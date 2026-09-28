El Binomio de Oro de América celebra 50 años de su creación con su nuevo LP ‘Vamos que vamos’

El Binomio de Oro de América lanza el álbum 'Vamos que vamos' para conmemorar sus 50 años de trayectoria en el vallenato - crédito cortesía Codiscos

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El Binomio de Oro de América vuelve a la escena musical con Vamos que vamos, el álbum que la agrupación lanzará el 30 de septiembre de 2026 y con el que busca reafirmar su vigencia dentro del vallenato.

La producción llega en un año simbólico: el grupo, considerado uno de los pilares de la identidad moderna de este género, cumple 50 años de trayectoria.

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El título del disco no es casual: funciona como una declaración de continuidad, un mensaje directo a los seguidores que durante años preguntaron cuándo llegaría nueva música bajo el sello del Binomio, habiendo transcurrido siete años desde la publiación de su LP Por el mundo entero.

El nuevo material reúne 17 canciones que combinan a compositores consagrados con voces emergentes del género. Entre los primeros figuran Wilfran Castillo, Fabián Corrales, Reinaldo “Chuto” Díaz y Rosendo Romero, además de representantes de una camada más reciente como Jhon Uriola. A ellos se suman autores que, por primera vez, ven sus temas grabados por una agrupación de esta magnitud.

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El resultado es un álbum que, según sus propios artífices, no dejó espacio para descartes: de una selección inicial de cerca de 50 composiciones, las 17 que sobrevivieron al proceso de preproducción terminaron por imponerse como un conjunto inseparable, rebelándose en cierto modo ante la dinámica de producciones más compactas que prevalece en el formato digital.

El disco reúne 17 canciones elegidas luego de un proceso de preproducción que incluyó casi 50 composiciones - crédito @binomiooficial/Instagram

Detrás de esta producción está la dirección del acordeonero y miembro fundador Israel Romero, “El Pollo Irra”, quien mantiene la esencia purista que ha caracterizado al grupo desde su fundación, mientras incorpora texturas y matices más actuales, siguiendo la línea marcada desde que asumió el rol líder del proyecto tras la muerte de su emblemático cantante Rafael Orozco en 1992.

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Hoy, al frente de la voz líder se encuentra Israel David Romero, hijo del “Pollo” que asumió ese rol en un proceso que describe como natural y gradual, marcado por el peso de representar un legado que ya han portado otras generaciones del Binomio. Junto a él, el acordeón de Samir Vence Romero aporta la fuerza instrumental que ha definido históricamente el sonido de la agrupación.

Precedido del sencillo Si tú estás aquí, y como carta de presentación del álbum, el grupo eligió el sencillo Dos inviernos, composición de Wilfran Castillo y que la agrupación proyecta como uno de los temas centrales de esta producción, con vocación de sonar en festivales, hogares, emisoras y plataformas digitales del país. El lanzamiento llega además acompañado de una agenda que incluye giras por Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, con las que el Binomio buscará presentar en vivo esta nueva etapa.

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En diálogo con Infobae Colombia, Israel David Romero habló sobre el origen del título Vamos que vamos, el proceso de selección de las canciones, el reto de liderar una institución de la música vallenata y el equilibrio entre tradición y renovación que atraviesa este nuevo capítulo del Binomio de Oro de América.

Infobae Colombia: ¿Cómo nació la idea de Vamos que vamos, y por qué ese título?

Israel David Romero: Me siento muy contento, como voz líder del Binomio de Oro de América, de poder presentarle a todo el público, a los seguidores del vallenato y del Binomio, este nuevo álbum que llamamos Vamos que vamos. Es un trabajo que hicimos con mucho cariño y mucho amor para todos los amantes de la buena música.

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Nace de que teníamos mucho tiempo sin sacar un álbum al mercado. Siempre estaba esa pregunta en el aire de parte de nuestros seguidores, de la gente que nos encontraba en aeropuertos o en entrevistas: “¿Cuándo va a salir nuevamente el Binomio con música nueva?”. Este año se cumplen 50 años de la fundación del Binomio de Oro, entonces el título es como un llamado a decir que aquí seguimos, que vamos para adelante. Es un grito de entusiasmo, de alegría, de que estamos más vigentes que nunca y vamos con todo.

¿Cómo fue el proceso de escoger las diecisiete canciones? Hay temas de Wilfran Castillo y de otros compositores, pero ¿cómo definieron cuáles quedaban?

Cuando decidimos que este año íbamos a grabar un álbum, abrimos una ventana de tiempo para recopilar canciones. Visitamos a grandes compositores del vallenato y fuimos escogiendo.

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En este trabajo quedaron Wilfran Castillo, un gran maestro de la composición; Fabián Corrales; Reinaldo “Chuto” Díaz; mi tío Rosendo Romero, el poeta de Villanueva; y compositores de la nueva camada como Jhon Uriola, ya muy reconocidos dentro del gremio y de la cultura colombiana.

También abrimos espacio para nuevos talentos que nos enviaron canciones, personas que nunca habían tenido la oportunidad de grabar. De esas composiciones hicimos una selección con las que más nos conectaron.

