Media Maratón de Cundinamarca en Anapoima: inscripciones, premios y aporte para damnificados del terremoto del 10 de agosto

La Media Maratón de Cundinamarca 2026 se realizará el 21 y 22 de noviembre en Anapoima con un costo único de inscripción de 80.000 pesos - crédito Gobernación de Cundinamarca

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La Media Maratón de Cundinamarca 2026 se realizará el 21 y 22 de noviembre en Anapoima, con competencias de 3K Canicross, 5K, 10K y 21K. Las inscripciones tienen un valor único de $80.000 y estarán habilitadas desde el 28 de septiembre, hasta agotar existencias.

Los interesados pueden registrarse en https://www.cundinamarca.gov.co/mediamaraton o en http://colsubsidio.com. El 30% de los recursos obtenidos por las inscripciones será destinado a las víctimas o damnificados del terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto de 2026, según indicó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

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Desde su cuenta de X, el gobernador señaló: “Hacer running en medio de frutales, respirando aire puro y disfrutando de uno de los mejores climas del mundo, a 700 metros sobre el nivel del mar, es el plan que les tenemos preparado este 21 y 22 de noviembre en #Anapoima”.

La tercera edición de la competencia reunirá pruebas familiares, categorías para corredores aficionados y participación de atletas élite nacionales e internacionales. La programación deportiva se complementará con una feria gastronómica y de emprendimiento, además de actividades artísticas anunciadas por la Gobernación.

El 30% de los fondos recaudados por las inscripciones se destinará a la atención de los damnificados del terremoto del 10 de agosto - crédito Jorge Emilio Rey/X

La carrera tendrá una bolsa de $102 millones en premios. Los tres primeros atletas de cada categoría en las cuatro distancias recibirán reconocimiento, mientras que todas las personas que completen su recorrido y crucen la meta obtendrán una medalla conmemorativa.

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La Media Maratón de Cundinamarca ofrece cuatro distancias con un mismo costo de inscripción: 3K Canicross, 5K, 10K y 21K. Las pruebas se disputarán durante dos días en Anapoima, con horarios, límites de tiempo y puntos de hidratación definidos para cada recorrido.

Distancias, categorías y horarios de salida

El sábado 21 de noviembre se desarrollarán las competencias de 5K en silla de ruedas, 3K Canicross y 5K familiar. La salida de silla de ruedas será a las 5:00 p. m., con un tiempo límite de una hora y tres puntos de hidratación. Esta categoría está habilitada para personas mayores de 18 años.

El 3K Canicross comenzará a las 6:00 p. m. Los corredores deben participar con su mascota, tener al menos 12 años y estar acompañados por un adulto responsable. La prueba contará con dos puntos de hidratación y un bebedero canino, con un límite de una hora para completar el trayecto.

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Las carreras de fondo de 10K y 21K tomarán la partida el domingo 22 de noviembre desde las primeras horas de la mañana - crédito Gobernación de Cundinamarca/X

La carrera de 5K saldrá a las 7:00 p. m., y está abierta para participantes desde los ocho años, con acompañante. Tendrá tres puntos de hidratación y un tiempo máximo de una hora.

El domingo 22 de noviembre será el turno de las distancias principales. La media maratón de 21K comenzará a las 5:30 a. m., y tendrá un límite de tres horas, además de nueve puntos de hidratación. La prueba de 10K saldrá a las 8:30 a. m., con dos horas como tiempo máximo y cinco puntos de hidratación.

Las categorías Abierta, Máster y Plus estarán disponibles para los 10K y 21K. La 3K Canicross, la 5K, la 5K de silla de ruedas tendrán categoría única. En las rutas de 10K y 21K se habilitará el Kilómetro Púrpura, un tramo destinado a reconocer la participación y la determinación de las mujeres en el atletismo.

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Entrega de kits y acceso a la zona de salida

La entrega de kits tendrá tres jornadas. La primera será el miércoles 18 de noviembre en la Gobernación de Cundinamarca, en Bogotá, entre las 8:00 a. m., y las 8.00 p. m. Los participantes de todas las distancias deberán presentar su documento de identidad original y el comprobante de inscripción, impreso o en pantalla.

La entrega de kits de la competencia se llevará a cabo en tres jornadas repartidas entre la sede de la Gobernación de Cundinamarca en Bogotá y el estadio de Anapoima - crédito Gobernación de Cundinamarca/X

La segunda jornada se realizará el viernes 20 de noviembre en el Estadio Municipal Julio César Sánchez García de Anapoima, también entre las 8:00 a. m., y las 8:00 p. m. En el caso de los participantes de Canicross, será obligatorio presentar el carné de vacunación de la mascota desde un año de edad.

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El sábado 21 de noviembre será la última oportunidad para reclamar el kit en el estadio municipal. Los participantes de silla de ruedas, 3K Canicross y 5K podrán hacerlo entre las 8:00 a. m., y las 12:00 p. m.. Para 10K y 21K, la entrega estará habilitada hasta las 5:30 p. m.

La salida estará ubicada bajo el arco de la carrera 5, entre las calles 14 y 15, sobre la vía que conduce de Anapoima a La Mesa. El acceso será por la calle 12 hasta la carrera 7, donde está el Estadio Municipal y la feria deportiva.

La organización recomendó llegar con hasta dos horas de anticipación. El calentamiento se hará únicamente dentro de los corrales de salida, durante los 10 minutos previos a cada competencia, y el acceso a estas zonas cerrará 15 minutos antes de la partida.

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Atletas confirmados y programación adicional

Entre los atletas anunciados por Cundinamarca están David Gómez González, campeón de la Maratón de Medellín 2025 y de la Allianz 15K Medellín 2026; Dylan Carrasco, campeón panamericano U20 de 1.500 metros en 2025; y Nicolás Herrera, mejor latinoamericano en la Media Maratón de Barcelona 2025.

El evento deportivo contará con atletas élite de trayectoria internacional y se complementará con una feria de emprendimiento y espectáculos artísticos - crédito Gobernación de Cundinamarca/X

La gerente de Indeportes Cundinamarca, Luz Marina Chuquen, señaló que la jornada del sábado estará enfocada en la participación familiar, mientras que las pruebas de 10K y 21K reunirán a los corredores élite. “El 22 estaremos con los élite en 21K y 10K”, afirmó.

Jorge Emilio Rey indicó que, además de las pruebas deportivas, el evento incluirá una feria gastronómica y de emprendimiento. “Y después de correr, hay mucho por hacer: probar el mango de la provincia del Tequendama, disfrutar en familia de una feria gastronómica y de emprendimiento, así como de una programación con más de 300 artistas en escena”, precisó desde X el gobernador.

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