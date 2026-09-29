Colombia

Bruno Mars se mostró ‘celoso’ por el baile entre Karol G y Drake en pleno concierto en Estados Unidos: “Tengo que recuperarla”

La reacción del artista no pasó desapercibida en redes sociales, pues, desde la colaboración musical que hizo con la paisa, sus seguidores empezaron a relacionarlos sentimentalmente

Abrazos y baile entre Karol G y Drake encendieron las redes sociales - crédito @danielhddzz/TikTok

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Bruno Mars reaccionó al baile viral de Karol G con Drake en el Reliant Stadium de Houston, Estados Unidos, que ocurrió en medio de uno de los conciertos de la colombiana como parte de su gira Viajando Por El Mundo Tropitour, en la que ha tenido varios invitados.

El cantautor estadounidense utilizó sus redes sociales oficiales para escribir un mensaje directo que reavivó las especulaciones sobre la cercanía que tiene con la artista paisa, teniendo en cuenta que los internautas los ‘shippearon’ desde que sacaron su colaboración Still.

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Tras el concierto que se llevó a cabo el 27 de septiembre de 2026 y causó revuelo en redes sociales por el sensual baile de Karol G a Drake durante la interpretación de One Dance, el músico afirmó a través de su cuenta de Instagram que debía “recuperarla”.

La artista le bailó sensual al estadounidense y el video se volvió viral - crédito @Miguel_G_1_1 / X
La artista le bailó sensual al estadounidense y el video se volvió viral - crédito @Miguel_G_1_1 / X

Bruno Mars publicó su mensaje desde un avión

Después de que circularan los videos del sorpresivo baile, Bruno Mars compartió una fotografía desde un avión y etiquetó directamente a los dos intérpretes. En el texto de la publicación escribió: “Cuando ves a Drake bailando con la latina que te gusta en 4K”.

Posteriormente etiquetó a Karol G y a Drake, al que le dirigió la siguiente frase: “Respóndeme ya”. En la misma publicación, Bruno Mars añadió: “¡Tengo que recuperarla! ¡Debo recuperarla! ¡La voy a recuperar!”.

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El mensaje desató una ola de comentarios entre los seguidores de los tres artistas, que interpretaron el tono como una broma vinculada a los rumores sobre una posible relación con la cantante.

Entre las reacciones más destacadas se encuentran algunas como: “El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera 😂perdiste papa”, “Haha recupera tu hogar, no se lo dejes”, “Team Bruno” y “Amando esta novela”.

El cantante publicó un mensaje muy directo para la paisa - crédito Bruno Mars / Instagram
El cantante publicó un mensaje muy directo para la paisa - crédito Bruno Mars / Instagram

Cabe mencionar que, en medio del espectáculo de la colombiana, Drake también interpretó Janice STFU antes de cantar One Dance. Fue en ese momento cuando la artista bailó junto al rapero canadiense, una escena que se difundió ampliamente en redes sociales y causó todo tipo de comentarios.

Y es que los seguidores ya habían vinculado a Karol G y Drake por sus colaboraciones musicales, aunque ninguno confirmó un vínculo más allá que de una amistad y una cercanía laboral.

Por otro lado, la publicación de Bruno Mars sumó una nueva página a la conversación que se mantiene en redes sociales sobre los tres artistas, por lo que muchos de sus seguidores ya empiezan a declararse “Team Bruno” o “Team Drake” como se puede apreciar en las diferentes publicaciones que hablan sobre su cercanía.

Pese a que Karol G y Drake no respondieron públicamente a la publicación de Mars, la famosa artista paisa no dudó en repostearla para alimentar los rumores.

Cabe aclarar que, hasta el momento, no existe una confirmación pública de que la cantante mantenga una relación sentimental con alguno de los dos músicos tras su mediática ruptura con el paisa Feid, con el que duró varios años después de recuperarse de su doloroso pasado con el reguetonero puertorriqueño Anuel AA.

Karol G y Bruno Mars despertaron rumores de romance antes del estreno del video de 'Still' - crédito @karolg / Instagram
Karol G y Bruno Mars siguen despertando rumores de romance - crédito @karolg / Instagram

Bruno Mars alimentó los rumores de un romance

Esta no es la primera vez que los artistas se convierten en tendencia, pues la atención sobre el vínculo entre Mars y Karol G había aumentado desde el lanzamiento de Still, la colaboración entre ambos cuyo videoclip los muestra en varias escenas en las que están muy cerca y lucen muy entregados a la canción.

Incluso, en una publicación que el cantante hizo el 28 de agosto mientras estaba en un carro escuchando la canción junto a la artista colombiana escribió: “Cuando todo lo que quieres es paz, pero te estás enamorando de una latina al usar”.

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