De hecho, al principio teníamos cerca de 50 canciones para escoger. Decidimos preproducir 17 con la idea de descartar tres o cuatro al final y dejar el álbum en 14 o 13 temas. Pero cuando las preproducimos, nos enamoramos de todas y dijimos que ninguna podía quedar por fuera, que todas merecían la misma oportunidad. Les dedicamos el tiempo suficiente y les imprimimos la energía que queríamos, así que esa esencia del Binomio de Oro está comprendida en los 17 temas de Vamos que vamos.

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Usted comentaba que en esta etapa del Binomio asume el liderazgo del proyecto, de una institución de la música colombiana. ¿Cómo vive esa responsabilidad de representar una nueva generación dentro de esta institución?

Se ha dado de manera natural. Yo nací y crecí en el Binomio de Oro; siempre anhelé estar aquí y es un sueño que se cumplió. Además, es una bendición poder trabajar con mi papá, que ha sido el director y el líder de todo esto. Yo apenas estoy empezando, aunque ya llevo varios años trabajando aquí, y me estoy exponiendo como voz líder del Binomio, aportando mi grano de arena a una institución con un legado muy importante que defender.

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Siento una profunda admiración por todos los que han pasado por el Binomio de Oro y que han estado en mi posición, y estoy seguro de que ellos también sintieron esa admiración por quienes los antecedieron. Esa es la responsabilidad que uno asume cuando llega a ser cantante del Binomio: con mucho profesionalismo, con mucha disciplina, pero sobre todo con amor por hacer lo que a uno le gusta, por llevarle música a todos los seguidores de las distintas épocas y también captar nuevos seguidores en esta etapa.

El acordeonero Israel Romero dirigió el proceso creativo de 'Vamos que vamos', siempre orientado a mantener la esencia del grupo con matices actuales - crédito cortesía Codiscos

¿Cómo es un día del Binomio de Oro en el estudio de grabación? ¿Cómo es trabajar con el “Pollo”?

Mi papá es una persona con mucha experiencia en la música, con muchos años en esto, lo que le ha dado un conocimiento y un respeto ganado dentro del gremio musical. Cuando llegamos al estudio con una canción ya medio preproducida, él primero nos deja ser libres en nuestras ideas. Nos permite explorar el tema desde el corazón de cada uno, desde su propio punto de vista musical, y que le hagamos aportes. Luego toma todas esas ideas y arma una directriz hacia dónde canalizarlas.

Entre los dos nos hemos puesto la tarea de mantener la esencia del Binomio de Oro, pero dándole toques de frescura, haciendo que las canciones suenen actuales, que suenen a Binomio, pero a Binomio 2026 y de aquí en adelante.

Algo interesante del Binomio de Oro es que se puede ubicar en la tradición del vallenato como folclor, pero también como una fuerza comercial por sí misma. ¿Cómo se equilibran esas facetas: la tradición, la necesidad de vender y el reto de seguir superando la prueba del tiempo?

Es un trabajo que se ha dado de manera orgánica. Cuando yo llegué al Binomio de Oro como cantante, empecé junto con dos cantantes más; entre los tres nos dividíamos el trabajo, hasta que cada uno decidió tomar su carrera como solista y yo me quedé. Desde que asumí el liderazgo como voz líder sentí, al principio, algo de temor sobre qué podía pasar. Pero entendí que esto se gana poco a poco, que es un proceso.

Gracias a Dios y a todo el público que sigue al Binomio, hemos trabajado muchísimo estos años llevando nuestra música a conciertos. En cada presentación trato de dar lo mejor de mí, y ahí siempre convergen distintas generaciones: binomistas seguidores de mi padrino Rafael Orozco, de Jean Carlos Centeno, de Jorge Celedón, de Jimmy Santiago, de Alejandro Palacio, además de nuevos seguidores que nunca habían ido a un concierto del Binomio. Es un fenómeno que se ha dado últimamente: cuando pregunto en vivo quién viene por primera vez a un concierto del Binomio, más del 70% levanta la mano.

A todas esas personas trato de dejarles un buen sabor de boca y de que se unan a este nuevo proceso, mientras sigo ganándome a los seguidores de siempre. Los seguidores de mi padrino continúan amando el vallenato de Rafael Orozco, pero ahora me ven a mí como un pupilo que también interpreta sus canciones, quizás con un estilo vocal distinto, pero con la misma esencia y el mismo sentimiento. Lo mismo pasa con los seguidores de Jean Carlos Centeno y de Jorge Celedón: trato siempre de conservar la esencia que ha traído el Binomio de Oro y aportarle mi talento, mi voz y mi energía en esta etapa.

¿Qué se viene para el Binomio de Oro en lo que resta de 2026 y qué tienen en mente para 2027?

Ahora estamos a las puertas de una gira por toda Europa. Vamos a estar, entre finales de septiembre y todo octubre, visitando varios países y ciudades. Luego tenemos compromisos en Ecuador, dentro de una gira por Latinoamérica que incluye Colombia, Venezuela, Paraguay y Argentina. También tenemos una gira por Estados Unidos hacia finales de noviembre.

Vamos a estar, por supuesto, visitando nuestro país, haciendo medios de comunicación y presentando este nuevo disco. Además, estamos armando lo que será el tour Vamos que vamos, donde contaremos la historia del Binomio de Oro a través de canciones e incluiremos esta nueva etapa de la agrupación. Lo que viene es trabajo, trabajo y más trabajo.

El primer adelanto de 'Vamos Que Vamos' fue compuesto por Reinaldo 'El Chuto' Díaz - crédito Codiscos