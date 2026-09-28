Colombia

Estéreo Picnic 2027 ya tiene fechas y precios: esto costará la entrada de la etapa ‘Creyentes’

La organización confirmó que el parque Simón Bolívar en Bogotá acogerá tres jornadas consecutivas de conciertos y habilitó una primera preventa de abonos antes de divulgar la programación oficial

La emblemática fiesta musical de Bogotá volverá al Parque Simón Bolívar durante tres jornadas en marzo, abriendo de manera oficial los preparativos para su esperada siguiente entrega masiva en la capital - crédito Festival Estéreo Picnic/Instagram
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El Festival Estéreo Picnic 2027 se realizará el 19, 20 y 21 de marzo en el parque Simón Bolívar de Bogotá, según confirmó la organización en sus redes sociales. La nueva edición tendrá tres jornadas de música y abrió la venta de abonos bajo la modalidad de “Creyentes”, antes de revelar el cartel de artistas.

Los precios de esta primera etapa inician desde $999.000 y llegan a cerca de $3 millones, según la localidad elegida. Los compradores pueden asegurar su ingreso al festival sin conocer aún los nombres que integrarán la programación de escenarios.

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Qué son los ‘Creyentes’ del Festival Estéreo Picnic

Los “Creyentes” son asistentes que adquieren su abono de manera anticipada, sin esperar el anuncio del lineup de artistas. Esta modalidad permite reservar la entrada para las tres fechas del Festival Estéreo Picnic 2027 a precios que pueden cambiar cuando se publique la programación oficial.

El 30% de los asistentes al festival serán turistas, incluyendo 18.258 extranjeros y 32.745 nacionales - crédito IDT
La organización habilitó la venta de abonos bajo la modalidad de Creyentes antes de revelar el cartel de artistas - crédito IDT

La fórmula forma parte del sistema de preventa del festival y está dirigida a quienes deciden asistir antes de conocer los músicos y agrupaciones que participarán en la edición siguiente. La compra se realiza con la expectativa de que el evento mantenga la propuesta musical que ha caracterizado sus anteriores convocatorias.

El beneficio para quienes ingresan en esta fase está asociado al acceso anticipado a las entradas. La organización informó que, una vez se anuncie el cartel oficial, comenzará una nueva etapa de venta con valores distintos a los disponibles durante la fase de Creyentes.

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La modalidad también permite que los seguidores del FEP reserven desde temprano su asistencia a las tres jornadas previstas para marzo de 2027. Por ahora, la organización no ha informado cuándo revelará los artistas ni los detalles de las siguientes etapas de comercialización.

Lo que falta por conocer del Festival Estéreo Picnic

La organización todavía no ha revelado el cartel oficial de músicos y agrupaciones que se presentarán en Bogotá. Ese anuncio definirá la programación de una edición que ya tiene fechas, sede y una primera fase de venta de abonos.

Más de 170.000 personas asistirán al Festival Estéreo Picnic 2025, un aumento del 10,1% respecto a 2024 - crédito Secretaría de Desarrollo Económico
La fase de Creyentes permite asegurar la entrada al festival a un costo menor que el de las etapas posteriores - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Tampoco se informaron detalles sobre la distribución de las localidades, las condiciones de ingreso ni las fechas de las próximas preventas. Esos datos se conocerán en anuncios posteriores del festival.

Por ahora, la convocatoria está centrada en los abonos Creyentes para quienes quieran asegurar su presencia en el Parque Simón Bolívar entre el 19 y el 21 de marzo de 2027, antes de que se anuncie la programación artística.

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