El ciclista colombiano Germán Darío Gómez volverá a correr con el Polti Visit Malta tras cerrarse caso de dopaje en su contra

El corredor del Team Polti Visit Malta se mostró feliz por volver a las competencias de la UCI (Unión Ciclística Internacional) -crédito ADN Cycling/Facebook

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El equipo italiano Polti VisitMalta y la International Testing Agency (ITA, por sus siglas en inglés) confirmaron el 25 de septiembre de 2026 que el ciclista colombiano Germán Darío Gómez podrá competir de inmediato, después de que la entidad cerrara sin sanción el caso por el positivo de boldenona detectado en un control fuera de competición el 28 de diciembre de 2025.

El corredor demostró que la sustancia llegó a su organismo por el consumo de carne contaminada en Colombia y que no tuvo culpa ni negligencia.

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La contaminación alimentaria y la sustancia detectada

La boldenona es un esteroide anabólico de uso veterinario incluido en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje-crédito ITA (International Testing Agency)-Agencia Internacional de Pruebas

Gómez había dado positivo por boldenona y por un metabolito de esa sustancia, incluida por la Agencia Mundial Antidopaje en la categoría de esteroides anabólicos androgénicos. Se trata de una sustancia no específica, prohibida tanto durante las competencias como fuera de ellas.

La ITA precisó que la boldenona fue desarrollada originalmente para uso veterinario. Su efecto consiste en estimular el aumento de masa muscular y contribuir a la recuperación después de un esfuerzo intenso.

La Agencia Internacional de Controles, responsable del programa antidopaje de la Unión Ciclista Internacional (UCI), emitió una resolución que levantó la suspensión provisional impuesta el 27 de enero. Como la muestra fue recogida fuera de competición, no existen resultados deportivos que deban ser anulados.

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El expediente quedó cerrado para la UCI y la ITA, aunque las partes habilitadas todavía pueden apelar ante la división de apelaciones del Tribunal de Arbitraje Deportivo.

El regreso de Gómez con Polti VisitMalta

El equipo italiano reintegró al ciclista a sus actividades tras respaldar su defensa durante la investigación por contaminación alimentaria-crédito Team Polti Visit Malta

Tras el cierre del procedimiento, el Team Polti VisitMalta confirmó la reincorporación de Germán Darío Gómez a sus actividades y su regreso inmediato a las competencias. La escuadra italiana atribuyó que el resultado analítico adverso a una contaminación alimentaria, de acuerdo con la comunicación oficial de la International Testing Agency (ITA).

“Germán Darío Gómez Becerra ha sido plenamente reincorporado a la actividad del equipo y vuelve a la competición con efecto inmediato. El equipo acoge con satisfacción la conclusión del procedimiento y la plena reincorporación de Germán, a quien ha respaldado desde el primer momento y durante todo el proceso. Al mismo tiempo, el Team Polti VisitMalta reafirma su compromiso con el cumplimiento de la normativa antidopaje y con los principios de integridad y juego limpio que rigen el ciclismo profesional”.

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Después de conocerse la decisión de cerrarse el caso por dopaje, el 25 de septiembre de 2026, el portal ADN Cycling publicó la reacción que tuvo Gómez al saber que volverá a competir con el Polti Visit Malta en las carreras ciclísticas:

“Hola, hola. Bueno, les cuento que estoy muy feliz por haberme reintegrado al equipo y por saber que volveré a competir este fin de semana en Francia. Será la primera competencia de mi temporada. También estoy muy agradecido con todas las personas que han creído en mí y me han brindado su apoyo para no fallarles en este año tan complicado, el peor de mi carrera deportiva: mi familia, mis allegados, mis amigos y quienes me conocen”.

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Y añadió: “Quiero agradecer de todo corazón el trabajo que ha realizado mi abogado, Alejandro León, durante todo este difícil proceso. Simplemente, muchas gracias. Espero verlos muy pronto, a todos los seguidores de ADN Cycling. Un fuerte abrazo y nos veremos en competencia”.

Cual será la próxima competencia en la que competirá Germán Darío Gómez

El corredor oriundo de Betulia volverá a la competencia- crédito @germaangomez / Instagram

La París-Chauny se disputará el 27 de septiembre de 2026 entre Magny-Les-Compiègne y Chauny, con un recorrido de 203,6 kilómetros. La prueba está diseñada para velocistas, aunque las nueve cotas del trazado y, sobre todo, el doble paso por la Côte de Guivry en la parte final, podrían favorecer ataques y fragmentar el pelotón antes de la llegada.

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Pese a esas dificultades, los últimos kilómetros ofrecen terreno para que los equipos de los esprínteres controlen la carrera y busquen una definición masiva. La edición contará con 22 equipos: cinco WorldTeam, ocho ProTeam y nueve escuadras continentales francesas. No habrá equipos españoles.

Entre los principales nombres figuran Arnaud De Lie, ganador de la edición de 2025 y líder de Lotto Intermarché; Dylan Groenewegen, de Unibet Rose Rockets; Gerben Thijssen, de Alpecin-Premier Tech; John Degenkolb, de Team Picnic PostNL; y Matteo Moschetti, de Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team.

El Team Polti VisitMalta estará integrado por Tommaso Bessega, Germán Gómez, Giovanni Lonardi, Manuel Peñalver, Andrea Pietrobon, Javier Serrano y Alessandro Tonelli. Lonardi y Peñalver aparecen como las principales alternativas de la formación italiana para una eventual llegada al esprint, mientras que Pietrobon, Serrano y Tonelli podrían tener margen en un desarrollo más selectivo.

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