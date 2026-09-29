El fútbol colombiano aparece entre las cinco ligas con más distancia recorrida a baja velocidad: supera a la competición donde juega Cristiano

El fútbol profesional colombiano tiene la quinta liga más lenta del mundo, según el ranking del Observatorio CIES - crédito Junior/Atlético Nacional/América de Cali

Guardar

El Observatorio de Fútbol Cies ubicó a la Liga BetPlay Dimayor entre los campeonatos con mayor proporción de distancia recorrida a baja velocidad. El fútbol profesional colombiano ocupó el quinto lugar entre 62 ligas: el 81,3% de la distancia que recorrieron los jugadores fue a menos de 15 kilómetros por hora.

La clasificación, difundida por el centro de investigación suizo con datos de seguimiento de SkillCorner, situó en la cima a la UAE Pro League de Emiratos Árabes Unidos, con 83,6%; la siguió la LigaPro de Ecuador, con 82,3%; la Liga 1 de Perú, con 82%; y la Superliga de China, con 81,6%.

PUBLICIDAD

La Liga BetPlay quedó por delante de la Saudi Pro League, la máxima categoría de Arabia Saudita, que registró 81% y ocupó el sexto puesto. Allí juega desde enero de 2023 el portugués Cristiano Ronaldo, delantero de Al-Nassr. Por detrás también quedaron la Liga MX de México, la Liga I de Rumania, la K League 1 de Corea del Sur y la Copa de Primera de Paraguay.

El ranking del Observatorio CIES sobre las ligas más lentas del mundo, con la colombiana incluida en el quinto lugar - crédito @cies_football/Instagram

El Cies comparó la distancia recorrida a menos de 15 kilómetros por hora

El ranking del Cies toma una variable puntual para ordenar las competiciones: el porcentaje de distancia que los futbolistas cubren a una velocidad inferior a 15 kilómetros por hora durante los partidos.

En el caso de la liga colombiana, la cifra indica que 81,3% de cada 100 metros recorridos se realizaron por debajo de ese umbral de velocidad. La tabla no compara goles, posesión de pelota, cantidad de pases ni resultados deportivos. Tampoco establece por sí sola un diagnóstico sobre la calidad técnica de los torneos.

PUBLICIDAD

La UAE, liga de Arabia Saudita, encabeza el listado de las ligas más lentas del mundo, según el Observatorio CIES - crédito SIA Academy

SkillCorner obtiene datos a partir de imágenes de los partidos

Para esta medición, el Observatorio de Fútbol Cies utilizó los registros de SkillCorner, empresa que desarrolla datos físicos mediante sistemas de seguimiento automatizado e inteligencia artificial. Su metodología permite calcular distancia recorrida, aceleraciones, velocidad máxima y movimientos en diferentes rangos de velocidad.

SkillCorner informa que emplea modelos capaces de reconstruir la ubicación y los desplazamientos de los jugadores incluso cuando no aparecen en el plano de una transmisión televisiva. La empresa aplica parámetros estandarizados en más de 150 ligas y competiciones, con el propósito de que los registros puedan compararse entre futbolistas, clubes y torneos.

Los datos también pueden separarse de acuerdo con las fases de posesión y sin posesión de la pelota. Esa precisión resulta relevante porque un equipo que presiona alto, recupera cerca del área rival o juega transiciones rápidas puede presentar exigencias físicas distintas a las de un conjunto que se repliega y reduce los espacios.

PUBLICIDAD

Emiratos Árabes Unidos encabezó un listado con tres ligas sudamericanas entre las diez primeras

La UAE Pro League encabezó la clasificación con 83,6%, seguida por Ecuador, Perú y China. La presencia de la Dimayor en la quinta casilla dejó a Colombia como el tercer país sudamericano entre los cinco primeros puestos de la lista, junto con Ecuador y Perú.

La diferencia entre el campeonato colombiano y la Superliga de China fue de tres décimas. Respecto de la liga saudí, la distancia fue también de 0,3 puntos porcentuales. La Liga MX obtuvo 80,7%, seis décimas menos que la Dimayor, mientras que Paraguay cerró los diez primeros lugares con 80,4%.

La distancia entre el primer puesto y el décimo fue de 3,2 puntos porcentuales. El rango acotado muestra que las ligas incluidas en la parte superior del listado presentaron valores cercanos en este indicador, aunque el orden responde a décimas de diferencia.

PUBLICIDAD

Skill Corner analizó la velocidad de 150 ligas del mundo junto al Observatorio CIES para establecer las más lentas - crédito Skill Corner

El dato abre una discusión sobre el ritmo de la competencia colombiana

La clasificación ofrece una referencia para observar la carga física y el ritmo de juego en el fútbol colombiano. No obstante, para precisar qué factores explican el resultado, habría que sumar información sobre minutos efectivos de juego, interrupciones, estilos tácticos, presión, distancia recorrida a alta intensidad, aceleraciones y condiciones de cada partido.

El porcentaje publicado por el Ciesno establece una relación automática entre menor velocidad y peor rendimiento. Sí señala que, de acuerdo con la métrica de SkillCorner, la Liga BetPlay está entre los cinco campeonatos con mayor proporción de distancia recorrida por debajo de 15 kilómetros por hora dentro de las 62 competiciones analizadas.

PUBLICIDAD