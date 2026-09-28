Colombia

Mr. Stiven sigue defendiéndose tras investigación por presunto abuso sexual contra menor de edad: “Diosito me dio el don de pararme duro”

Durante una transmisión, el streamer Westcol aseguró que conoce información sobre dicho expediente y sostuvo que personas del entorno digital le compartieron datos sobre el caso

Mr. Stiven en medio de la polémica, Karina García Kris R y Westcol se pronunciaron por la controversia - crédito stiven.tc/Instagram - @krisrofficial/ Instagram- @westcol/Instagram
Mr. Stiven en medio de la polémica, Karina García Kris R y Westcol se pronunciaron por la controversia - crédito stiven.tc/Instagram - @krisrofficial/ Instagram- @westcol/Instagram
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Una frase en la canción De Medallo Pa Morovis, de Fanta Rosario, dio origen al enfrentamiento público entre el creador de contenido Mr. Stiven y el cantante Kris R.

En el tema musical, el artista Kristian Rangel Betancur hizo una alusión a la relación del streamer Stiven Tangarife Caicedo con la modelo mexicana María Julissa, lo que provocó la respuesta de Stiven en una transmisión en vivo.

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El influenciador lanzó entonces señalamientos sobre la empresaria Karina García, pareja de Kris R, y cuestionó la paternidad del hijo que esperan, mencionando un supuesto encuentro entre la modelo y el cantante urbano Blessd en Cartagena.

Kris R y Karina García rechazaron esas afirmaciones, exigieron que revelara la fuente de la información y sostuvo que la disputa tomó otro rumbo después de las referencias a su familia.

“Sí, efectivamente yo estuve en Cartagena, estuve con mi familia, con mis niños y con Kris. Yo jamás estuve con otra persona en Cartagena que no hubiera sido Kris. Yo me quedé esperando las pruebas donde supuestamente iban a demostrar que yo estuve con otra persona en un hotel en Cartagena”, señaló García.

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El artista exigió al streamer identificar a quien le habría contado la versión sobre un supuesto episodio de Karina García en Cartagena y advirtió que el conflicto ya era personal - crédito @kiara.79910/ TikTok

Kris R mencionó una denuncia durante el cruce en redes

En una transmisión en TikTok, Kris R dio a Mr. Stiven un plazo de 24 horas para identificar a quien habría difundido el rumor. Durante ese mensaje, afirmó que el creador de contenido tiene un proceso por presuntos hechos relacionados con una menor de edad ocurrido en 2014.

La firma Víctor Mosquera Marín Abogados informó el 27 de septiembre de 2026 que presentó una denuncia penal contra Tangarife Caicedo por el presunto delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

De acuerdo con el comunicado, la acción había sido radicada el 17 de junio de 2026 y quedó asignada a una fiscalía especializada. La investigación está en curso y será la Fiscalía General de la Nación la encargada de establecer los hechos y definir eventuales responsabilidades. La identidad de la presunta víctima permanece bajo reserva.

Mr. Stiven negó la existencia de causas en su contra y calificó a Kris R de "cabeza de tractomula" - crédito @MrStivenTc1616/X
Mr. Stiven negó la existencia de causas en su contra y calificó a Kris R de "cabeza de tractomula" - crédito @MrStivenTc1616/X

Mr. Stiven negó las acusaciones en su contra

El streamer respondió en X que viaja sin problemas y rechazó la versión divulgada por Kris R. “Ahora resulta que tengo una investigación”, escribió. A la vez, afirmó que la información que compartió sobre el entorno del cantante es cierta, aunque no identificó a la persona que se la entregó.

En una historia de Instagram, publicada junto a una imagen en un aeropuerto, agregó: “Tengo los datos reales”.

En un reciente pronunciamiento, el creador de contenido Stiven Tangarife Caicedo, conocido en redes como MrStivenTc, publicó un nuevo mensaje tras conocerse que una fiscalía especializada adelanta actuaciones por una denuncia penal en su contra. El influenciador aseguró que enfrenta una campaña basada en acusaciones falsas y sostuvo que cuenta con elementos para defenderse.

En una historia de Instagram, Tangarife afirmó que quienes lo señalan buscan afectar su trayectoria y reputación. “Diosito me dio el don de pararme duro”, escribió sobre una imagen en la que aparece dentro de un avión.

MrStivenTc afirmó que enfrenta acusaciones falsas tras denuncia penal en su contra - crédito stiven.tc/Instagram
MrStivenTc afirmó que enfrenta acusaciones falsas tras denuncia penal en su contra - crédito stiven.tc/Instagram

La publicación no menciona de forma directa la denuncia divulgada por la firma Víctor Mosquera Marín Abogados. Sin embargo, el mensaje apareció después de que el despacho informara que el 17 de junio presentó una acción por el presunto delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

El creador de contenido cuestionó que personas con “un poquito de poder” lancen acusaciones que, según él, buscan destruir carreras y vidas. También planteó que otras personas podrían haber atravesado situaciones similares sin la oportunidad de responder públicamente.

“Tuve cómo defenderme”, manifestó Tangarife. El influenciador aseguró que existen consecuencias cuando se difunden versiones sin sustento, aunque no especificó a quiénes se refería ni aportó documentos sobre los hechos mencionados.

Westcol afirmó tener audios y fotos sobre el caso de Mr. Stiven

Tras varios días de mensajes y acusaciones públicas, el streamer Westcol intervino y aseguró que conoce información sobre el proceso.

Durante una transmisión, Westcol afirmó que tuvo contacto con la menor involucrada y con su madre. También sostuvo que posee material relacionado con el caso. “Tengo audios y fotos”, expresó, sin divulgar esos elementos ni precisar si fueron entregados a las autoridades.

Westcol explicó que decidió responder luego de cuestionamientos en redes sociales - crédito colclips_/Instagram

El creador de contenido manifestó que decidió hablar después de recibir cuestionamientos. Según indicó, otros integrantes del entorno digital le compartieron datos que, en su opinión, ya serían conocidos por los investigadores.

“Que la justicia determine”, afirmó Westcol al referirse al caso. Las declaraciones en redes sociales no constituyen una prueba judicial ni establecen responsabilidad penal.

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