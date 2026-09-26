Jugadores de Once Caldas, en medio de la crisis y con protestas, respaldaron a Hernán Darío Herrera: “La hinchada se voltea”

El "Blanco Blanco" perdió, y su hinchada se impacientó en los alrededores del estadio Palogrande de Manizales en la previa del partido-crédito Dimayor/YouTube

Guardar

El 25 de septiembre de 2026, Once Caldas cayó por 1-3 ante Atlético Bucaramanga en el estadio Palogrande de Manizales, y profundizó su crisis de resultados en medio del descontento generalizado de los hinchas del excampeón de América en 2004 por los malos resultados que llevan en la Liga BetPlay.

Por esta razón, tras el partido, el técnico Hernán Darío Herrera acudió acompañado junto al plantel de futbolistas que dirige, en muestra de apoyo al exentrenador de Atlético Nacional.

PUBLICIDAD

-crédito Cristian Bayona/Colprensa

En primer lugar, Hernán Darío Herrera fue crítico con su equipo tras la derrota ante Atlético Bucaramanga, y se mostró decepcionado por el juego que mostró su equipo.

A pesar de que el cuadro de Manizales tuvo varias opciones de descontar durante el juego, el portero Diego Novoa se convirtió en la gran figura para el “Leopardo”:

“Creo que el partido de hoy no fue el mejor. No es por echarle la culpa a nadie, simplemente no se vio lo que queríamos. Nos hicieron los goles muy temprano, dos goles que no nos hicieron en ningún partido desde que jugamos como locales”.

PUBLICIDAD

Más adelante, Hernán Darío Herrera y el grupo de futbolistas que lo acompañaron comenzaron a sentir la tensión de la rueda de prensa frente a las preguntas que se realizaron sobre la mala relación de la hinchada y los dueños del Once, y frente a la pregunta sobre sí consideraba que su ciclo al mando del equipo estaba por finalizar, Herrera explicó que se encuentra feliz en Manizales, pese a la adversidad:

“Estoy muy contento en Manizales. Quiero mucho a Manizales. La hinchada me recibió bien, ahora se voltean. La hinchada se voltea, pero he estado contento en Manizales y, si me sacan de allá, seguiré queriendo mucho a Manizales”.

PUBLICIDAD

Hernán Darío Herrera explicó que pasó por situaciones difíciles con Once Caldas, pero las superó-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Pese a que Hernán Darío Herrera habló sobre los momentos difíciles que pasó con el albo, y explicó que el equipo tiene todavía opciones de clasificar a las finales del fútbol colombiano:

“Este equipo con el cuerpo técnico, ha sorteado muchas cosas. Hemos estado en momentos muy difíciles, muy complicados y salimos de allí”.

Dayro Moreno fue el líder de los jugadores en la crisis que vive el Once Caldas

Dayro Moreno habló de la crisis que vive Once Caldas- crédito Cristian Bayona/Colprensa

Dayro Moreno asumió junto a los jugadores de Once Caldas la responsabilidad por la derrota 1-3 ante Atlético Bucaramanga, un resultado que dejó al equipo de Manizales con su segunda caída consecutiva, la quinta en el campeonato y más lejos de los ocho primeros puestos.

Moreno, autor del único gol de Once Caldas, sostuvo que el cuerpo técnico no debe cargar con el mal momento.

“Somos un equipo profesional, somos hombrecitos, por eso vinimos a dar la cara todos. Pero aquí la responsabilidad la tenemos nosotros los jugadores. El profe nos da todo durante la semana, trabajamos, hoy es un partido muy raro, como dijo el profe, los primeros minutos nunca nos habían hecho dos goles y hoy nos los hicieron”.

PUBLICIDAD

El delantero tolimense afirmó que Once Caldas tuvo el control de la pelota y generó ocasiones, pero no consiguió transformarlas en goles. Para el atacante, la reacción debe producirse en la cancha y no limitarse a las declaraciones tras el encuentro.

“El fútbol a veces es de suerte, hay partidos donde llega uno y la mete, hoy tuvimos varias opciones, no nos entraron. Seguir trabajando, ya no es más de hablar, sino actuar, por eso vinimos todos a dar la cara”.

El atacante planteó que los futbolistas deben revisar internamente las razones de la racha adversa.

“Solo nos queda ponernos seriecitos dentro de la cancha. Eso lo evaluaremos nosotros, los jugadores, porque somos personas grandes, somos profesionales y eso tenemos que evaluarnos nosotros en el camerino y ver qué es lo que está pasando con cada uno de nosotros”.

PUBLICIDAD

Moreno también se dirigió a los hinchas, que han acompañado al equipo durante el torneo pese a la falta de resultados. El goleador reconoció la exigencia de la afición y volvió a desligar al entrenador de la responsabilidad por la derrota.

“La gente nos exige resultados, se le respeta. La gente nos ha acompañado, por ahí los resultados no nos han acompañado como queremos. Es un equipo que nos duele muchísimo, el equipo no juega mal, la responsabilidad no va a ser del profe, somos nosotros, por eso le dije a los compañeros que viniéramos a poner la cara. Disculpas a la afición”.

PUBLICIDAD