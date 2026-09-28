La futbolista Linda Caicedo sorprendió a Shakira durante su concierto en Madrid: le regaló su camiseta y la acompañó en la “Caminata de la Loba”

Linda Caicedo y Shakira protagonizaron un encuentro durante la caminata previa al concierto en la ciudad de Madrid - crédito Instagram

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Las redes sociales explotaron después del encuentro protagonizado entre la delantera colombiana Linda Caicedo y la afamada cantante Shakira durante la caminata previa a uno de los conciertos de la artista en la ciudad de Madrid, España.

La jugadora compartió con la cantante el trayecto hacia el escenario ante la mirada de los asistentes a la residencia española.

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La aparición de la futbolista del Real Madrid femenino ocurrió el domingo 27 de septiembre, en una de las escenas que se repiten antes de cada presentación. La artista suele recorrer ese espacio junto a invitados antes de iniciar el espectáculo.

Sin embargo, ese no fue el único detalle que cautivó la atención de los fanáticos europeos y colombianos. La camiseta de la Selección Colombia con el número 18 fue el obsequio que Linda Caicedo entregó a Shakira durante el sexto concierto de la residencia de la cantante.

La delantera del Real Madrid regaló a la cantante colombiana la camiseta número 18 de la Selección Colombia - crédito Linda Caicedo/Instagram

La prenda fue entregada a Shakira durante la noche. El regalo vinculó a la cantante con uno de los símbolos de la carrera internacional de la delantera.

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La visita se produjo tras el partido del Real Madrid ante la Real Sociedad

Caicedo aprovechó el domingo para acudir al recital luego de que el Real Madrid enfrentara a la Real Sociedad en San Sebastián el día anterior. La futbolista asistió a la residencia de Shakira después de cumplir con la actividad de su club.

La colombiana forma parte del plantel del equipo madrileño y vive en España desde su incorporación a la institución. Su visita al concierto ocurrió en medio del calendario de la temporada.

La residencia de Shakira convirtió a Madrid en uno de los puntos de su gira. La serie incluye 12 presentaciones en la capital española y reúne a invitados de distintos ámbitos durante sus funciones.

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La participación de Caicedo quedó entre las apariciones deportivas que han tenido lugar en esos shows. La cantante recibió en noches consecutivas a futbolistas colombianos vinculados con la Selección Colombia.

El lateral Johan Mojica entrega a Shakira una camiseta de Colombia tras quedar fuera de la convocatoria

El futbolista tuvo la oportunidad de compartir de cerca con Shakira en la caminata que anticipa el inicio del concierto en la gira 'Las mujeres ya no lloran' - crédito Johan Mojica

Un día antes, Johan Mojica entregó a Shakira una camiseta de la selección Colombia con el número 17 y una dedicatoria durante una de las fechas de la residencia de la cantante en Madrid, después de no haber sido convocado al equipo nacional. El lateral también participó en la “Caminata de la Loba”, el recorrido que realiza la artista hacia la tarima antes de comenzar el espectáculo.

La imagen de ambos fue tomada después del concierto en una zona del recinto de Villaverde. La prenda amarilla llevaba impreso el apellido “J. Mojica” y se convirtió en el recuerdo que el futbolista compartió con la cantante barranquillera.

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La residencia europea de Shakira reúne las únicas 12 presentaciones del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en el continente. Madrid albergará los conciertos entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre, repartidos en cuatro fines de semana consecutivos.

Cada función tiene capacidad para 50.000 asistentes, mientras que el ciclo completo prevé convocar a 600.000 personas. El Ayuntamiento de Madrid estima una afluencia cercana a 57.000 visitantes diarios y organizó un operativo especial de movilidad para las jornadas de concierto.

Alejandro Sanz y otros invitados de la residencia madrileña

El futbolista de la selección Colombia aprovechó el parón por la fecha FIFA para asistir al concierto - crédito Instagram Johan Mojica

La cuarta fecha, con todas las entradas vendidas, contó con la participación de Alejandro Sanz, quien subió al escenario para cantar con Shakira La tortura, la colaboración que ambos publicaron en 2005. El público acompañó las estrofas de uno de los temas más reconocidos de las trayectorias de los dos artistas.

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Sanz participó en dos noches consecutivas. Además de ese dueto, ambos interpretaron Corazón partío, una canción que no forma parte del repertorio fijo y que Shakira cantó por primera vez junto al músico madrileño.

La cantante italiana Laura Pausini se había sumado a la tercera función para interpretar Antología. En otra fecha también participaron los Ghetto Kids, incorporados al espectáculo de la artista colombiana.

La gira ha sido definida como el tour latino más taquillero de la historia. El concierto dura cerca de dos horas y media e incluye un repertorio anunciado de 29 canciones.

El álbum Las mujeres ya no lloran, publicado en 2024, es el disco con mayor presencia en escena, con seis canciones. La selección combina temas recientes como Dai Dai, Soltera, TQG y BZRP Music Sessions #53 con composiciones de distintas etapas de la carrera de Shakira.

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El recorrido musical incluye Las de la intuición, Loca, Pies descalzos, sueños blancos, Te dejo Madrid, Waka Waka (Esto es África) y Loba. La apertura de las funciones madrileñas comienza con La fuerte, seguida por Girl Like Me, Las de la intuición / Estoy aquí, Empire / Inevitable, Si te vas, Te felicito, TQG, Don’t Bother y Can’t Remember to Forget You.

La lista continúa con Acróstico, Copa vacía, La bicicleta, La tortura, Hips Don’t Lie, Chantaje, Loca, Soltera, Última y Ojos así. El tramo final reúne Pies descalzos, sueños blancos, Antología, Te dejo Madrid, Suerte (Whenever, Wherever), Dai Dai, Waka Waka (Esto es África), Loba y BZRP Music Sessions #53.

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