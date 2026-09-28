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Deportes Tolima cambió de director técnico: anunció la salida de Sebastián Oliveros y la llegada de su reemplazo que ya dirigió al equipo

Oliveros dirigió 15 partidos al equipo de Ibagué, con un saldo de seis victorias, seis derrotas y tres empates, que resultan en un 46% de rendimiento

-crédito Jorge A. Cuéllar/Colprensa
Sebastián Oliveros dejó de ser el director técnico del Deportes Tolima - crédito Jorge A. Cuéllar/Colprensa
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Deportes Tolima anunció que Sebastián Oliveros dejó de ser el director técnico del equipo, y que su reemplazo es Luis Fernando Suárez.

El equipo de Ibagué hizo el anuncio con un comunicado oficial publicado en la tarde del lunes 28 de septiembre del 2026, en el que oficializa la salida de Oliveros con un rendimiento del 46%, tras 15 partidos dirigidos, seis victorias, seis derrotas y tres empates. De los torneos que jugó, quedó eliminado de la Copa BetPlay 2026 y de la Copa Libertadores, y deja al equipo séptimo de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II. Así recibe el equipo el entrenador Suárez.

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“El profesor Sebastián Oliveros no continuará como director técnico de nuestro plantel. A él y a su cuerpo técnico les deseamos muchos éxitos en los nuevos retos profesionales que emprendan”, comenzó indicando Deportes Tolima en su comunicado.

El comunicado oficial del Deportes Tolima sobre la salida de Sebastián Oliveros y la llegada de Luis Fernando Suárez - crédito Deportes Tolima
El comunicado oficial del Deportes Tolima sobre la salida de Sebastián Oliveros y la llegada de Luis Fernando Suárez - crédito Deportes Tolima

El nuevo cuerpo técnico del Deportes Tolima

El equipo también hizo el anuncio del nuevo cuerpo técnico con un exjugador del club incluido, Henry Rojas: “Asimismo, anunciamos la llegada del profesor Luis Fernando Suárez Guzmán y de su cuerpo técnico, conformado por Iván Niño, preparador físico; Fabián Torres, asistente técnico, y el profesor Henry Rojas, quien se desempeñará como asistente técnico del equipo profesional. A todos ellos les damos la más cordial bienvenida como punta de lanza de esta Tribu Pijao”.

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Luis Fernando Suárez nació el 23 de diciembre de 1959 en Medellín, Antioquia, y tiene experiencia en clubes y selecciones, pues ha dirigido a Ecuador, Honduras y Costa Rica. De clubes colombianos ha dirigido a:

  • Deportivo Pereira
  • Atlético Nacional
  • Deportivo Cali
  • La Equidad
  • Junior de Barranquilla
  • Atlético Bucaramanga
  • Deportes Tolima

El entrenador colombiano también ha dirigido a los siguientes clubes en el extranjero:

  • Aucas, en Ecuador
  • Juan Aurich, de Perú
  • Universitario, de Perú
  • Dorados de Sinaloa, de México

Suárez ganó la liga colombiana de 1999 y la Copa Merconorte de 2000 con Atlético Nacional, el Torneo Esperanzas de Toulon de 1999 con Colombia Sub-20 y la Superliga de Colombia de 2019 con Junior. Es el único técnico colombiano que condujo a tres países en Mundiales: Ecuador 2006, Honduras 2014 y Costa Rica 2022.

El equipo que dirigió Luis Fernando Suárez en el Deportes Tolima durante el año 2002 - crédito Tolima Online
El equipo que dirigió Luis Fernando Suárez en el Deportes Tolima durante el año 2002 - crédito Tolima Online

La primera etapa de Luis Fernando Suárez al frente del Deportes Tolima

Luis Fernando Suárez dirigió a Deportes Tolima en 2002. Su campaña registró 28 partidos: nueve victorias, nueve empates y 10 derrotas, con 33 goles a favor y 33 en contra, para un rendimiento del 42,9%. El equipo alcanzó la fase semifinal del Torneo Finalización de ese año, aunque no avanzó a la definición del campeonato. Fue una etapa breve y sin títulos. Su salida se dio tras completar la temporada, sin una causa pública confirmada.

El ciclo de Suárez en Tolima contó con futbolistas de peso en la historia reciente del club. El delantero Herly Alcázar fue una de las referencias ofensivas: disputó 26 partidos y anotó ocho goles en 2002, entre ellos tantos ante Atlético Bucaramanga y Deportivo Pasto.

Luis Fernando Suárez es el nuevo director técnico del Deportes Tolima - crédito Hannah Mckay/Reuters
Luis Fernando Suárez es el nuevo director técnico del Deportes Tolima - crédito Hannah Mckay/Reuters

También integraron el plantel el atacante Elson Becerra, campeón de la Copa América 2001 con Colombia; el mediocampista Alexander “Pelusa” Orrego, de regreso en el club ese año; y el defensor Óscar Passo, quien permaneció en Ibagué hasta 2005 y luego obtuvo el título de 2003.

El cuerpo técnico incluyó a Armando Osma y al preparador físico Osvaldo García. Con esa base, el equipo pasó de finalizar 18° en el Apertura a alcanzar los cuadrangulares del Finalización.

Henry Rojas regresó al club: fue futbolista y ahora será asistente técnico

Henry Rojas, ibaguereño de 39 años, vuelve al primer equipo de Deportes Tolima como asistente de Luis Fernando Suárez, después de dirigir la categoría Sub-20A del club. Como futbolista, el volante ofensivo vistió la camiseta vinotinto y oro entre 2012 y 2013: sumó 48 partidos y seis goles.

Su carrera incluyó pasos por Atlético Nacional, Once Caldas, Junior, Atlético Huila, Alianza Petrolera, Litex Lovech de Bulgaria, Millonarios, Deportivo Pasto, Atlético Bucaramanga, Deportivo Pereira y Cortuluá. Ganó cuatro ligas colombianas: dos con Nacional en 2007, una con Once Caldas en 2009 y otra con Millonarios en 2017, cuyo título definió con un gol ante Santa Fe.

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