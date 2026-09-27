Gizette Mosquera y la lucha por la minería artesanal en Chocó: “Al final lo que necesitan las personas es comer y subsistir”

La líder social habló sobre esta práctica ancestral en el departamento y los retos ante las dificultades por la falta de recursos y las organizaciones criminales - crédito Diego Ariza/Infobae Colombia

Guardar

La minería ha sido blanco de debate sobre de qué manera se puede manejar esta práctica en el país, en especial bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella, que desea explotar los recursos naturales del país, aunque bajo señalamientos por comunidades que verían afectados sus territorios.

Chocó es uno de los departamentos más afectados por las organizaciones criminales que se apoderaron de la actividad minera, de manera ilegal, con la que no solo financian sus actividades delictivas, como en el caso del Clan del Golfo, sino que apartan a las personas que viven de esta labor.

PUBLICIDAD

Gizette Mosquera es líder social y defensora de la minería artesanal en ese departamento habló con Infobae Colombia sobre esa práctica, sus alcances y cómo las comunidades que viven de sacar ese metal, usan sus propios recursos para salir adelante, en medio de las dificultades y la falta de apoyo estatal.

Infobae: Gracias al trabajo con las comunidades mineras en los últimos años, que le permitió también ingresar al Ministerio de Minas, ¿se podría decir que es un ascenso no solo para usted, sino para estas personas que viven de esa práctica?

Gizette Mosquera: Para empezar, en estos momentos, ¿cuál es la situación de la minería artesanal en Chocó? Que muchos sectores la llaman minería ilegal, pero otra forma de llamarla es minería artesanal, porque es hecha propiamente por las comunidades, por sus propias manos.

PUBLICIDAD

Lo que pasa es que, en el contexto nacional, la minería siempre se ha visto desde el lado de la ilegalidad y de pronto las personas en general desconocen que la minería tiene otra parte, que es la minería de subsistencia. La minería de subsistencia es la que viene de generación en generación y en territorios que, por tradición, han sido mineros, como el departamento del Chocó. En lo que ahora me he enfocado mucho es en la minería de subsistencia, porque si bien sabemos que hay una problemática que es la minería ilegal, eso es otra cosa totalmente diferente.

Gizette Mosquera ha defendido desde hace tiempo la minería artesanal en las distintas comunidades del Chocó que viven de esta práctica - crédito @giz_mosquera/Instagram

¿Cómo es esa práctica de la minería de subsistencia?

La minería artesanal y la minería de subsistencia son minería que conserva el medio ambiente. De hecho, maneja unas técnicas un poco obsoletas, porque ya existen diferentes maquinarias que permiten la extracción del metal sin dañar y contaminar el medio ambiente, pero por falta de apoyo de parte del Gobierno nacional, esas personas se han quedado sin su sustento porque la minería ilegal o la minería a gran escala ha desplazado a esa comunidad que venía dependiendo de la minería ancestral o minería de subsistencia. Entonces, digamos que es una problemática bastante grande porque Chocó, en un solo municipio, más de cuatro mil familias viven de la minería de subsistencia. Estamos hablando de que es un gran número de familias que dependen de una actividad como es la minería de subsistencia o la minería tradicional.

PUBLICIDAD

¿Con qué recursos o con qué elementos estas personas pueden hacer esa actividad minera? Pues en los últimos años, el Ejército ha dado golpes a grupos criminales que utilizan también la minería ilegal para financiar su actividad criminal...

Es importante una articulación entre el Gobierno nacional y las entidades del Estado que hacen, digamos, que, eh, la quema de esta maquinaria amarilla. Por eso, desde el Congreso también hay una congresista que se llama Astrid Sánchez Montes Meoca, que está radicando un proyecto de ley y su propósito es que esa maquinaria amarilla ya no se destruya, sino que sirva como mecanismo para el desarrollo de los departamentos.

PUBLICIDAD

Pero hay que aclarar algo, la minería tradicional o la minería de pequeña escala, que es la que yo represento, no maneja ningún tipo de maquinaria amarilla, eso se llama minería de subsistencia, porque se basa principalmente en la extracción por medio de batea, que es un medio ancestral de la extracción del oro, se utilizan pequeñas extractoras muy artesanales que ellos mismos fabrican, pero no estamos hablando de maquinaria amarilla.

