El presidente Abelardo de la Espriella fue invitado al cumpleaños de uno de sus sobrinos y se divirtió como nunca: todo quedó en video

El jefe de Estado sorprendió a los asistentes de la fiesta de cumpleaños de uno de sus sobrinos. En las imágenes se ven como los niños del lugar se acercaron a saludarlo - crédito delaespriella_style/IG

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El presidente Abelardo de la Espriella participó durante la noche del sábado 26 de septiembre en la celebración del cumpleaños de uno de sus sobrinos, donde compartió con decenas de niños.

Las imágenes fueron publicadas a través de la propia cuenta de Instragram, y en cuestión de minutos circularon en redes sociales eivdenciando al mandatario rodeado por varios menores. Los asistentes se acercaron para saludarlo, abrazarlo y pedirle fotografías durante la fiesta.

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En medio del registro audiviosual se escucha al jefe de Estado diciendo: “Hoy vine a celebrar el cumpleaños de mi sobrino Emiliano Noguera”.

El encuentro ocurrió en una celebración familiar y quedó registrado en videos que luego fueron difundidos en distintas plataformas. La interacción del jefe de Estado con los niños concentró buena parte de los comentarios de los usuarios.

Los registros audiovisuales mostraron a varios niños mientras saludaban a Abelardo De La Espriella.- crédito Presidencia de la República/Flickr/Captura de video

En los registros audiovisuales, De La Espriella aparece acompañado por los menores mientras avanzaba la reunión. Hasta ahora, no trascendieron datos sobre el lugar donde se realizó el festejo ni sobre otros familiares que participaron de la celebración.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “ME ENCANTA 👏 Abelardo es tan versátil , que si le toca levantar el país lo levanta, pero si toca animar una fiesta infantil también ❤️“; ”El lunes sale una tutela de la izquierda que no puede ir a fiestas infantiles😂 y comer ponqueé“; ”eso es verdad, él tiene esa fanaticada, mi hijo también quedó encantado con el tigre y lo sigue y lo admira ☺️👏🏻; “Divino ese es mi presidente 🇨🇴 firmes por la patria milagro 🙌❤️😍“; ”Que diferencia definitivamente. Firmes con mi presidente.🙏🐅❤“; ”Presidente usted es esposo, padre, y tiene su familia para disfrutar. Dios lo bendiga grandemente Presidente 🙏 Abelardo"; “Que bello , todos los niños lo quieren 🥳“;”👏 ¡Que corazón tan bello y generoso!“: fueron algunos de los mensajes.

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Las imágenes del festejo familiar de Abelardo De La Espriella circularon en diversas redes sociales - crédito delaespriella_style/IG

Críticas al presidente colombiano

Horas antes de la celebración familiar, De La Espriella atendió consultas breves de los periodistas, al término de un consejo de seguridad realizado en Santa Marta. Un comunicador le preguntó qué respondía a quienes lo cuestionan por portar una pistola durante los operativos.

“Que sigan criticando, que eso me impulsa”, contestó el presidente. La presencia armada del mandatario se produjo en el contexto de la orden para desplegar a la Fuerza Pública ante la amenaza de paro armado atribuida a los grupos criminales.

La declaración fue una de las respuestas que ofreció antes de abordar otros asuntos ante los medios.

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó trasladar fuera de Santa Marta a los integrantes de Los Pachenca y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra que permanecían detenidos en la cárcel de la ciudad.

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La medida formó parte de las decisiones anunciadas tras un consejo de seguridad y una jornada de Gobierno en territorio realizada el viernes 25 de septiembre en el departamento de Magdalena.

Presidente Abelardo De La Espriella: “Que sigan criticando, que eso me impulsa"- crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El Gobierno colombiano reforzó el despliegue de la Fuerza Pública en Santa Marta, Ciénaga y la Troncal del Caribe ante la amenaza de un paro armado de grupos criminales. Además de ordenar el traslado de detenidos vinculados a esas estructuras, el presidente anunció más controles, patrullajes, vigilancia aérea e inteligencia coordinada para intervenir en el departamento.

Durante su declaración a los medios, el mandatario sostuvo que el Estado no permitirá que las organizaciones criminales impongan restricciones a la vida cotidiana de los habitantes.

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“En Santa Marta la autoridad la ejerce el Estado colombiano, no los bandidos”, afirmó De La Espriella. “Ninguna organización criminal o grupo narcoterrorista va a decidir quién trabaja, quién abre un negocio, quién se moviliza o qué hora puede utilizar una familia para entrar o salir de un barrio”.

El jefe de Estado agregó que las decisiones adoptadas buscaron garantizar la tranquilidad de Santa Marta y Ciénaga, luego de una revisión de las condiciones de seguridad en ambas zonas.

De La Espriella indicó que, mientras hablaba con la prensa, se concretaba el traslado de los detenidos que pertenecían a Los Pachenca y a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

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El jefe de Estado fue consultado por portar armas y aprovechó para hablar de la designación del presidente de Ecopetrol - crédito Charlie Cordero/REUTERS

El mandatario señaló que la orden también alcanzará a las personas que sean capturadas en los próximos días por su presunta relación con esos grupos. “Se van todos fuera del departamento y todos los que sean detenidos en los próximos días también se van fuera de Santa Marta”, aseguró.

El presidente explicó que la decisión responde a la intención de impedir que los presos de mayor peligrosidad permanezcan en las mismas zonas donde operan las organizaciones a las que se les atribuyen actividades delictivas.

“No tiene sentido que dejemos en los propios territorios, donde delinquen, a los presos más peligrosos”, sostuvo el jefe de Estado.

De La Espriella cerró ese anuncio con una frase sobre la ejecución inmediata de las medidas: “Aquí es diciendo y haciendo”.