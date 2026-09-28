Colombia

Mujer exige justicia por el feminicidio de su hija, atacada con un líquido inflamable e incendiada en Subachoque: el señalado agresor quedó libre

La denunciante aseguró que su hija seguía en la relación con el presunto victimario porque la tenía sometida a amenazas. Además, aseguró que existía un patrón de violencia antes del fatal desenlace

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La mujer estuvo dos meses hospitalizada antes de morir por las quemaduras que, presuntamente, le propinó su pareja - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Un hombre identificado como Luis Lorenzo Correa Baracaldo, vinculado al proceso judicial por la muerte de su pareja, Yenny González Castro, en Subachoque (Cundinamarca), quedó en libertad por vencimiento de términos.

El sujeto es investigado por su presunta responsabilidad en el ataque con fuego que ocurrió en 2024. La decisión judicial desató un reclamo de justicia de la madre de la víctima, Pastora Castro, en diálogo con el Noticiero Alerta 104.4 FM.

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Después de conocer la decisión del juez sobre el procesado, la madre cuestionó que quedara en libertad y pidió que el caso siga avanzando: “Lo dejaron libre porque por vencimiento de términos (...) pero me parece muy injusta la justicia de Colombia, muy injusta, porque esto no se puede quedar así, no se puede quedar impune este delito”.

Según el relato de Pastora Castro, su hija de 35 años estuvo cerca de dos meses hospitalizada por las quemaduras que sufrió después de que el señalado le rociara un líquido inflamable y le prendiera fuego.

Del mismo modo, aseguró que su hija permanecía en la relación por temor a las amenazas que recibía, que no solo eran contra ella. Según relató, el acusado también amenazaba a la hija de la víctima y a su madre, por lo que la mujer le habría expresado que temía que el hombre pudiera hacerles daño si decidía separarse.

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El hombre le prendió fuego a su expareja, el la veía mientras ella pedio auxilio - crédito redes sociales
La denunciante asegura que el hombre le prendió fuego a su pareja y que no era la primera vez que la atacaba - crédito TRT Frontera / Facebook

En la entrevista, la madre de la víctima reconstruyó las horas previas a la emergencia. Contó que durante el fin de semana de la tragedia compartía con su hija y su nieta en la vivienda, mientras que el señalado agresor había salido a beber con un amigo y continuó consumiendo alcohol al regresar.

La madre explicó que decidió salir de la casa con la niña rumbo a El Rosal: “Ya llegó el domingo, ese domingo a mediodía y yo ‘que me voy para la casa, que la niña tiene que estudiar mañana, me voy para la casa’”. Sin embargo, recordó que su hija le respondía: “Espérese otro momentico, mami, espérese otro momentico”.

Cerca de las 2:00 p. m., recibió la noticia de que Yenny había resultado herida y era trasladada en ambulancia. Castro relató que intentó que fuera trasladada a un hospital de alta complejidad: “No hubo cupo llevarla al Simón Bolívar, y no hubo cupo temprano, hasta medianoche nos fuimos para Simón Bolívar, ella vendada totalmente inconsciente, entubada y todo”.

La madre indicó que tuvo que buscar un vehículo para acompañar a su hija y, al mismo tiempo, encontrar quién cuidara de su nieta. Después, se dio cuenta de la gravedad del ataque y afirmó que su hija alcanzó a declarar ante la justicia antes de morir.

Hombre agachado con fósforo encendido en la mano sobre fuego en suelo mojado. Pies de mujer desenfocados al fondo.
El sujeto habría atacado a su pareja con fuego y un líquido inflamable - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Antecedentes de violencia en la relación

Antes del hecho por el que Correa Baracaldo fue procesado, Yenny había sufrido una lesión en una pierna y recibió atención médica en Facatativá, de acuerdo con su madre que reveló al Noticiero Alerta que ese episodio también ocurrió en medio del consumo de alcohol y una discusión.

Pastora afirmó que recibió una llamada para encontrarse con su hija y llevarla al centro asistencial, mientras le pedían que dejara a la niña en la vivienda. Según su relato, el hombre aseguró entonces que Yenny se había causado la lesión.

La Fiscalía General de la Nación acuso formalmente a Luis Lorenzo Correa Baracaldo por el delito de feminicidio - crédito Fiscalía
La Fiscalía General de la Nación dejó en libertad a Luis Lorenzo Correa Baracaldo, investigado por el delito de feminicidio - crédito Fiscalía

La mujer señaló que, con el tiempo, comprendió que su hija evitaba hablar abiertamente sobre lo que ocurría en la relación: “Porque la tenía amenazada, si ella lo dejaba (...) Ella no me contaba nada ni nada cuando venía ni compartíamos”.

Castro aseguró que Yenny permanecía con su pareja por temor a que las amenazas se cumplieran contra su hija y su madre: “Ella me dijo: ‘Mamá, yo no quiero que le pase nada a la niña’. Yo por eso me toca estarme allá, porque él me dijo que acababa conmigo y acababa con sumercé y acababa con la niña’”.

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