La minería artesanal o de susbsistencia ha afrontado toda clase de retos, problemas y conflictos por su práctica y los grupos armados - crédito @giz_mosquera/Instagram

¿Estas comunidades cómo han afrontado la presión y también el crecimiento de grupos armados como, por ejemplo, el Clan del Golfo, que también se han apoderado de esta actividad minera en el departamento?

PUBLICIDAD

Para nadie es un secreto que la minería ilícita sí tiene, digamos, sus problemáticas, pero siento que esos temas son un reto de parte del Gobierno nacional, porque lo que trato de rescatar yo, como iniciativa propia, es afrontar la situación desde el lado del sustento de las familias que dependen de la minería tradicional.

Ya el tema de la ilegalidad y la financiación de estos grupos al margen de la ley, creo que ya es del Gobierno nacional y para eso, este nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella ha direccionado todo el tema del Ministerio de Defensa y demás para no propiciar este tipo de minería ilegal en esos territorios.

PUBLICIDAD

Pero hay que reconocer que la gente necesita su sustento. Entonces, si hay minería ilegal o si hay minería artesanal, al final lo que necesitan las personas es comer y subsistir. Entonces, si se termina también, o vamos a controlar y hacerle frente a lo que significa la ilegalidad, también hay que tener en cuenta que hay personas que dependen de la una o de la otra y no significa que porque hagan parte de una línea de minería, sea la tradicional o la ilegal, no significa que ellos sean personas ilegales en su, digamos, en su generalidad. Muchas personas, y sé por qué soy del territorio, lo hacen simplemente por necesidad.

Entonces, pienso que la estrategia del Gobierno nacional debe ir mucho más allá de la quema de una maquinaria o ir a hacer operativos, a enfrentarse con las comunidades que, históricamente, dependen de esta actividad, sino que más bien es buscar alternativas de sustento para ellos, para que esto no se vuelva repetitivo, porque al final hacen un operativo, queman la maquinaria y se convierte en una cosa de nunca acabar, porque finalmente, si no se llega a sopesar esto con otras alternativas para la subsistencia, todo va a ser repetitivo.

PUBLICIDAD

Creo que es ahí donde está el verdadero reto, que es convertir esos territorios mineros en oportunidades también para que las personas no dependan o no caigan en la ilegalidad. Entonces hay un tema bastante profundo de legalidad, de darles alternativas también a las personas para que sea un tema más completo y no solamente que dependa de una quema de una maquinaria.

La Décima Quinta Brigada intervino 18 unidades de producción minera en zona rural de Quibdó para afectar las rentas criminales de la minería ilegal - crédito Ejército Nacional

¿Desde el Gobierno nacional, actualmente qué iniciativas están proponiendo o se han iniciado, pese a que la actual administración lleva apenas casi dos meses?

El Gobierno de Abelardo de la Espriella creo que está todavía muy reciente desde su llegada y para entender las problemáticas propias del territorio, ha hecho un gran avance porque, por ejemplo, la próxima semana, hay una apuesta por parte del Gobierno nacional y es ir a los territorios para escuchar de primera mano todas esas necesidades que hay, no solamente en el tema de legalidad, sino también en los temas de cooperación internacional y ver cómo o de qué manera se pueden convertir estos territorios mineros en potencial para el desarrollo del departamento de Chocó.

PUBLICIDAD

Llevamos tres meses y para entender la dinámica, es importante que el Estado llegue al territorio, ese es el primer paso y ahí es donde ha empezado el gobierno de Abelardo de la Espriella, ya entendiendo que es una problemática que es muy propia del territorio. Creo que ellos han entendido eso y desde el Ministerio de Minas ya se hizo un primer acercamiento con la comunidad, la idea es que se establezcan unas mesas de trabajo junto con la comunidad para establecer líneas de trabajo y mecanismos de acción para hacerle frente a esta problemática tan grande.