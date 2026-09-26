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Kris R respondió a polémica con Mr. Stiven e insinuó que el streamer tiene una supuesta investigación con una menor de 13 años: “No quiera jugar conmigo”

El cantante de trap se conectó en un envío desde su cuenta de TikTok donde aseguró que Mr. Stiven estaría siendo investigado

El artista exigió al streamer identificar a quien le habría contado la versión sobre un supuesto episodio de Karina García en Cartagena y advirtió que el conflicto ya era personal - crédito @kiara.79910/ TikTok

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Kris R respondió a los mensajes de Mr. Stiven y lanzó una acusación sobre una presunta investigación que involucraría al streamer y a una menor de 13 años. La afirmación no fue acompañada de documentos ni de una confirmación de autoridades, por lo que debe entenderse como parte del cruce público entre ambos.

La disputa se originó después de que el creador de contenido cuestionara las letras que el cantante habría dirigido contra su vida personal y contra María Julissa, su pareja. Mr. Stiven reaccionó en una transmisión y llevó el enfrentamiento al terreno familiar de Kris R y Karina García.

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El streamer aseguró que tenía información sobre un supuesto encuentro entre la creadora de contenido y Blessd en Cartagena. A partir de esa versión, puso en duda que Kris R fuera el padre del hijo que espera con García, un señalamiento que generó críticas en redes sociales por involucrar a la pareja y al embarazo en la confrontación.

Kris R respondió a Mr. Stiven luego de que el streamer involucrara a Karina García y al bebé que espera con el cantante en la disputa - crédito @krisrofficial @stiven.tc/ Instagram
Kris R respondió a Mr. Stiven luego de que el streamer involucrara a Karina García y al bebé que espera con el cantante en la disputa - crédito @krisrofficial @stiven.tc/ Instagram

Tras la difusión de esas declaraciones, Kris R publicó su respuesta y advirtió a Mr. Stiven que no continuara con los ataques. En ese mensaje incluyó la referencia a la supuesta investigación, sin aportar pruebas públicas que permitan verificarla.

“Hay un fulano por ahí que cruzó la línea y mencionó cosas que no tenía que mencionar (...). ¿Yo qué dije? que usted le había puesto cachos a su mujer porque es verdad, pero eso no le da motivos a usted para que salga a mencionar a mi mujer y a mi hijo así (...). Usted puede hablar mierda de mí, pero ya con lo que usted se metió, bro, eso es algo personal”, dijo Kris R en el en vivo.

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Más adelante, sus declaraciones fueron subiendo de nivel y le propuso al streamer que se vieran personalmente para discutir sobre la situación; además, lo señaló de inventar la aparente infidelidad de Karina García y Blessd en Cartagena.

“Veámonos usted y yo; además, uno puede salir a inventar cualquier cosa de lo que pasó en Cartagena, se vio como un niño diciendo eso, pero ¿sabe qué es lo más hijueputa? Que de usted hay un rumor en la calle", añadió el cantante.

Kris R afirmó que los rumores no afectaron su vínculo con Karina García ni la espera de su bebé - crédito karinagarciaoficiall/Inatagram
Kris R afirmó que los rumores no afectaron su vínculo con Karina García ni la espera de su bebé - crédito karinagarciaoficiall/Inatagram

Durante la transmisión, Kris R acusó a Mr. Stiven de intentar afectar su relación con Karina García. El cantante sostuvo que, pese a los rumores y señalamientos que circularon en redes sociales desde el inicio de la polémica, la pareja permanece unida y espera el nacimiento de su bebé.

El cantante se defendió de los comentarios del streamer hacia Karina, asegurando que la actual pareja de Mr Stiven tendría secretos que afectarían su reputación. “Yo no quería hablar de esto, pero a su mujer en México le han boleado un par de cantantes, beisbolistas, y su mujer todavía tiene OnlyFans y su mujer lo mantiene a usted, entonces no se meta con Kari”, añadió.

La polémica escaló cuando el cantante de Bobadita le dio 24 horas al streamer para revelar la identidad de la persona que le divulgó el rumor de Karina y la supuesta infidelidad con Blessd, fue en ese momento en el que le mencionó la supuesta investigación que tendría Mr. Stiven, en la que está involucrada una menor de edad.

Mr. Stiven fue detenido por la policía en una transmisión en vivo - crédito @mrstiventc/IG
Kris R hizo alusión a una supuesta investigación relacionada con una menor de edad que tendría Mr. Stiven - crédito @mrstiventc/IG

“Si usted en 24 horas no le dice quién le dijo ese rumor, se le arma el mierdero, porque usted sabe el caso que tiene en este momento con la menor de 13 años y ese caso no se ha caído, ese caso está en investigación, no quiera jugar conmigo (...). A usted le tienen un caso abierto por una menor de 13 años, bro, y de eso sí hay pruebas”, añadió Kris R.

Aunque el cantante de trap hizo esos señalamientos, no se conoce la naturaleza ni el estado del supuesto caso que mencionó sobre Mr. Stiven. Kris R aseguró que la presunta investigación se habría abierto cuando el streamer tenía 23 años y la menor tenía 13.

Karina García revela que sigue en celibato a pesar de tener pareja: así reaccionó Kris R - crédito @krisrofficial/ Instagram
El cantante insistió en que el conflicto se volvió personal y pidió que no se involucrara a Karina García - crédito @krisrofficial/ Instagram

“Tiene 24 horas para que me diga quién le dijo lo de Cartagena; si no, todo eso va a salir a la luz (...). Usted se metió con algo que no se tenía que meter y ya esto es personal entre usted y yo. Escríbame que yo estoy listo y le llego a donde sea, pero con Karina no”, concluyó el cantante.

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