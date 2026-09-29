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Medellín vs. Millonarios: hora y dónde ver el posible debut de Juan Guillermo Cuadrado con el Embajador ante el equipo de sus amores

El volante colombiano recibió su primera convocatoria oficial de Alberto Gamero, director técnico del club, y podría salir a la cancha en el Atanasio Girardot

Juan Guillermo Cuadrado
Juan Guillermo Cuadrado está expectante por su debut con Millonarios, luego de ser anunciado el jueves 10 de septiembre - crédito Millonarios FC
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Juan Guillermo Cuadrado podría disputar sus primeros minutos con Millonarios el martes 29 de septiembre del 2026, cuando el conjunto Embajador visite a Independiente Medellín en un partido aplazado de la fecha cuatro de la Liga BetPlay-II.

El encuentro se jugará desde las 8:05 p. m. en el estadio Atanasio Girardot y tendrá transmisión de Win Sports+. La convocatoria del mediocampista antioqueño abre la posibilidad de su estreno oficial con la camiseta azul, ya que Cuadrado no estuvo disponible en el empate 1-1 frente a Atlético Nacional, debido al proceso de adaptación física que cumplía con el plantel.

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El partido tendrá un componente particular para el jugador de 38 años, debido a que Independiente Medellín fue el club en el que comenzó su carrera profesional antes de continuar su trayectoria en Europa, donde jugó durante 17 años en Udinese, Lecce, Fiorentina, Chelsea, Juventus, Inter de Milán, Atalanta y Pisa.

Así anunció Millonarios, la primera convocatoria de Juan Guillermo Cuadrado - crédito @millosoficial/x
Así anunció Millonarios, la primera convocatoria de Juan Guillermo Cuadrado - crédito @millosoficial/x

Millonarios llega con Cuadrado y nuevas bajas en su nómina

Alberto Gamero deberá ajustar la formación de Millonarios ante Independiente Medellín por las ausencias de ocho jugadores:

  • Samuel Martín: Presentó una contusión en el tobillo derecho y no está apto para el partido.
  • Carlos Sarabia: Sufrió una lesión muscular en los aductores, por lo que quedó fuera de la convocatoria.
  • Jhomier Guerrero: Permanece en el listado de jugadores lesionados.
  • Mateo García: Continúa lesionado.
  • Carlos Darwin Quintero: Sigue fuera por lesión.
  • Rodrigo Contreras: No podrá jugar debido a una lesión.
  • Sergio Mosquera: No fue convocado porque cumple un proceso de control de cargas, tras el volumen de competencia que acumuló durante el semestre.
  • Rodrigo Ureña: También quedó al margen por control de cargas.

La falta de opciones en el sector derecho de la defensa obligará al cuerpo técnico a realizar ajustes. Sebastián del Castillo aparece como una de las alternativas para ocupar esa posición en el Atanasio Girardot.

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Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, hablando con Win Sports sobre la inclusión de Juan Guillermo Cuadrado en la nómina de convocados para enfrentar a Independiente Medellín - crédito @winsportstv/X
Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, hablando con Win Sports sobre la inclusión de Juan Guillermo Cuadrado en la nómina de convocados para enfrentar a Independiente Medellín - crédito @winsportstv/X

La opinión de Alberto Gamero sobre la inclusión de Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios

En declaraciones a Win Sports, Gamero se refirió a la posibilidad de que Cuadrado tenga sus primeros minutos con Millonarios: “Él está feliz y nosotros también estamos todos felices. Dios quiera que comience ya la era con nosotros y nos pueda ayudar a lo que nosotros queremos”.

Sobre las lesiones que condicionan la planificación del visitante, el entrenador señaló: “Vamos a mirar. Las lesiones de esos jugadores fueron hoy prácticamente y a último momento. Traemos un equipo y vamos a mirar a quién podemos poner”.

Gamero también descartó que el cuerpo técnico pretenda acelerar la puesta a punto del exjugador de la selección Colombia. “No, tranquilo. Él viene trabajando tranquilo, está bien y los minutos que le pongamos seguramente le va a ir bien”, dijo en la previa del encuentro.

El entrenador de Millonarios anticipó un duelo exigente por las necesidades de ambos equipos. “Un equipo que tiene una derrota, viene de caer en Barranquilla y es un equipo que va a querer también ganar en su casa. Nosotros vamos a querer ganar nuestros tres puntos”, expresó.

Millonarios afrontará el duelo en la cuarta posición, con 20 puntos luego de 12 partidos, mientras que Independiente Medellín es sexto con 19 unidades; el vencedor llegará de forma parcial al segundo lugar de la tabla.

La convocatoria de Millonarios para las posiciones de arqueros y defensas, en la previa del duelo ante Independiente Medellín - crédito @millosoficial/Instagram
La convocatoria de Millonarios para las posiciones de arqueros y defensas, en la previa del duelo ante Independiente Medellín - crédito @millosoficial/Instagram

Convocatoria de Millonarios para enfrentar al Deportivo Independiente Medellín

Arqueros

  • Javier Burrai
  • James Aguirre

Defensas

  • Stiven Barreiro
  • Jorge Arias
  • Danovis Banguero
  • Sebastián Valencia
  • Andrés Llinás
  • Cristian Uparela

Mediocampistas

  • Juan Cuadrado
  • Daniel Ruiz
  • David Silva
  • Stiven Vega
  • Carlos Quintero
  • Sebastián Del Castillo
  • Leonai Souza

Delanteros

  • Andrey Estupiñán
  • Francisco Chaverra
  • Leonardo Castro
  • Julián Angulo
  • Sebastián Mosquera

Posibles alineaciones Medellín vs. Millonarios

DIM: Éder Chaux; Hayen Palacios, Joaquín Varela, Alfonso Simarra, Esnéyder Mena; Halam Loboa, Dídier Moreno, Agustín Martegani; John Montaño, Jeison Medina y Carlos Lucumí. D.T.: Amaranto Perea.

Millonarios: Javier Burrai; Juan Guillermo Cuadrado, Andrés Llinás, Stiven Barreiro, Danovis Banguero; Sebastián Viveros, Stiven Vega, Daniel Ruiz; Andrey Estupiñán, Leonardo Castro y Francisco Chaverra. D.T.: Alberto Gamero.

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