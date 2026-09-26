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Colombia vs. Italia Mundial Femenino Sub-20 en vivo: Las cafeteras disputarán la medalla de bronce del campeonato en Polonia

El partido por el tercer puesto se disputará el sábado 26 de septiembre de 2026 en el Estadio Municipal LKS Lodz. El encuentro definirá cuál de los dos seleccionados regresará a casa con un lugar en el podio

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Valerin Loboa marcó el gol del triunfo de la selección Colombia ante Nigeria - crédito FCF
Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026 - Selección Colombia- crédito FCF

Las selecciones de Italia y Colombia buscarán bronce en el Mundial Femenino Sub-20 Polonia 2026. Tras sus derrotas del miércoles en las semifinales, ambos equipos tendrán una última oportunidad de cerrar el certamen con una medalla.

El partido por el tercer puesto se disputará el sábado 26 de septiembre de 2026 en el Estadio Municipal LKS Lodz. El encuentro definirá cuál de los dos seleccionados regresará de Polonia con un lugar en el podio.

Italia quedó fuera de la final después de perder ante España. Colombia, por su parte, no pudo superar a RPD de Corea en la otra semifinal.

13:32 hsHoy

Capitana del seleccionado de Italia

La capitana italiana Azzurra Gallo expresó orgullo por el recorrido de su equipo, pese a que España fue superior y dejó a Italia sin la posibilidad de disputar la final.

Gallo afirmó que el grupo mantuvo la unión hasta el cierre del encuentro y que llegó convencido de poder alcanzar la definición. También reconoció la superioridad española y destacó el desempeño de sus compañeras.

“Fuimos un equipo unido hasta el final. Estuvimos cerca de la final, creíamos que podíamos lograrlo, pero España fue simplemente superior”, dijo la capitana de Italia.

La jugadora señaló que el plantel centrará ahora sus esfuerzos en conseguir una medalla. “Ahora lo daremos todo para traer una medalla a casa. Sería fantástico conseguir el bronce”, sostuvo.

La capitana italiana Azzurra Gallo expresó orgullo por el recorrido de su equipo en el Mundial Femenino Sub 20, pese a que España fue superior y dejó a Italia sin la posibilidad de disputar la final - crédito Kacper Pempel/Reuters
La capitana italiana Azzurra Gallo expresó orgullo por el recorrido de su equipo en el Mundial Femenino Sub 20, pese a que España fue superior y dejó a Italia sin la posibilidad de disputar la final - crédito Kacper Pempel/Reuters
12:41 hsHoy

Técnico de la selcción Colombia

Carlos Paniagua afirmó que Colombia va a disputar el sábado el partido por el tercer puesto de la Copa del Mundo con el objetivo de conseguir una clasificación histórica para el país.

El entrenador reconoció que existían expectativas de alcanzar la final, pero recordó que el equipo enfrentó al vigente campeón mundial. “Aun así, vamos a terminar este torneo con gran dignidad”, sostuvo.

Paniagua aseguró que el plantel mantendrá “el mismo compromiso, el mismo corazón, el mismo espíritu de lucha y el mismo orgullo de representar a Colombia” para cerrar su participación.

El momento en el que Carlos Paniagua, entrenador de la selección Colombia sub20, habla con los micrófonos de Blu Radio y Gol Caracol - crédito Blu Radio /YouTube
Carlos Paniagua, entrenador de la selección Colombia sub20, en el mundial femenino sub 20 - crédito Blu Radio /YouTube
11:42 hsHoy

Ficha técnica

Fecha: sábado 26 de septiembre.

Hora: 11:00 a.m. (hora Colombia).

Estadio: Miejski LKS, en Lodz, Polonia.

Transmisión: Caracol Televisión, www.golcaracol.com y DITU.

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