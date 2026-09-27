Deportivo Cali, campeona de la Liga Femenina 2026: así quedó el palmarés de las ganadoras del título en la historia

Deportivo Cali volvió a levantar el título de la Liga Femenina por tercer ocasión seguida desde 2024 - crédito Colprensa

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Deportivo Cali volvió a dar el golpe en la Liga Femenina con una nueva victoria en la final sobre Santa Fe, conjunto que, por tercera ocasión consecutiva, volvió a caer en la definición del título y se consolidó la paternidad de las azucareras sobre las rojas en estas instancias.

Sumado a eso, hubo un cambio en el palmarés de campeonas en el certamen femenino, pues hay una nueva máxima ganadora del torneo, con el dato de que, desde 2017, solo cuatro clubes han levantado el trofeo, pues junto a las vallecaucanas y las bogotanas, aparecen el América de Cali y el extinto Atlético Huila.

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De otro lado, desde 2019 que el fútbol caleño tiene a un equipo en la final de la Liga Femenina, lo que demuestra el poderío de la ciudad en el campeonato y la razón por la que es sede de la selección Colombia femenina en sus encuentros, sobre todo durante la Liga Femenina de Naciones de la Conmebol.

El palmarés de la Liga Femenina

Desde 2017, la División Mayor del Fútbol Colombiano organiza el certamen de manera profesional, sin interrupciones, pero con muchos problemas y críticas por el formato de competencia, número de clubes, condiciones para las jugadoras y escándalos sobre las contrataciones.

Pese a eso, el Deportivo Cali se convirtió en el máximo ganador de la Liga Femenina en toda su historia, pues llegó a cuatro títulos con el obtenido en la edición 2026, cuando lideró la primera fase, los cuadrangulares y fue superior en las semifinales, además de la respectiva final.

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Deportivo Cali consolidó su hegemonía en la Liga Femenina como la primera tricampeona seguida del certamen - crédito Ernesto Guzmán/EFE

Por detrás aparecen las cardenales, que se quedaron en tres trofeos, aunque con la histórica marca de ser la primera campeona del torneo en 2017, desde ahí consolidó un proyecto exitoso que la ha metido en la Copa Libertadores en siete ocasiones, dos de ellas logró el subcampeonato.

Como dato curioso, Santa Fe también se convirtió en el equipo con más finales perdidas de la Liga Femenina, con un total de cuatro y todas ante el Deportivo Cali, entre 2021 y 2026, aunque en ese periodo de tiempo supo celebrar con el título de 2023 ante el América de Cali.

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Santa Fe se ha convertido en el eterno subcampeón de la Liga Femenina pues pierde la serie desde 2024 - crédito Santa Fe Femenino

Con respecto a las definiciones, también se destaca que conjuntos como Atlético Nacional y el Independiente Medellín también entraron en esa serie y cayeron en sus respectivos juegos, lo que demuestra lo complicado que ha sido para otras escuadras alcanzar esta instancia.

Listado de campeonas

Deportivo Cali: 4 (2021, 2024, 2025, 2026)

Santa Fe: 3 (2017, 2020, 2023)

América de Cali: 2 (2019, 2022)

Atlético Huila: 1 (2018)

Las azucareras fueron imparables

Deportivo Cali se consagró campeón de la Liga Femenina BetPlay tras vencer 4-2 a Independiente Santa Fe en el estadio de Palmaseca, en el partido de vuelta de la final. El conjunto dirigido por Jhon Alber Ortiz aumentó el marcador global después de haber ganado 2-3 en Tunja.

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En el inicio, la arquera Wendy Martínez evitó que Cali tomara una ventaja temprana, mientras las locales desperdiciaron varias ocasiones claras. Tras esos minutos de dominio, el equipo caleño controló el partido y aseguró el título.

Santa Fe había empatado parcialmente el marcador global de la serie con un remate de media distancia de Mariana Zamorano, después de que las locales cedieran espacio cerca de su área. La respuesta del Cali fue inmediata: Melanin Aponzá aprovechó un tiro de esquina y el desorden defensivo de las bogotanas para marcar el empate.

Deportivo Cali superó a Santa Fe por 4-2 en Palmaseca y se convirtió en tricampeona del fútbol femenino - crédito @CaliFemenino/X

Cali mantuvo la presión con un bloque alto y volvió a ampliar la diferencia por medio de Ingrid Guerra, autora de dos goles en el encuentro. El segundo llegó antes del descanso, tras una asistencia de Karla Viancha y una definición ante la pasividad de la defensa santafereña; el VAR revisó una posible mano y validó la anotación.

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La ventaja definitiva llegó en el segundo tiempo, cuando Izabella Cortés marcó en propia puerta al intentar despejar un balón. Santa Fe descontó poco después con Zamorano, que recibió una asistencia de Daniela Garavito y definió entre dos defensoras, pero las visitantes no lograron igualar la serie.