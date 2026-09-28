La Federación Colombiana de Fútbol negó que Ramón Jesurún o terceros intervengan en la designación de árbitros: “Conocen el alcance de sus funciones”

La Federación Colombiana de Fútbol rechazó el señalamiento de que su presidente, Ramón Jesurún, participara en designaciones arbitrales. Además, reconoció que no permitió que Nicolás Gallo dirigiera el partido internacional - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Guardar

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) negó que su presidente, Ramón Jesurún, hubiera participado en forma directa o indirecta en la designación, modificación o sustitución de árbitros para partidos del torneo local.

La entidad sí confirmó que respondió por escrito a la invitación internacional que recibió el árbitro Nicolás Gallo para integrar una terna en Catar, aunque sostuvo que no podía autorizar su viaje debido al calendario de las competiciones nacionales.

PUBLICIDAD

El pronunciamiento de la FCF respondió a los señalamientos publicados el sábado 26 de septiembre de 2026 por La Patria, que vinculan a Jesurún con dos decisiones relacionadas con el arbitraje colombiano. La primera se refería a un supuesto cambio de designaciones para la décima fecha de la Liga BetPlay II 2026. La segunda, a la negativa para que Gallo viajara a un partido de la Saudi Pro League.

En el comunicado, la Federación afirmó que “rechaza de manera categórica” las versiones según las cuales el presidente o personas externas a la Comisión Arbitral Nacional hubieran incidido en las designaciones. La FCF sostuvo que Jesurún no tiene facultades para ordenar, disponer o modificar los nombramientos arbitrales.

PUBLICIDAD

El comunicado oficial de la Federación Colombiana de Fútbol sobre los señalamientos de participar en designaciones arbitrales y cohibir a un juez de arbitrar un partido internacional - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La FCF atribuyó las designaciones a la Comisión Arbitral Nacional

La entidad indicó que las decisiones sobre los árbitros son competencia exclusiva de la Comisión Arbitral Nacional, organismo que, según explicó, cuenta con facultades reglamentarias para tomar determinaciones en esa materia.

“La FCF rechaza de manera categórica los señalamientos según los cuales su presidente, Ramón Jesurún, o terceros ajenos a la Comisión Arbitral Nacional habrían intervenido, directa o indirectamente, en la designación o modificación o sustitución de árbitros”, expresó la organización.

También remarcó que la Comisión está integrada por personas con experiencia jurídica e institucional, entre ellas exintegrantes de altas instancias de la administración de justicia colombiana. De acuerdo con el texto, sus miembros ejercen directamente sus competencias y deben preservar las atribuciones propias del organismo.

PUBLICIDAD

La aclaración se conoció después de que La Patria publicara que los árbitros Wílmar Roldán y Javier Villa habrían intercambiado partidos en la jornada 10 de la Liga BetPlay II. Según ese reporte, Roldán estaba inicialmente asignado para el encuentro entre Jaguares y Fortaleza en Montería, mientras que Villa debía dirigir el partido entre Internacional de Bogotá y Llaneros.

Finalmente, Roldán arbitró la victoria 3-2 de Internacional de Bogotá frente a Llaneros, mientras que Villa estuvo en el empate 2-2 entre Jaguares y Fortaleza. El medio citó a una fuente que atribuyó el cambio a una orden de Jesurún, una versión que la Federación desmintió en su comunicación.

PUBLICIDAD

La denuncia que publicó el diario La Patria sobre la participación en designaciones arbitrales del presidente de la FCF, Ramón Jesurún - crédito La Patria

El viaje de Nicolás Gallo a Catar fue rechazado por razones de calendario

La FCF también se refirió a la invitación que recibió Nicolás Gallo para participar en un partido previsto para septiembre fuera de Colombia. A diferencia de los señalamientos sobre una intervención en las designaciones, la entidad reconoció que atendió la solicitud mediante una respuesta formal.

Según el comunicado, la invitación fue respondida oportunamente y por escrito. La Federación señaló que, debido a “las necesidades del calendario y a la programación de las competiciones del fútbol colombiano”, no podía disponer de un árbitro para cumplir con esa convocatoria.

La Patria informó que Gallo recibió el 20 de agosto una invitación del árbitro salvadoreño Iván Barton para integrar el equipo arbitral del partido entre Al-Taawoun y Al-Hilal, correspondiente a la séptima jornada de la Saudi Pro League, programado para el 12 de septiembre.

PUBLICIDAD

Nicolás Gallo tiene la Licencia de Árbitro FIFA, que es la mayor distinción de un juez a nivel mundial, desde 2018 - crédito Colprensa

El diario agregó que el árbitro colombiano presentó una solicitud ante la Comisión Arbitral Nacional cuatro días después de recibir la propuesta. El permiso habría contado inicialmente con una autorización interna, pero posteriormente no se concretó el desplazamiento a Catar.

La Federación no detalló en su comunicado quién tomó la decisión final sobre la disponibilidad de Gallo, ni precisó si existieron intercambios posteriores con el árbitro o con los organizadores del encuentro internacional.

La discusión se concentra en los límites de la autonomía arbitral

El debate se produjo en medio de cuestionamientos sobre la independencia de la estructura arbitral colombiana. La fuente consultada por La Patria consideró que, si se comprobara una intervención externa en cambios de árbitros, se trataría de una intromisión en una función reservada a la Comisión Arbitral Nacional.

PUBLICIDAD

Un abogado especialista en derecho deportivo citado por ese medio indicó que el presidente de la Federación puede participar en decisiones generales a través del Comité Ejecutivo, como asuntos de estructura, presupuesto o lineamientos institucionales. No obstante, señaló que no tendría facultades directas para intervenir en nombramientos técnicos del día a día.