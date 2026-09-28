Karol G y Drake encendieron las redes sociales durante el concierto de la colombiana en Houston: “Ay qué rico”

Abrazos y baile entre Karol G y Drake encendieron las redes sociales - crédito @danielhddzz/TikTok

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La aparición de Drake en el concierto de Karol G en Houston, Estados Unidos, volvió a impulsar las conversaciones en redes sociales sobre la cercanía entre ambos artistas.

El rapero canadiense subió de forma sorpresiva al escenario el domingo 27 de septiembre de 2026, durante la fecha de la gira Viajando Por El Mundo Tropitour en el Reliant Stadium.

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La cantante colombiana, recibió al invitado durante la interpretación de ‘Ahí’, colaboración incluida en su más reciente álbum ‘No me arrepiento de sentir tanto’. El encuentro marcó la primera vez que llevaron la canción al escenario, según los reportes sobre el concierto.

Interpretaron ‘Ahí’ y ‘One Dance’ ante el público de Houston

Después del dúo, Drake interpretó ‘One Dance’, tema que publicó en 2016. Karol G bailó cerca del músico durante la presentación y ambos intercambiaron abrazos, gestos de afecto y palabras de reconocimiento, de acuerdo con los videos compartidos por asistentes.

“Ay qué rico”, se le escuchó decir a Drake mientras la artista de música urbana le bailaba.

Drake sorprendió a Karol G en Houston y reavivó rumores entre sus seguidores - crédito @karinaam87/Instagram

El momento generó reacciones entre los seguidores de los dos cantantes, que comentaron la cercanía que mostraron sobre la tarima. Algunos usuarios retomaron los rumores sobre una posible relación sentimental, aunque ninguno de los artistas ha confirmado un vínculo de ese tipo.

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Otros seguidores señalaron que el encuentro responde a la relación profesional y de amistad que han construido en los últimos meses, a partir de su colaboración musical.

Drake había estado en una fecha de la gira en Toronto

La presencia del canadiense en Houston no fue el primer cruce público con Karol G durante esta gira. En julio, Drake apareció en la pantalla gigante durante el concierto de la artista en Toronto.

Más tarde, el rapero la mencionó en “New Bestie” y ambos publicaron “Ahí”. Karol G contó en una entrevista que quería que Drake interpretara partes del tema en español. “Me encantaría que Drake lo cantara”, expresó entonces.

La aparición de Houston sumó una presentación en vivo a la colaboración y dejó abiertas las especulaciones de los fanáticos sobre la relación entre los artistas.

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Karol G y Drake cantaron 'Ahí' por primera vez en vivo en Houston - crédito @karolg.619/Tiktok

Karol G amplió su Tropitour a 63 conciertos tras la alta demanda de entradas

La ampliación de ‘Viajando Por El Mundo Tropitour’ llevó a Karol G a consolidar una agenda de 63 conciertos en estadios de tres continentes, luego de que la venta de entradas superara las previsiones iniciales. La gira comenzó con 39 fechas programadas, pero la respuesta del público obligó a incorporar nuevas funciones en varias ciudades.

Los Ángeles, Nueva York, Miami, Barcelona, Madrid, Bogotá, Ciudad de México, Lima y Santiago de Chile están entre las plazas que sumaron presentaciones. En algunos casos, las localidades para los nuevos shows se agotaron poco después de salir a la venta.

La artista colombiana tendrá cuatro noches en Madrid y otras cuatro en Santiago de Chile. La programación también contempla tres fechas en Los Ángeles, Bogotá, Sevilla, Quito, Monterrey y Ciudad de México.

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El aumento de funciones refleja la demanda registrada en distintas capitales, donde los primeros conciertos se vendieron en cuestión de horas. La agenda todavía podría crecer, en especial en países de América Latina, donde se esperan anuncios adicionales.

Madrid y Santiago de Chile tendrán cuatro shows de Karol G en su nueva gira - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

La gira acompaña el lanzamiento de Tropicoqueta, un álbum que integra ritmos como cumbia, salsa, merengue, bachata y reguetón. El repertorio de los espectáculos incluye canciones de esa producción junto con éxitos de etapas anteriores de la carrera de Carolina Giraldo, nombre de pila de la cantante.

El nuevo recorrido llega después del impacto de ‘Mañana Será Bonito World Tour’, que reunió 2,3 millones de asistentes y superó los USD 300 millones en ingresos por taquilla. Esa gira incluyó cuatro presentaciones con entradas agotadas en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.

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Karol G también viene de encabezar el festival Coachella en abril, cuando se convirtió en la primera artista latina en liderar el cartel del evento en más de 25 años de historia.

La cantante ya inició las fechas de Tropitour en Estados Unidos. La programación contempla paradas en ciudades de Norteamérica, Europa y América Latina, con una ruta que ahora supera las 60 noches en estadios.