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Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, finalizada la fecha 12: Deportivo Cali sumó puntos y se pelea el liderato

Junior de Barranquilla también fue noticia en esta jornada, tras ganar su segundo partido al hilo por primera vez en el torneo y alejarse del fondo de la clasificación

América de Cali y Deportivo Cali ocupan la casilla uno y dos, respectivamente, de la Liga BetPlay 2026-II - crédito América/Colprensa
América de Cali y Deportivo Cali ocupan la casilla uno y dos, respectivamente, de la Liga BetPlay 2026-II - crédito América/Colprensa
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La fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II redujo las distancias en la parte alta de la tabla. América de Cali se mantuvo como líder con 24 puntos en 11 partidos, gracias a 7 victorias, 3 empates, 1 derrota y una diferencia de gol de +16.

Deportivo Cali fue uno de los principales beneficiados de la jornada: venció a Águilas Doradas, logró su tercera victoria consecutiva y llegó a 21 unidades, a solo tres del liderato.

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Atlético Bucaramanga ocupa el tercer puesto con 20 puntos y un partido menos, tras imponerse 3-1 ante Once Caldas en Manizales. Millonarios también suma 20, aunque es cuarto luego de empatar 1-1 con Atlético Nacional, quinto con 19 y con partidos pendientes.

Independiente Medellín es sexto con 19 puntos, seguido por Deportes Tolima, que tiene 18. Santa Fe completa el grupo de los ocho con 16 unidades. En la zona baja, Alianza Valledupar llegó a 11 puntos tras vencer a Jaguares, que continúa último con 7. Junior y Fortaleza suman 9, mientras Pereira y Pasto tienen 8.

Nacional vs. Millonarios
Atlético Nacional y Millonarios igualaron a un gol en uno de los clásicos del fútbol profesional colombiano, disputado en la fecha 12 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Colprensa

Tabla de posiciones del fútbol profesional colombiano

  1. América de Cali: 24 puntos / +16 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  2. Deportivo Cali: 21 puntos / +9 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  3. Atlético Bucaramanga: 20 puntos / +8 diferencia de gol / 10 partidos jugados.
  4. Millonarios: 20 puntos / +7 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  5. Atlético Nacional: 19 puntos / +9 diferencia de gol / 9 partidos jugados.
  6. Independiente Medellín: 19 puntos / +4 diferencia de gol / 10 partidos jugados.
  7. Deportes Tolima: 18 puntos / +2 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  8. Independiente Santa Fe: 16 puntos / +5 diferencia de gol / 10 partidos jugados.
  9. Llaneros FC: 14 puntos / 0 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  10. Once Caldas: 12 puntos / -1 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  11. Internacional de Bogotá: 12 puntos / -4 diferencia de gol / 12 partidos jugados.
  12. Cúcuta Deportivo: 12 puntos / -8 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  13. Águilas Doradas: 11 puntos / 0 diferencia de gol / 10 partidos jugados.
  14. Boyacá Chicó: 11 puntos / -8 diferencia de gol / 10 partidos jugados.
  15. Alianza FC: 11 puntos / -10 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  16. Junior FC: 9 puntos / 0 diferencia de gol / 9 partidos jugados.
  17. Fortaleza FC: 9 puntos / -5 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  18. Deportivo Pereira: 8 puntos / -5 diferencia de gol / 9 partidos jugados.
  19. Deportivo Pasto: 8 puntos / -9 diferencia de gol / 11 partidos jugados.
  20. Jaguares FC: 7 puntos / -7 diferencia de gol / 10 partidos jugados.
-crédito Santiago Álvarez/Colprensa
Atlético Bucaramanga es tercero en la tabla de pocisiones de la Liga BetPlay 2026-II - crédito Santiago Álvarez/Colprensa

Resultados de la fecha 12 de la liga colombiana

Esa tabla de posiciones, resulta de los siguientes marcadores en la duodécima fecha de la Liga BetPlay 2026-II:

  • Independiente Santa Fe 0-1 Deportivo Cali
  • América de Cali 1-0 Águilas Doradas
  • Atlético Nacional 1-1 Millonarios
  • Boyacá Chicó 3-0 Deportivo Pasto
  • Once Caldas 1-3 Atlético Bucaramanga
  • Deportivo Pereira 0-0 Internacional de Bogotá
  • Cúcuta Deportivo 2-1 Llaneros
  • Junior de Barranquilla 2-0 Independiente Medellín
  • Fortaleza 2-2 Deportes Tolima
Jefferson Martínez será el reemplazo en el arco del Junior de Barranquilla, con la lesión de Mauro Silveira - crédito @olsendeportes/X
Junior de Barranquilla ganó su segundo partido al hilo en esta Liga BetPlay 2026-II, y ase alejó del último lugar en la tabla de posicoines - crédito @olsendeportes/X

Programación de la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II

  • Viernes 2 de octubre de 2026, 7:45 p. m.: Deportivo Cali vs. Alianza Valledupar
  • Sábado 3 de octubre de 2026, 2:00 p. m.: Águilas Doradas vs. Jaguares
  • 3 de octubre de 2026, 4:05 p. m.: Tolima vs. Boyacá Chicó
  • Domingo 4 de octubre de 2026, 2:00 p. m.: Deportivo Pasto vs. Fortaleza
  • 4 de octubre de 2026, 4:05 p. m.: Cúcuta vs. Deportivo Pereira
  • 4 de octubre de 2026, 6:10 p. m.: Bucaramanga vs. Junior Barranquilla
  • 4 de octubre de 2026, 8:15 p. m.: Llaneros vs. América
  • Lunes 5 de octubre de 2026, 7:00 p. m.: Independiente Medellín vs. Santa Fe

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