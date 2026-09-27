Westcol aclaró que quiso decir con una publicación de X que Gustavo Petro interpretó como una amenaza: “Yo no me puedo poner a joder”

Todo sucedió después de que Gustavo Petro respondiera al mensaje de Westcol, al interpretarlo como una supuesta amenaza - crédito @LuisDavidCaro/X

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A través de su cuenta oficial en X, el streamer colombiano Westcol aseguró que querían silenciarlo y afirmó que tenía toda la información en su memoria RAM, pero que no podía decir mucho.

“Me quieren silenciar muchachos ya me llegó la información tengo todo el pote en mi memoria ram y no quieren que saque la información no puedo decir mucho nos vemos hoy a las 4pm voy a decir todo (sic)”, indicó el creador de contenido, sin dar detalles sobre a qué se refería.

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Al respecto, el expresidente Gustavo Petro respondió al mensaje de Westcol, al interpretarlo como una supuesta amenaza. Más tarde se conoció que el streamer se refería a un elemento de su serie DEDsafío 4 del videojuego de Minecraft.

Gustavo Petro respondió al mensaje de Westcol, al interpretarlo como una supuesta amenaza - crédito @petrogustavo/X

“Los jóvenes de Colombia no deben vivir bajo el miedo y la amenaza. Medellín debe ser una ciudad de gentes libres (sic)”, señaló el exmandatario colombiano.

Luego se conoció que el expresidente Gustavo Petro eliminó el mensaje de su cuenta oficial en X. No obstante, Westcol se refirió a la publicación del exmandatario durante su transmisión del sábado 27 de septiembre de 2026.

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Durante la transmisión, Westcol cuestionó que la publicación hubiera generado esa reacción y dijo que no podía “ponerse a joder” con ese tipo de publicaciones.

“No, brother, huevón, es que yo no me puedo poner a joder, huevón. Es que por eso es que yo no me puedo llegar a poner a joder”, indicó.

El streamer señaló que, tras leer la respuesta del exmandatario, entendió la interpretación que se había hecho de su mensaje.

Una de las personas que participaba en la transmisión le sugirió que le dijera al expresidente Petro que se trataba de Minecraft.

Durante la transmisión, Westcol cuestionó que la publicación hubiera generado esa reacción y dijo que no podía “ponerse a joder” con ese tipo de publicaciones - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/@westcol/Instagram

Westcol insistió en que muchas personas creen que su vida gira únicamente alrededor de ese videojuego.

“No, pues yo... Es que ya, es que yo me pongo a joder. Bro, es que eso es lo que yo digo. ¿Sabes qué? La gente piensa que mi vida es solo Minecraft, huevón", aseveró.

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Críticas de Westcol a Gustavo Petro

Westcol cuestionó las declaraciones atribuidas al expresidente Gustavo Petro después del operativo contra alias Bendito Menor. El creador de contenido sostuvo que el exmandatario mostró preocupación por el fallecimiento del jefe armado que por la seguridad de los militares.

La crítica se relacionó con el procedimiento en el que murió Naín Andrés Pérez Toncel, señalado como cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn). Durante una transmisión, el streamer recordó las acusaciones que pesaban sobre él, entre ellas extorsión, homicidio, robo y otros hechos delictivos cometidos en la región.

Al referirse al operativo, Westcol describió al fallecido como una persona que, según dijo, había extorsionado, asesinado y robado durante años. El influenciador resumió su visión del caso con esta frase: “Llegaron en un operativo, mataron a un tipo que había extorsionado, había matado, había robado, había hecho de todo durante un montón de años”.

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El streamer Westcol cuestionó las declaraciones del expresidente Petro y afirmó que se "preocupa más por el bandido” - crédito @Yaya_blondie/X

Según Westcol, Petro habría planteado dudas sobre el uso de la fuerza contra miembros del grupo armado que se encontraban rodeados. El creador de contenido rechazó esa postura y preguntó por las víctimas de los delitos atribuidos al cabecilla.

En su transmisión, Westcol insistió en que las acciones de esa estructura dejaron consecuencias para distintas comunidades. “¿Y toda la gente que mataron esas personas? ¿Todos los delitos que cometieron esas personas?”, indicó en su espacio digital ante su audiencia.

La frase central de su intervención fue: “Se preocupa más por el bandido que mataron que por el bienestar de los soldados de bien que entran a la misión”. Con ese mensaje, Westcol cuestionó las prioridades que atribuye a Petro.

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Además, el streamer afirmó que los uniformados no deberían esperar una agresión para actuar ante personas que podrían responder con violencia. “Si usted es un soldado, usted no puede esperar a que le disparen”, expresó.