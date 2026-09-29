Colombia

Daniela Ospina y Gabriel Coronel revelaron cuál es el hábito que sostiene su matrimonio: “A veces no es tan fácil”

La empresaria describió que su vínculo con el actor no busca proyectar una imagen de perfección en redes sociales, sino la importancia de una construcción diaria para que la relación funcione

Con este gesto, Ospina reafirma su compromiso de construir una vida llena de amor y momentos significativos junto a Coronel - crédito @daniela_ospina5 / IG
La célebre empresaria y el actor venezolano explicaron cómo distribuyen los deberes del hogar entre sus proyectos profesionales, priorizando el agradecimiento mutuo - crédito @daniela_ospina5 / IG
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Daniela Ospina y Gabriel Coronel hablaron de su matrimonio religioso en Medellín, Antioquia, que se llevó a cabo el sábado 18 de abril de 2026, calificándolo como una etapa que reafirmó su unión, aunque también expuso el desafío cotidiano de equilibrar sus empresas, carreras y vida familiar.

En entrevista con la revista People en Español, la empresaria colombiana indicó que la relación no busca proyectar una perfección que no existe, sino sostener una convivencia basada en la distribución de responsabilidades y el reconocimiento mutuo.

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Y es que la ceremonia por la iglesia se celebró tres años después de que la pareja formalizara su unión civil, reafirmando que querían estar juntos por el resto de su vida.

En diálogo con el medio de entretenimiento, Ospina explicó el valor que tuvo el acto religioso para ambos: “Estamos doblemente casados”. Para la empresaria, esa celebración incorporó “el sello más importante, que es la bendición de Dios”.

Del mismo modo, Ospina definió el proceso de convivencia al referirse a los aprendizajes de la pareja: “Esto no es perfecto, pero es una construcción diaria”.

La boda de Daniela Ospina con Gabriel Coronel es la primera en la iglesia - crédito Daniela Ospina / Instagram
La pareja realizó su matrimonio religioso tres años después de que formalizaran su unión civil - crédito Daniela Ospina / Instagram

Por su parte, Gabriel Coronel se refirió a las dificultades de la convivencia por las exigencias profesionales y empresariales que comparten. El actor venezolano afirmó lo siguiente: “Tenemos trabajos complejos, vidas complejas y nuestras propias empresas y marcas. A veces no es tan fácil”.

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La empresaria también se refirió a cómo organizan las tareas dentro del hogar. Al hablar de los acuerdos que mantienen como pareja, señaló: “No es que la mujer o el hombre tenga que lidiar con ciertas cosas”.

Cabe mencionar que la familia no está integrada solamente por los famosos, pues comparten su convivencia y entorno doméstico con Salomé, la hija que Daniela Ospina tuvo con James Rodríguez, y Lorenzo, el niño que la pareja tiene en común.

En ese orden de ideas, Daniela Ospina y su esposo revelaron que convierten los fines de semana en casa con Salomé y Lorenzo en un espacio de convivencia familiar. Entre sus actividades habituales mencionaron los asados que prepara el actor para compartir con su esposa y los niños, además de actividades familiares que disfrutan realizar juntos.

La boda religiosa de Daniela Ospina y Gabriel Coronel reunió en Medellín a familiares y amigos en una celebración extendida por el fin de semana - crédito @daniela_ospina5/Instagram
Los famosos son considerados como un ejemplo por sus seguidores - crédito @daniela_ospina5/Instagram

La clave de sus acuerdos familiares para consolidarse como una pareja ejemplo

En el diálogo con People en Español, Ospina explicó que tanto ella como su pareja asumen las situaciones según las capacidades de cada uno y destacó una práctica que sostiene su relación: “Tenemos algo muy bonito y es que nos agradecemos las cosas que hacemos el uno por el otro”.

Y es que para Daniela Ospina, este tipo de actividades sencillas pueden convertirse en la clave para que una relación no se desgaste.

Por otro lado, Coronel habló del lugar que ocupa su esposa en sus proyectos personales y profesionales: “Su apoyo para mí es invaluable”, afirmó el actor al demostrar que ella está involucrada en todos sus procesos como una base fundamental.

Daniela Ospina revela detalles de su boda religiosa con Gabriel Coronel - crédito @daniela_ospina5/ Instagram
Daniela Ospina y Gabriel Coronel emocionan a sus fans con cada aparición - crédito @daniela_ospina5/ Instagram

En medio de la entrevista salió a flote un tema que causa controversia en la región, pues la convivencia también incluye una discusión gastronómica entre Colombia y Venezuela por el origen de la arepa.

Ante esta discusión, Daniela Ospina propuso una salida al debate: “La arepa es de Colombia, pero el venezolano la ha mejorado”.

Entre los comentarios de los seguidores de la pareja por este nuevo espacio que ofrecieron a los medios se destacan: “Ser reales”, “Amamos a esta familia”, “Bellos, ejemplo de armonía y lindo hogar”, “Son los mejores”, “Una de las parejas más lindas de todas” y “Él fue lo mejor que le pudo pasar a ella, es espléndido, educado, amoroso y respetuoso”.

Incluso, uno de sus seguidores contó cómo fue su percepción al conocerlos: “Recuerdo que un día los atendí en el aeropuerto, su maleta se había quedado y él estaba más preocupado por ella y su niña que por el mismo, todo un caballero”.

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