, la atención a las deficiencias de infraestructura y la disminución de la informalidad.

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Clarke también incluyó el fortalecimiento del Estado de derecho y la previsibilidad regulatoria entre los factores que pueden impulsar la actividad privada. El funcionario sostuvo que estas condiciones pueden favorecer un mayor dinamismo del sector productivo.

“Reducir las barreras a la inversión, mejorar la seguridad, abordar las deficiencias en infraestructura y la informalidad, y fortalecer el estado de derecho y la previsibilidad regulatoria pueden contribuir a dinamizar el sector privado”, indicó.

El FMI también se refirió a la inversión en infraestructura energética, educación y formación de habilidades. De acuerdo con Clarke, estos ámbitos serán necesarios para que Colombia pueda aprovechar oportunidades relacionadas con la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes.

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El organismo no detalló proyectos, reformas legislativas ni recursos para esas áreas. La declaración se limitó a señalar los asuntos que, a juicio del FMI, pueden fortalecer las condiciones para el crecimiento impulsado por el sector privado.

Una delegación del Ministerio de Hacienda viajará la próxima semana a Washington para continuar el diálogo con el FMI. - crédito AP Photo/Matt Rourke

El diálogo continuará con una delegación en Washington

Clarke afirmó que durante su visita encontró un reconocimiento amplio sobre la necesidad de abordar los desafíos fiscales de Colombia y avanzar en medidas que permitan aprovechar el potencial económico del país.

El funcionario planteó que ese objetivo requerirá diálogo sostenido y cooperación entre responsables de política pública, empresas y organizaciones de la sociedad civil. El FMI, añadió, está dispuesto a apoyar a las autoridades colombianas en un programa de reformas definido por el país.

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El subdirector gerente recibió favorablemente la solicitud del presidente Abelardo de la Espriella de ampliar la colaboración con el organismo. “El FMI valora enormemente su larga alianza con Colombia y está dispuesto a apoyar a las autoridades para que aborden sus desafíos fiscales mediante un programa de reformas propio”, señaló.

El Fondo informó que espera recibir la próxima semana a una delegación del Ministerio de Hacienda en Washington, D.C., para continuar las conversaciones sobre los desafíos fiscales y las medidas planteadas durante la visita de Clarke.

Al cierre de su declaración, el subdirector gerente expresó la solidaridad del FMI con el pueblo colombiano tras el terremoto al que hizo referencia. También transmitió condolencias a las personas que perdieron familiares y a quienes resultaron afectados en sus vidas y medios de subsistencia.

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