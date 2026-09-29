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Gustavo Alfaro, técnico de Paraguay, próximo rival de Colombia, comparó a su selección con la Tricolor: “Es una muy buena prueba”

El entrenador argentino se refirió al nivel que muestra el cuadro “Cafetero”, e hizo una similitud de procesos a nivel deportivo con el cuadro “Guaraní”

Gustavo Alfaro considera que el amistoso entre Paraguay y Colombia del 2 de octubre evaluará a dos selecciones en renovación-crédito Mike Segar/REUTERS
Gustavo Alfaro considera que el amistoso entre Paraguay y Colombia del 2 de octubre evaluará a dos selecciones en renovación-crédito Mike Segar/REUTERS
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El 2 de octubre de 2026, la selección Colombia tendrá su segunda prueba en la triple fecha FIFA, cuando en el estadio Sports Illustrated de Nueva Jersey juegue ante la selección de Paraguay.

El equipo “Guaraní” venció el el 27 de septiembre de 2026 en el estadio Audi Field de Washington por 2-0 a Bolivia con el doblete del delantero Miguel Almirón, y ahora se enfoca en el partido ante los “Cafeteros”, y justamente tras el juego ante el equipo del altiplano, el técnico argentino Gustavo Alfaro habló sobre la Amarilla dirigida por Néstor Lorenzo.

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El entrenador Gustavo Alfaro afirmó que el duelo entre Colombia y México se jugó con la intensidad de un Mundial-crédito Mike Segar/REUTERS
El entrenador Gustavo Alfaro afirmó que el duelo entre Colombia y México se jugó con la intensidad de un Mundial-crédito Mike Segar/REUTERS

Tras el juego ante Bolivia, Gustavo Alfaro entregó su concepto sobre el amistoso ante Colombia, en el cual lo ve como una prueba para dos equipos en proceso de recambio generacional. El duelo será la segunda presentación de ambas selecciones durante esta fecha FIFA.

Alfaro siguió el empate 1-1 entre Colombia y México, disputado en el estadio M&T Bank de Baltimore, y consideró que el partido tuvo una intensidad propia de una Copa del Mundo.

“Veía el partido de Colombia-México, parecía un partido de un Mundial, se jugó con mucha intensidad”, afirmó.

El técnico argentino destacó el gol de Luis Javier Suárez, la reacción mexicana y las ocasiones que tuvieron ambos conjuntos para ganar. Según su análisis, la presión de México en el segundo tiempo derivó en una jugada individual que permitió la igualdad. Tras el empate de Paraguay ante Japón, Alfaro anticipó un encuentro exigente frente a la selección colombiana:

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“Tenemos otra prueba muy buena con Colombia. También Colombia está en un proceso de recambio parcial, como estamos nosotros. No tengo ninguna duda que así va a ser el de Colombia y Paraguay”.

Alfaro definió su futuro deportivo: dirigirá hasta 2030

Gustavo Alfaro definió que dirigirá hasta 2030, y luego se retirará de la dirección técnica-crédito Jeenah Moon/REUTERS
Gustavo Alfaro definió que dirigirá hasta 2030, y luego se retirará de la dirección técnica-crédito Jeenah Moon/REUTERS

El entrenador Gustavo Alfaro confirmó su retiro al anunciar que Paraguay será su último equipo y que dirigirá a la selección hasta 2030. El técnico argentino, de 64 años, tomó la decisión después de postergar durante años momentos con su familia y ya piensa en su descanso.

El siguiente compromiso de la Albirroja será ante Colombia, el viernes 2 de octubre, por un amistoso de la fecha FIFA. El partido se disputará en el Sports Illustrated Stadium de New Jersey, Estados Unidos.

La confirmación llegó después del triunfo 2-0 ante Bolivia, que tuvo un doblete de Miguel Almirón. Alfaro explicó que su vínculo con Paraguay también influyó en la decisión:

“Yo elegí Paraguay por todo lo que viví, por todo lo anterior que me dio”, señaló.

El entrenador dejó claro que no buscará otro club ni una nueva selección cuando termine su etapa al frente del combinado paraguayo: “Este va a ser mi último trabajo”, dijo. También agradeció a sus seres queridos por el tiempo que sacrificó durante su carrera: “Le agradezco a mi familia porque más que nada que vengo corriéndoles el arco hace mucho tiempo. Les digo que este es el último, y después sigo un poco más”, contó.

Alfaro dirigió a Boca Juniors, San Lorenzo, Arsenal, Huracán y Tigre, además de las selecciones de Ecuador y Costa Rica.

Así le fue a Colombia ante Paraguay

Colombia vs Paraguay
Colombia y Paraguay jugaron en 2025-crédito Fernando Vergara/AP Photo

El último duelo ante Paraguay se llevó a cabo el 25 de marzo de 2025 por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas en el estadio Metropolitano de Barranquilla, y quedó empatado a dos goles.

Colombia se fue en ventaja con los tantos de Luis Díaz al minuto de partido, y de Jhon Durán al 13, pero el equipo dirigido por Gustavo Alfaro empató las acciones de juego al 45+4 con el defensor Junior Alonso, y el delantero Julio Enciso al 62.

En amistosos internacionales, “Cafeteros” y “Guaraníes” no se ven las caras desde el 19 de noviembre de 2022, cuando Colombia derrotó a su similar por 2-0 con goles de Davinson Sánchez al 14 y de Falcao García al 76 de partido.

A continuación, así quedaron los últimos cinco juegos entre sí:

  • 25 de marzo de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas Conmebol Mundial 2026: Colombia 2-2 Paraguay
  • 24 de junio de 2024 - Copa América Estados Unidos: Colombia 2-1 Paraguay
  • 21 de noviembre de 2023 - Eliminatorias Sudamericanas Conmebol Mundial 2026: Paraguay 0-1 Colombia
  • 19 de noviembre de 2022 - Amistosos internacionales: Colombia 2-0 Paraguay
  • 16 de noviembre de 2021 - Eliminatorias Sudamericanas Conmebol Qatar 2022: Colombia 0-0 Paraguay

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