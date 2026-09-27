Colombia

Ejército desmanteló 3 nuevos complejos de minería ilegal en Nariño que producían más de 10.000 gramos de oro mensuales

Las operaciones militares se realizaron en Magüí Payán, Barbacoas y la subregión del Telembí, donde las instalaciones tendrían capacidad para producir más de 10.400 gramos de oro por mes

La intervención militar afectó maquinaria avaluada en más de $461 millones y una producción estimada de 3.600 gramos de oro mensuales vinculada a una estructura armada - crédito Ejército
La Tercera División informó que intervino tres instalaciones en el Pacífico nariñense, una actividad que las autoridades relacionan con recursos para organizaciones armadas - crédito Ejército
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El Ejército Nacional de Colombia confirmó que tres complejos de minería ilícita quedaron fuera de funcionamiento en la zona costera del departamento de Nariño, tras recientes operaciones militares desarrolladas por la Tercera División en los municipios de Magüí Payán y Barbacoas, además de la subregión del Telembí.

De acuerdo con la institución, la totalidad de la infraestructura intervenida estaba avaluada en más de $1.800 millones y tenía una capacidad estimada para extraer más de 10.400 gramos de oro al mes.

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También se informó que las acciones afectaron tres estructuras destinadas a la extracción ilegal de minerales en zonas del Pacífico nariñense.

Según las fuerzas militares, la inutilización de los complejos redujo una fuente de financiación de organizaciones armadas que operan en esa zona de Nariño. La minería ilícita figura entre las economías criminales que las autoridades asocian con el control territorial y la obtención de recursos por parte de grupos ilegales en áreas rurales del suroccidente colombiano.

En menos de un mes, el Ejército ha confirmado al menos 6 desmantelamientos de infraestructura dedicada para la minería ilegal - crédito @COL_EJERCITO/X
En menos de un mes, el Ejército ha confirmado al menos 6 desmantelamientos de infraestructura dedicada para la minería ilegal - crédito @COL_EJERCITO/X

De hecho, esta serie de operativos, particularmente en estos municipios, se ha venido desarrollando con mayor intensidad para lograr debilitar esta actividad ilegal.

El 25 de agosto de 2026, el Ejército confirmó que la Fuerza de Tarea Hércules inhabilitó otras tres unidades de minería ilícita en Barbacoas, Nariño, una operación que, según las autoridades, afectó una capacidad de extracción de 3.600 gramos de oro al mes, así como las finanzas de la Estructura Ariel Aldana, de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, señalada de recurrir a la explotación ilícita de yacimientos mineros para financiar sus actividades en el departamento de Nariño.

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La información militar indicó que la intervención se realizó tras labores de inteligencia y la recopilación de registros fotográficos que permitieron identificar los puntos donde se desarrollaba la explotación ilegal de minerales en esta zona del Pacífico nariñense.

La institución indicó que dejó inoperativas tres estructuras ubicadas en municipios y zonas rurales del litoral, con una producción estimada de oro superior a 10.400 gramos mensuales - crédito Ejército
La institución indicó que dejó inoperativas tres estructuras ubicadas en municipios y zonas rurales del litoral, con una producción estimada de oro superior a 10.400 gramos mensuales - crédito Ejército

Las tropas de la Fuerza de Tarea Hércules realizaron un reconocimiento táctico en el área y localizaron la infraestructura destinada a la extracción de oro. Durante el procedimiento, las unidades militares inutilizaron una excavadora, tres motobombas de presión, 100 galones de Acpm, 40 metros de manguera de alta presión para dragado y una batería de vehículo.

De acuerdo con la información oficial, el valor de la maquinaria y los equipos intervenidos asciende a $461.672.400.

Las autoridades estimaron que las tres unidades productoras lograban obtener producciones con ingresos cercanos a $1.623.600.000 cada mes dentro del mercado ilegal, según el cálculo divulgado por el Ejército.

El Ejército calculó que la afectación total, al sumar el valor de la infraestructura y los recursos que habrían producido las unidades mineras, supera los $2.080 millones.

Otro operativo contra la minería ilegal en Putumayo

El 25 de septiembre, se confirmó la neutralización de otras tres unidades de producción minera ilegal en Puerto Caicedo, Putumayo, durante una operación que, según el Ejército, afectó infraestructura al servicio de los Comandos de Frontera, estructura vinculada a la Segunda Marquetalia.

La acción ocurrió en la vereda Independencia, bajo jurisdicción de Puerto Caicedo, como parte del Plan de Campaña Ayacucho Plus.

El operativo estuvo a cargo del Batallón de Artillería de Campaña N.° 27, unidad adscrita a la Vigésima Séptima Brigada. De acuerdo con el reporte oficial, los militares ubicaron tres estructuras destinadas a la explotación ilícita de yacimientos mineros.

Tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 27 localizaron equipos para extraer y separar material en una vereda de Puerto Caicedo, Putumayo - crédito Ejército Nacional
Tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 27 localizaron equipos para extraer y separar material en una vereda de Puerto Caicedo, Putumayo - crédito Ejército Nacional

En el lugar encontraron dos dragas artesanales, cuatro motores industriales y dos clasificadoras, equipos empleados para extraer y separar material en los procesos de minería ilegal.

También fueron ubicados 400 metros de manguera de alta presión, 150 metros de tubo de PVC de tres pulgadas y 90 metros de tubo de PVC de cuatro pulgadas, elementos que, de acuerdo con las autoridades, hacían parte de la infraestructura para mantener la operación de las unidades mineras.

Durante el procedimiento, las tropas inutilizaron 220 galones de gasolina y 300 galones de Acpm, combustibles que eran utilizados para poner en funcionamiento la maquinaria instalada en el sector.

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