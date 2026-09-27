Hombre de 27 años fue a una entrevista de trabajo en el sur de Bogotá; al llegar lo secuestraron y exigieron dinero a su familia: “Terminé siendo humillado y reducido”

Un joven expone mediante un video informativo una modalidad de engaño en Bogotá, donde se utilizan falsas ofertas laborales para atraer a las víctimas - crédito @QuenaRibadeneir/X

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Un hombre de 27 años permaneció cerca de cuatro horas retenido por una organización delincuencial que le robó dinero, objetos personales y fondos de sus tarjetas bancarias en Bogotá.

La denuncia fue divulgada por la concejala Quena Ribadeneira, que alertó sobre una modalidad en la que los delincuentes usan propuestas laborales para atraer a sus víctimas. Según se conoció, la víctima fue Andrés León, un contador público, que buscaba trabajo en el sur de la capital colombiana.

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El hombre había sido contactado por WhatsApp con una falsa propuesta laboral y acudió a una cita en el barrio Alfonso López, en la localidad de Usme. Allí, dos hombres armados lo interceptaron y lo obligaron a dirigirse hacia una zona boscosa del parque Entre Nubes.

El joven relató que, durante el traslado, más personas se sumaron al grupo hasta que fueron seis los responsables de mantenerlo bajo amenaza. Según dijo, los sujetos se presentaron como miembros de un frente armado de las Farc.

Los delincuentes se apoderaron de dinero en efectivo y realizaron transacciones con las tarjetas de la víctima por cerca de 15 millones de pesos - crédito Captura de video

El propio Andrés relató lo sucedido en un video que acompañó la publicación de la concejal. “Caí en esa oferta ficticia y terminé siendo secuestrado, humillado, reducido”, afirmó el contador público.

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Los captores grabaron un video del hombre y lo enviaron a sus allegados para exigir 50 millones de pesos como condición para liberarlo. La víctima apareció en la grabación mientras pedía ayuda a una persona cercana.

Durante la retención, el hombre creyó que podían asesinarlo. “En un punto yo dije: me van a matar”, contó la víctima a City TV. El joven también recordó la advertencia que recibió mientras permanecía en el área boscosa: “Usted acá no se mueve hasta que nos entregue todo lo que tiene”, relataron los responsables, según su testimonio ante el canal.

Finalmente, recuperó la libertad en el barrio Villa Diana, en el sur de Bogotá. Personas cercanas a la víctima conocían datos sobre su ubicación mientras permanecía privado de la libertad. El hombre afirmó que el Gaula de Villavicencio se comunicó con el Gaula de Bogotá y que esa coordinación permitió poner en marcha una búsqueda.

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Los responsables del delito abandonaron al hombre en el barrio Villa Diana tras apoderarse de sus bienes y tarjetas - crédito Captura de video

“El Gaula de Villavicencio se puso en contacto con el Gaula de Bogotá, y ahí activaron un protocolo de búsqueda rápido”, aseguró el afectado ante Citytv.

El hombre sostuvo después que quienes lo retuvieron no serían integrantes de una estructura armada. Según su versión, se trataría de una banda que utiliza ofertas de empleo falsas para llevar a sus víctimas a lugares apartados y despojarlas de sus pertenencias.

Al reconstruir los minutos de mayor tensión, la víctima remarcó que temió sufrir una agresión física. “La libré, la libré completamente porque me hubieran podido meter un cachazo, me hubieran podido apuñalar o me hubieran podido meter un tiro”, afirmó ante el medio.

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Las autoridades continúan con las indagaciones para identificar a los seis implicados y establecer si el grupo estaría relacionado con otros casos de retenciones y robos mediante falsas convocatorias de trabajo.

Los seis hombres involucrados afirmaron ante la víctima que pertenecían a un frente armado de las Farc para intimidarla - crédito Captura de video

Según el relato de la cabildante, el joven recibió a través de redes sociales una aparente solicitud para contratar sus servicios profesionales. Andrés, que se encuentra desempleado, acudió al sitio indicado convencido de que asistiría a una oportunidad de trabajo.

Las falsas ofertas de empleo consisten en contactos que aparentan ser oportunidades de contratación y que buscan llevar a la víctima a un lugar determinado. En el caso denunciado por Quena Ribadeneira, la propuesta habría servido para citar a Andrés León en Usme, donde hombres armados presuntamente lo privaron de la libertad y exigieron dinero a él y a su familia.

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La denuncia volvió a poner el foco sobre los riesgos de aceptar convocatorias laborales sin verificar la identidad de quienes las realizan ni las condiciones de la reunión propuesta.