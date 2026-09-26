Sigue la polémica con Bruce Mac Master: Fenalco Santander se retiró del Comité Intergremial por uso no autorizado de su logo

Fenalco Santander se retiró del Comité Intergremial de Santander tras la utilización no autorizada de su logo en una carta pública - crédito Fenalco Santander

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Fenalco Santander se retiró del Comité Intergremial de Santander tras denunciar que su logo fue incorporado sin autorización en una carta de respaldo a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y a su presidente, Bruce Mac Master. El gremio exigió que toda posición conjunta sea socializada y aprobada antes de asociar su nombre o identidad visual a un pronunciamiento.

El comunicado cuestionado fue publicado el 25 de septiembre y difundido en X con los logos de las organizaciones que integraban el Comité, incluido el de Fenalco Santander. La publicación fue eliminada posteriormente.

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La organización sostuvo que integrar ese espacio gremial no equivale a avalar de manera automática cada declaración que emita. “La participación en el Comité no implica una autorización automática para vincular nuestra imagen institucional a pronunciamientos que no hayan sido previamente validados”, afirmó.

La exigencia de aprobación antes de usar el logo gremial

El comunicado del 25 de septiembre provocó la exigencia de validación previa para el uso de marcas e identidades institucionales - crédito @fenalsander/X

Fenalco Santander pidió que cualquier futuro comunicado del Comité Intergremial que incluya su nombre o logo sea sometido previamente a consulta y aprobación. El gremio diferenció su pertenencia a una instancia colectiva de la autorización para utilizar su identidad institucional.

La solicitud plantea que los documentos presentados públicamente como posiciones conjuntas deben contar con la participación efectiva de las organizaciones involucradas. Fenalco sostuvo que esa condición protege la autonomía de cada gremio y evita que su presencia en el Comité sea interpretada como respaldo automático.

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El comunicado no precisa si el Comité Intergremial respondió al reclamo ni si modificó el pronunciamiento que originó la controversia. Tras expresar su inconformidad, Fenalco Santander confirmó que se apartaría de esa instancia.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, decidió acudir a los canales institucionales ante las presiones registradas - crédito @ANDI_Colombia/X

La carta respaldaba a Bruce Mac Master, presidente de la Andi, después de que el dirigente denunciara presiones externas sobre la organización empresarial. El Comité pidió proteger la institucionalidad gremial y garantizar la autonomía de esas entidades.

Mac Master no identificó de manera directa al Gobierno nacional ni a personas específicas en su mensaje. El dirigente señaló que había optado por priorizar los canales institucionales: “Durante estos días he preferido guardar silencio público y respetar y privilegiar el trabajo a través de los canales institucionales”.

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El presidente de la Andi vinculó esa decisión con su responsabilidad sobre la entidad, sus afiliados, colaboradores y equipo de trabajo. También sostuvo que, en determinadas circunstancias, una mayor exposición pública no necesariamente ayuda a construir soluciones.

La defensa de una organización empresarial de 82 años

Bruce Mac Master solicitó el cese de las acciones destinadas a deteriorar la reputación de la Andi - crédito @BruceMacMaster/X

Mac Master afirmó que el debate excede su cargo y compromete a una institución con 82 años, miles de empresas, cientos de miles de trabajadores y un equipo dedicado a servir al país. “La prudencia no es ausencia de posición. Es una forma de proteger lo que entre muchos hemos construido”, expresó.

El dirigente insistió en que la Andi es una organización colectiva y no depende exclusivamente de quien ejerza su presidencia. La definió como una institución construida durante décadas por empresarios, trabajadores, juntas directivas, colaboradores y distintas generaciones.

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“La Andi es mucho más que su Presidente. Es una institución colectiva, una de las más importantes de América Latina, construida durante décadas por empresarios, trabajadores, juntas directivas, colaboradores y generaciones enteras que han creído en la importancia de contar con una organización independiente, técnica, propositiva y al servicio de Colombia”, señaló.

Mac Master planteó que la obligación de la organización es preservar su autonomía, cuidar a sus afiliados y trabajadores e impedir que situaciones coyunturales afecten su misión. También reivindicó la relación histórica de la Andi con los gobiernos colombianos, aun en los períodos de desacuerdo.

“La Andi ha trabajado con todos los gobiernos de Colombia. Lo ha hecho defendiendo sus convicciones, expresando respetuosamente sus diferencias y buscando siempre espacios de construcción conjunta. Esa seguirá siendo su conducta”, escribió.

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Mac Master relacionó esa petición con el derecho constitucional de los empresarios a asociarse libremente y adoptar decisiones autónomas sin presiones. El mensaje fue difundido en medio de apoyos en redes sociales al presidente de la Andi.

El respaldo del Comité y las versiones sobre un veto

Reportes periodísticos señalaron presuntas diferencias entre el Gobierno y la dirección de la Andi sobre la continuidad de su presidencia - crédito Colprensa

El Comité Intergremial de Santander respaldó a la Andi, a sus juntas directivas y a sus empresas afiliadas. En su comunicado, definió a los gremios como organizaciones necesarias para el desarrollo económico, social y democrático de Colombia.

La entidad sostuvo que la trayectoria de la Andi y de otros gremios respalda su papel en la formulación de políticas públicas, el fortalecimiento del tejido empresarial y la generación de empleo regional. También planteó que esos organismos cumplen una función de interlocución ante las autoridades que va más allá de la defensa de intereses empresariales.

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El Comité expresó su disposición a trabajar con el Gobierno Nacional y las instituciones estatales mediante el diálogo, la deliberación respetuosa y la concertación. A la vez, pidió mantener un clima de respeto hacia el sector productivo y sus representantes.

“Los señalamientos dirigidos hacia cualquier organización gremial trascienden a la entidad misma y terminan afectando a los miles de empresas y trabajadores que, a través de estas asociaciones, contribuyen diariamente al progreso de la nación”, afirmó el Comité.

La controversia ocurrió después de versiones sobre un supuesto veto informal del Gobierno de Abelardo de la Espriella contra Mac Master. La Silla Vacía señaló que el mensaje circulaba dentro del gabinete, aunque no habría sido una orden directa del presidente a sus ministros ni una instrucción formal para los viceministros.

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El medio también indicó que, durante una reunión de grandes empresarios en Barranquilla, De la Espriella habría insinuado que buscaba un cambio en la Andi. Una fuente empresarial citada por La Silla Vacía aseguró que el mandatario habría dicho que “perpetuarse en la dirección de los gremios no era deseable”.

Según esa publicación, personas cercanas al presidente consideraban que en la situación intervenían Carlos Suárez, estratega político de De La Espriella, y Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio. Mac Master no aludió a esas versiones de forma directa en su carta.