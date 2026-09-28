Colombia

De la Espriella respaldó a EE. UU. tras revocatoria de visas de Euclides Torres y Martha Peralta: “No pueden seguir disfrutando de sus pillajes”

El mandatario colombiano afirmó que combatir la corrupción será uno de los principales frentes de trabajo conjunto entre los países que integran el denominado Escudo de las Américas, estrategia orientada a hacer frente a fenómenos como el narcotráfico y las prácticas corruptas

Tras conocerse la revocación de las visas de Auclides Torres y Martha Peralta, De la Espriella aseguró que la cooperación entre Colombia y Estados Unidos continuará - crédito Martha Peralta/Facebook - redes sociales - Juan Diego Cano/Presidencia
Tras conocerse la revocación de las visas de Euclides Torres y Martha Peralta, el presidente De la Espriella aseguró que la cooperación entre Colombia y Estados Unidos continuará - crédito Martha Peralta/Facebook - redes sociales - Juan Diego Cano/Presidencia
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se pronunció tras la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de revocar las visas de ingreso a su territorio del empresario Euclides Torres y la senadora Martha Peralta, extendiendo la medida sancionatoria a sus respectivos núcleos familiares directos.

A través de una publicación en su cuenta oficial de la red social X, el jefe de Estado respaldó la determinación adoptada por la administración estadounidense ante el Escudo de las Américas, al asegurar que su administración mantendrá una línea de trabajo constante con Washington para enfrentar las irregularidades en el manejo de los fondos públicos.

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“La seguridad del hemisferio tiene varias aristas en las que los gobiernos aliados trabajamos unidos por el bien de nuestros pueblos. La lucha contra la corrupción, cáncer de la patria, es una bandera con la que estamos comprometidos los gobiernos de Colombia y de los Estados Unidos”, afirmó el presidente De la Espriella en su mensaje.

Embajada de los Estados Unidos en Perú requerirá que algunos aplicantes a visas configuren la privacidad de sus redes sociales. (Foto: Difusión)
Estados Unidos anunció la revocatoria de visas el lunes 28 de septiembre a varios países de América Latina - crédito Infobae

En su declaración, el mandatario criticó las actuaciones de quienes son investigados por corrupción administrativa y enfatizó que las acciones de control continuarán intensificándose en el plano internacional mediante mecanismos multilaterales.

“Los inescrupulosos que defraudan al pueblo no pueden seguir disfrutando de sus pillajes, moviéndose libremente por el continente ni paseando con sus familias, mientras las sociedades a las que han desfalcado ven a sus niños sufrir desnutrición y falta de agua, y vivir en la miseria”, posteó el mandatario.

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Además, señaló en su mensaje que: “La lucha apenas empieza; pronto se ampliará no solo en número, sino también en decisiones administrativas. La lista de la Ofac es otro camino para cerrarle la puerta a la impunidad y combatir la corrupción”.

El presidente Abelardo de la Espriella respaldó la decisión de Estados Unidos de revocar las visas de Euclides Torres y Martha Peralta - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente Abelardo de la Espriella respaldó la decisión de Estados Unidos de revocar las visas de Euclides Torres y Martha Peralta - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El pronunciamiento presidencial se dio en respuesta a la publicación de la embajada de Estados Unidos en Colombia, en la que se detalló que el Departamento de Estado procedió con la cancelación de los visados vigentes como parte de las medidas aplicadas a los países firmantes de la alianza regional, entre los que figuran también Bolivia, Ecuador y Perú.

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