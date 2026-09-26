Colombia vs. Italia Mundial Femenino Sub-20 en vivo: Las cafeteras disputarán la medalla de bronce del campeonato en Polonia

Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026 - Selección Colombia- crédito FCF

Las selecciones de Italia y Colombia buscarán bronce en el Mundial Femenino Sub-20 Polonia 2026. Tras sus derrotas del miércoles en las semifinales, ambos equipos tendrán una última oportunidad de cerrar el certamen con una medalla.

El partido por el tercer puesto se disputará el sábado 26 de septiembre de 2026 en el Estadio Municipal LKS Lodz. El encuentro definirá cuál de los dos seleccionados regresará de Polonia con un lugar en el podio.

Italia quedó fuera de la final después de perder ante España. Colombia, por su parte, no pudo superar a RPD de Corea en la otra semifinal.