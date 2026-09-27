Recapturan en Brasil a colombiano condenado por matar a un policía en Medellín; se había fugado de cárcel de Río de Janeiro

Juan Esteban Avendaño Pérez, condenado por el asesinato de un policía en Colombia, fue recapturado en Río de Janeiro tras fugarse de la cárcel Joaquim Ferreira de Souza - crédito Seppen Brasil

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Juan Esteban Avendaño Pérez, colombiano condenado a 40 años de prisión por el asesinato del patrullero de la Policía Nacional Juan Camilo Giraldo Ramírez en Medellín, fue recapturado en Río de Janeiro, Brasil, pocas horas después de escapar de la cárcel Joaquim Ferreira de Souza junto con el neerlandés Gerel Lusiano Palm.

El colombiano había salido temporalmente de la unidad penitenciaria tras someter a un agente que estaba de servicio. La Secretaría de Policía Penal del Estado de Río de Janeiro (Seppen) informó que ambos fugitivos fueron localizados el sábado 26 de septiembre dentro del complejo de Gericinó.

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El hombre de 42 años permaneció en prisión hasta el sábado 26 de septiembre, cuando, junto al neerlandés Gerel Lusiano Palm, orquestó un plan para someter a uno de los guardas del centro penitenciario y así lograr su escape.

Avendaño Pérez y Palm sorprendieron al funcionario que permanecía en una garita situada en la parte trasera de la cárcel. Los dos reclusos lo inmovilizaron y le quitaron el arma que llevaba durante el servicio.

La Secretaría de Policía Penal de Río de Janeiro investiga las circunstancias de la fuga y la posible existencia de fallas en la seguridad del complejo - crédito Seppen Brasil

Las informaciones oficiales indicaron que el agente no sufrió heridas. Después de reducirlo, los internos utilizaron una cuerda elaborada con sábanas para descender desde la estructura carcelaria. Los fugitivos saltaron hacia el exterior de la unidad penitenciaria.

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Sin embargo, la salida duró pocas horas porque las fuerzas de seguridad los hallaron antes de que pudieran abandonar el área de Gericinó.

La Seppen confirmó que la recaptura ocurrió dentro del propio complejo. Las autoridades penitenciarias investigan las condiciones en las que los presos consiguieron someter al guardia, quitarle el arma y salir de la cárcel.

La condena contra Avendaño Pérez se relaciona con el homicidio ocurrido el 10 de julio de 2010 en un hotel situado en el centro de la capital antioqueña. En ese entonces, dos hombres atacaron con arma blanca al patrullero Giraldo Ramírez y le causaron la muerte.

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La investigación de la Unidad de Vida de la Fiscalía General de la Nación estableció que Avendaño Pérez contactó al policía y lo condujo al lugar bajo el pretexto de proponerle un negocio.

El ente acusador determinó en 2021 que el homicidio buscaba evitar el pago de una deuda de 10 millones de pesos que Avendaño Pérez había contraído con el patrullero desde hacía varios meses.

Los fugitivos inmovilizaron a un guardia en una garita, le quitaron su arma y usaron una cuerda de sábanas para descender del centro penitenciario - crédito Seppen Brasil

Los investigadores identificaron en su momento como autores materiales del ataque a Jonathan Pérez Delgado, alias Macuá, y Yesid López Úsuga, alias Guineo. Ambos ya recibieron condenas por su participación en el asesinato.

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Según el expediente, a los dos hombres les ofrecieron un millón de pesos en efectivo y una motocicleta a cambio de cometer el crimen. La acusación contra Avendaño Pérez incluyó esa promesa remuneratoria como un agravante.

El Juzgado 26 Penal del Circuito de Medellín dictó la sentencia contra el colombiano y ordenó su captura internacional, pues el hombre ya había escapado del territorio nacional.

Los registros internacionales señalaron en su momento que el entonces prófugo residió primero en Santiago de Chile y permaneció allí hasta mediados de 2016, cuando se trasladó a Río de Janeiro.

Sin embargo, el 12 de diciembre de 2022, agentes de la comisaría 11 de Rocinha, con apoyo de la Policía Federal e Interpol, capturaron a Avendaño Pérez en la comunidad de Muzema, en la zona oeste de la ciudad brasileña.

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El colombiano se encontraba en la vivienda de su pareja, ubicada en la Estrada do Itanhangá. La investigación había comenzado después de que la policía recibiera información sobre un ciudadano colombiano que frecuentaba Rocinha, en la zona sur de la ciudad.

La Fiscalía General de la Nación determinó que el homicidio del patrullero en Medellín se cometió para evitar el pago de una deuda de 10 millones de pesos - crédito AFP

Su nombre no figuraba entonces en las bases de datos nacionales de Brasil. La verificación posterior mostró que tenía una notificación roja de Interpol, destinada a ubicar y detener a personas requeridas por extradición u otros procesos judiciales.

Además, la Policía Civil y la Policía Federal de Brasil señalaron a Avendaño Pérez como presunto integrante del Cártel de Medellín. De acuerdo con esa línea investigativa, su función consistía en servir de enlace entre esa estructura colombiana y narcotraficantes de Río de Janeiro.

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Los investigadores lo asociaban con una red internacional de tráfico de drogas. Esa sospecha coexistía con el requerimiento judicial por el asesinato del policía en Colombia.

El neerlandés Palm también era requerido por Interpol

El acompañante de Avendaño Pérez durante la fuga fue Gerel Lusiano Palm, un ciudadano neerlandés conocido como “el Holandés”. La Policía Federal brasileña lo había detenido en julio de 2021 en un apartamento de lujo de Barra da Tijuca.

Palm tenía una condena de 20 años de prisión en Países Bajos por tentativa de homicidio y tenencia ilegal de armas. También era requerido por la agencia antidrogas de Estados Unidos por un presunto caso de tráfico internacional de drogas.

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El neerlandés aguardaba una decisión sobre su extradición. La Policía Federal de Brasil también lo investigó por una supuesta trama destinada a impedir su entrega a las autoridades de su país.

La nueva recaptura dejó a los dos hombres nuevamente a disposición del sistema penitenciario brasileño. La investigación abierta busca determinar si existieron fallas de seguridad o colaboraciones que facilitaron el escape.