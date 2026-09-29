Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, finalizada la fecha 12: Deportivo Cali sumó puntos y se pelea el liderato

América de Cali y Deportivo Cali ocupan la casilla uno y dos, respectivamente, de la Liga BetPlay 2026-II - crédito América/Colprensa

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La fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II redujo las distancias en la parte alta de la tabla. América de Cali se mantuvo como líder con 24 puntos en 11 partidos, gracias a 7 victorias, 3 empates, 1 derrota y una diferencia de gol de +16.

Deportivo Cali fue uno de los principales beneficiados de la jornada: venció a Águilas Doradas, logró su tercera victoria consecutiva y llegó a 21 unidades, a solo tres del liderato.

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Atlético Bucaramanga ocupa el tercer puesto con 20 puntos y un partido menos, tras imponerse 3-1 ante Once Caldas en Manizales. Millonarios también suma 20, aunque es cuarto luego de empatar 1-1 con Atlético Nacional, quinto con 19 y con partidos pendientes.

Independiente Medellín es sexto con 19 puntos, seguido por Deportes Tolima, que tiene 18. Santa Fe completa el grupo de los ocho con 16 unidades. En la zona baja, Alianza Valledupar llegó a 11 puntos tras vencer a Jaguares, que continúa último con 7. Junior y Fortaleza suman 9, mientras Pereira y Pasto tienen 8.

Atlético Nacional y Millonarios igualaron a un gol en uno de los clásicos del fútbol profesional colombiano, disputado en la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Colprensa

Tabla de posiciones del fútbol profesional colombiano

América de Cali: 24 puntos / +16 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Deportivo Cali: 21 puntos / +9 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 20 puntos / +8 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Millonarios: 20 puntos / +7 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Atlético Nacional: 19 puntos / +9 diferencia de gol / 9 partidos jugados. Independiente Medellín: 19 puntos / +4 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Deportes Tolima: 18 puntos / +2 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 16 puntos / +5 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Llaneros FC: 14 puntos / 0 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Once Caldas: 12 puntos / -1 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Internacional de Bogotá: 12 puntos / -4 diferencia de gol / 12 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 12 puntos / -8 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Águilas Doradas: 11 puntos / 0 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Boyacá Chicó: 11 puntos / -8 diferencia de gol / 10 partidos jugados. Alianza FC: 11 puntos / -10 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Junior FC: 9 puntos / 0 diferencia de gol / 9 partidos jugados. Fortaleza FC: 9 puntos / -5 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Deportivo Pereira: 8 puntos / -5 diferencia de gol / 9 partidos jugados. Deportivo Pasto: 8 puntos / -9 diferencia de gol / 11 partidos jugados. Jaguares FC: 7 puntos / -7 diferencia de gol / 10 partidos jugados.

Atlético Bucaramanga es tercero en la tabla de pocisiones de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Santiago Álvarez/Colprensa

Resultados de la fecha 12 de la liga colombiana

Esa tabla de posiciones, resulta de los siguientes marcadores en la duodécima fecha de la Liga BetPlay 2026-II:

Independiente Santa Fe 0-1 Deportivo Cali

América de Cali 1-0 Águilas Doradas

Atlético Nacional 1-1 Millonarios

Boyacá Chicó 3-0 Deportivo Pasto

Once Caldas 1-3 Atlético Bucaramanga

Deportivo Pereira 0-0 Internacional de Bogotá

Cúcuta Deportivo 2-1 Llaneros

Junior de Barranquilla 2-0 Independiente Medellín

Fortaleza 2-2 Deportes Tolima

Junior de Barranquilla ganó su segundo partido al hilo en esta Liga BetPlay 2026-II, y ase alejó del último lugar en la tabla de posicoines - crédito @olsendeportes/X

Programación de la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II

Viernes 2 de octubre de 2026, 7:45 p. m.: Deportivo Cali vs. Alianza Valledupar

Sábado 3 de octubre de 2026, 2:00 p. m.: Águilas Doradas vs. Jaguares

3 de octubre de 2026, 4:05 p. m.: Tolima vs. Boyacá Chicó

Domingo 4 de octubre de 2026, 2:00 p. m.: Deportivo Pasto vs. Fortaleza

4 de octubre de 2026, 4:05 p. m.: Cúcuta vs. Deportivo Pereira

4 de octubre de 2026, 6:10 p. m.: Bucaramanga vs. Junior Barranquilla

4 de octubre de 2026, 8:15 p. m.: Llaneros vs. América

Lunes 5 de octubre de 2026, 7:00 p. m.: Independiente Medellín vs. Santa Fe