Colombia

¿Ya huele a Navidad? Los platos festivos que se dispararon en búsquedas antes de diciembre

Las plataformas digitales están llenas de expectativa por una de las temporadas más importantes del año a nivel económico, familiar y emocional, debido a que algunos están preparando sus reuniones meses antes

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Esto es lo que los internautas buscan sobre la Navidad para sus simulacros - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Miles de personas están listas para recibir la Navidad de 2026 con sus seres queridos y, desde ya, están preparándose para esta importante celebración que dejó de considerarse como solo una fiesta religiosa en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo, debido a que ahora es vista como una excusa para reunirse y pasar una temporada acompañada con preparaciones deliciosas y nuevos recuerdos.

Específicamente en Colombia y en otros países, gracias a las redes sociales, se extendió la tendencia de darle la bienvenida a diciembre desde septiembre, por lo que hubo un término que llamó la atención: el simulacro navideño, que es aprovechado por comercios para ofrecer los productos de la temporada para que muchos empiecen a prepararse en el último cuatrimestre del año.

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Así, en las redes sociales y los motores de búsqueda como Google se encuentra gran cantidad de información sobre la temporada y a algunas personas que no solo están buscando los adornos y colores para la celebración en 2026, sino realizando las recetas típicas de la temporada para entrar en el ambiente.

Precisamente, las búsquedas en Google sobre los platos navideños se han disparado, puesto que muchos empiezan a hacer pruebas para definir cuál será la cena definitiva de la noche del 24 de diciembre y la madrugada del 24.

La natilla y el buñuelo, dos preparaciones navideñas típicas en Colombia tienen fécula de maíz como ingrediente principal - crédito Colprensa
La natilla y el buñuelo, dos preparaciones navideñas típicas en Colombia que siguen siendo las favoritas de muchos - crédito Colprensa

Recetas navideñas más buscadas en Google

Sin duda, los buñuelos y la natilla se roban el protagonismo de la temporada, pues son dos de las preparaciones típicas para Navidad. Al incrementar el interés por los simulacros navideños, también crecen las búsquedas de cómo prepararlos y así hacerlos parte de las reuniones.

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A través de la herramienta Google Trends se puede apreciar que los colombianos están interesados en conocer detalles de las preparaciones para ofrecerlas a sus invitados e irlas perfeccionando para descrestar a sus seres queridos en diciembre.

Entre las recetas más buscadas no solo se encuentran los buñuelos y natilla colombianos, sino que algunos le apuestan al arroz con leche, que también es una preparación muy tradicional en esta temporada.

Las preparaciones que más le interesan a los colombianos desde septiembre - crédito Google Trends
Las preparaciones que más le interesan a los colombianos desde septiembre - crédito Google Trends

Con estas búsquedas, los colombianos demuestran que siguen manteniendo vigentes las preparaciones que les enseñaron en casa y, pese a que muchos no sepan hacerlas, para eso están las herramientas digitales que les ayudan a obtener un paso a paso de cómo hacerlas.

Aunque hay otras personas que prefieren comprarlas ya hechas, algunos consideran que el sabor de casa es diferente, por lo que prefieren recurrir a Google o plataformas como TikTok e Instagram para aprender a preparar estas recetas icónicas y no dejar morir la tradición.

Los típicos buñuelos no pueden faltar en la lista - crédito Google Trends
Los típicos buñuelos no pueden faltar en la lista - crédito Google Trends

Las búsquedas también demuestran que algunas personas no tienen en mente qué preparación realizar para esta fecha especial, por lo que prefieren que el mismo motor de búsqueda les sugiera ideas de menú para la cena de Navidad, aunque falten más de dos meses para que llegue ese día.

Los más indecisos buscan ayuda de los motores de búsqueda - crédito Google Trends
Los más indecisos buscan ayuda de los motores de búsqueda - crédito Google Trends

Al dirigirse a Google y realizar la búsqueda “Cena para Navidad”, los usuarios pueden encontrarse con varias páginas que cuentan con el paso a paso de las preparaciones. Sin embargo, en la visión creada por inteligencia artificial que sale en el motor de búsqueda se sugieren algunas de las recetas más tradicionales. Entre ellas se encuentran:

  • Pernil de cerdo ahumado al horno.
  • Lomo relleno.
  • Pavo.
  • Frutos secos.
  • Ensalada fría.
  • Arroz con almendras o pasas.
  • Puré de papa.
  • Natilla.
  • Buñuelos.
  • Arequipe.
Hay muchas preparaciones que llaman la atención en la temporada - crédito Google
Hay muchas preparaciones que llaman la atención en la temporada - crédito Google

Las tendencias revelan que los colombianos están listos para recibir la Navidad con los platos típicos que se comen en el territorio nacional y que muchos de ellos están dispuestos a prepararlos.

Para animarse a hacerlo, desde septiembre empezaron con el simulacro navideño para tener otro pretexto más para encontrarse con los que aman en torno a una de las temporadas más celebradas en todo el país.

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