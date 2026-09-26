Colombia

Luisa Fernanda W inició su despedida de soltera en Cartagena con una sorpresa en la lista de invitadas

La creadora de contenido llegó a Cartagena junto a 11 acompañantes para celebrar su matrimonio con Pipe Bueno, incluida una que reemplazó a una amiga cercana a Legarda

La empresaria y creadora de contenido inició su despedida de soltera en Cartagena previo a su boda con el cantante Pipe Bueno - crédito @luisafernandaw/Instagram

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La influencer Luisa Fernanda W comenzó oficialmente su despedida de soltera en Cartagena durante la tarde de este viernes 25 de septiembre, a pocas semanas de su boda con el cantante Pipe Bueno, pactada para realizarse a finales de octubre.

La celebración, que se extenderá hasta el 29 de septiembre según anticipó la empresaria, quedó registrada en las primeras imágenes que la creadora de contenido compartió con sus seguidores a través de Instagram.

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En las historias publicadas, la influenciadora apareció a bordo de un avión con un atuendo blanco y un pequeño velo que la distinguía del resto de las asistentes. El detalle funcionó como adelanto visual de lo que se viene: la boda con Pipe Bueno, con quien tiene dos hijos y una relación pública que inició en 2019.

Luisa Fernanda W confirmó en Instagram que viajó a Barranquilla para la prueba de su vestido nupcial, acompañada por su amiga Laura Beltrán y su suegra, Cindy Restrepo - crédito @luisafernandaw/Instagram
Luisa Fernanda W confirmó que su celebración en Cartagena se extenderá hasta el 29 de septiembre, fecha en la que iniciará la cuenta regresiva para su boda con Pipe Bueno - crédito @luisafernandaw/Instagram

“Esto apenas empieza. Me siento súper novia, ya empezó esto, estoy súper emocionada, ansiosa, pero feliz porque pues yo decía: sí, yo tengo dos hijos, vivo hace rato con Pipe, pero no, vamos a despedir la soltería. O sea, me voy a casar”, expresó la creadora de contenido en sus redes.

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La despedida reúne a Carolina Rojas, Laura Bueno, Connie, Marilyn Oquendo, Dani Duke, Dany Oquendo, Laura Beltrán, Nanis Ochoa, Ornella Sierra y Daniela Tapia. A ellas se sumó Mattias Vega, amigo cercano de Luisa Fernanda W y único integrante masculino del grupo.

La creadora de contenido compartió la lista de invitadas, todas mujeres con excepción de Mattias Vega - crédito @luisafernandaw/Instagram
La creadora de contenido compartió la lista de invitadas, todas mujeres con excepción de Mattias Vega - crédito @luisafernandaw/Instagram

La lista de invitados sufrió un cambio de último momento. María José Arroyo, según había anticipado la propia influenciadora días antes, no pudo sumarse al viaje por un compromiso previo. A esa ausencia se sumó otra, con una historia particular detrás: Itza Primera, cantante que integró el círculo musical y social de Legarda, expareja sentimental de la influenciadora, que falleció en 2019 durante un intento de fleteo en Medellín.

La invitación buscaba incluir a alguien vinculado a esa etapa de su vida, pero Itza le comunicó a último momento que no podría asistir. En este caso, la creadora de contenido no detalló los motivos de esa decisión.

El cambio físico de la famosa ha sido notable - crédito Ornella Sierra / Instagram
Onrella Sierra se sumó a última hora a la despedida de soltera de Luisa Fernanda W - crédito @ornellasierra/Instagram

Ante la ausencia, Luisa Fernanda W decidió trasladarle la invitación a Ornella Sierra, exparticipante de La casa de los famosos Colombia y excuñada de Pipe Bueno. “Tristemente me dice Itza que no va a ir y Dios mío, todo lo que había organizado para Itza se lo puedo ceder a Ornella”, relató la influenciadora, quien aclaró que su intención de sumar a Sierra al viaje ya existía antes de conocer la baja.

Días antes de iniciar la celebración, Luisa Fernanda W había generado expectativa al publicar una historia en la que aparecía junto a Pipe Bueno mientras empacaba cajas y anunciaba “se llegó el día”. El video, que incluyó un beso de la pareja, disparó especulaciones entre los seguidores sobre si se trataba de la despedida de soltera, un lanzamiento comercial o un adelanto de la boda.

Luisa Fernanda W confirmó que la boda con Pipe Bueno se realizará a finales de octubre - crédito @luisafernandaw/Instagram
Luisa Fernanda W confirmó que la boda con Pipe Bueno se realizará a finales de octubre - crédito @luisafernandaw/Instagram

El propio Pipe Bueno publicó, el 23 de septiembre, un video en blanco y negro en el que habló sobre un reencuentro consigo mismo y afirmó que tuvo que “perderse para llegar al lugar correcto”, frase que algunos usuarios vincularon con la controversia que ambos enfrentaron en el pasado por dificultades en la relación que el propio cantante de música popular ventiló durante su paso por el pódcast de Juan Pablo Raba, Los Hombres Sí Lloran. Allí, el artista contó cómo sus excesos con el licor y las drogas estuvieron a punto de costarle su relación con la empresaria.

Pese al revuelo que generó la entrevista y las reacciones divididas en redes sociales alrededor de los comportamientos tanto de Pipe Bueno como de Luisa Fernanda W, la boda continua en pie y aspira a transformarse en uno de los eventos más destacados de la farándula colombiana en 2026.

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