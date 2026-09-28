Colombia

Así será la ‘Milagro Week’ del gobierno de Abelardo de la Espriella en Nueva York: presentará 176 proyectos para atraer inversión

La estrategia del Gobierno apunta a conectar iniciativas de infraestructura, energía, turismo y tecnología con empresarios, fondos e inversionistas internacionales que puedan aportar recursos para su desarrollo

El Gobierno busca que la llegada de capital extranjero impulse proyectos productivos y genere nuevas oportunidades de empleo en Colombia -crédito @jrestrp/X

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La búsqueda de capital internacional del Gobierno colombiano tendrá una nueva cita en Nueva York, Estados Unidos. El Ejecutivo prepara para el 16 de noviembre la primera “Milagro Week”, un encuentro que presentará a inversionistas un portafolio de proyectos con posibilidades de financiación en distintas regiones del país.

La iniciativa estará concentrada en 176 proyectos, de los cuales 37 fueron identificados como prioritarios por su importancia para sectores como infraestructura, energía, minerales críticos, turismo y tecnología. La apuesta oficial consiste en acercar esas iniciativas a actores internacionales con capacidad de aportar recursos y convertir el interés por Colombia en proyectos concretos.

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crédito @MauricioGomezCO/X
La ‘Milagro Week’ presentará 176 proyectos colombianos, 37 de ellos considerados prioritarios por su importancia estratégica- crédito @MauricioGomezCO/X

La convocatoria fue reforzada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, quien divulgó un video desde Nueva York para invitar a los inversionistas a participar en la jornada. Desde esa ciudad, el funcionario aseguró: “Aquí, desde lo más alto de Nueva York, estamos pensando en grande en el gobierno de Abelardo de la Espriella”, y agregó que el país ya se encuentra “ad portas de las Milagro Weeks”.

El encuentro hace parte de una estrategia de promoción de Colombia como destino para capitales extranjeros. Durante la reciente Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Restrepo estuvo al frente de la delegación colombiana y sostuvo más de 300 reuniones con empresarios, inversionistas y representantes de fondos internacionales.

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Esos contactos estuvieron orientados a presentar la visión del Gobierno sobre las oportunidades que ofrece el país. Entre las áreas señaladas estuvieron la infraestructura, la energía, los minerales críticos, el turismo y la tecnología. La intención planteada por la Vicepresidencia es que las conversaciones con potenciales inversionistas avancen hacia financiación, proyectos y generación de empleo.

El Gobierno busca coordinar a los ministerios con mayor potencial para impulsar proyectos estratégicos y atraer capital -crédito @jrestrp/X
El Gobierno busca coordinar a los ministerios con mayor potencial para impulsar proyectos estratégicos y atraer capital -crédito @jrestrp/X

El portafolio, que será presentado en Nueva York, busca, precisamente, facilitar ese vínculo entre los recursos internacionales y las iniciativas colombianas. De acuerdo con la Vicepresidencia, la estrategia pretende beneficiar a regiones con potencial para recibir inversión y fortalecer sus economías locales.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, respaldó la convocatoria y explicó el propósito de estas jornadas. “Al final, las Milagro Weeks son inversión extranjera llegando a Colombia, inversión que se traduce en mayores oportunidades y empleo para los colombianos de a pie”, señaló. Restrepo, por su parte, resumió la meta que el Gobierno plantea para estos encuentros: “Queremos que el interés por Colombia se convierta en capital efectivo, proyectos, obras y empleo. La Milagro Week será el espacio para llevar nuestros proyectos directamente a quienes tienen la capacidad de invertir”.

Restrepo confirmó que la cita será el 16 de noviembre en Nueva York y extendió la invitación a los potenciales participantes: “16 de noviembre, aquí nos vemos, Milagro Week en la ciudad de Nueva York”. Luego añadió: “Los espero a todos los inversionistas”.

Hasta ahora, las declaraciones entregadas por el vicepresidente y el ministro no detallan el programa completo de la jornada, los sectores que tendrán una presentación específica ni el número de inversionistas que se espera reunir.

Nueva York será la sede de la primera ‘Milagro Week’, una jornada con la que el Gobierno busca acercar proyectos nacionales a capitales internacionales -crédito AP Photo
Nueva York será la sede de la primera ‘Milagro Week’, una jornada con la que el Gobierno busca acercar proyectos nacionales a capitales internacionales -crédito AP Photo

La convocatoria está alineada con la apuesta del presidente Abelardo de la Espriella por impulsar la iniciativa privada, atraer capital y tecnología, ampliar el acceso a nuevos mercados y promover la creación de empleo. El Gobierno resume ese llamado con un mensaje dirigido a los inversionistas: “Vengan a Colombia. Inviertan en Colombia. Crezcan y prosperen con Colombia. Crean en Colombia”.

Con la ‘Milagro Week’, el Gobierno busca llevar directamente esas oportunidades ante inversionistas internacionales y abrir espacios para que el capital extranjero se traduzca en nuevas iniciativas productivas. La apuesta busca que la conexión permita movilizar recursos hacia iniciativas con impacto regional y capacidad productiva, en distintas regiones del país, fortaleciendo proyectos con posibilidades de crecimiento y generación de empleo.

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