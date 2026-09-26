Atlético Bucaramanga pegó fuerte y derrotó al Once Caldas en Manizales: Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Atlético Bucaramanga comenzó con la victoria en el primer minuto de juego tras una pelota a Emerson Batalla-crédito Santiago Álvarez/Colprensa

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El 25 de septiembre de 2026 comenzó la fecha 12 de la Liga BetPlay en Tunja con la victoria del Boyacá Chicó que busca alejarse de los puestos del descenso en el promedio y con la victoria del Atlético Bucaramanga en el estadio Palogrande, en una nueva jornada que tendrá el partido entre Junior e Independiente Medellín como atractivo principal.

La novedad en la tabla de posiciones pasa por la victoria del cuadro “Leopardo”, que pisó fuerte en territorio caldense y subió al segundo puesto del campeonato, mientras que por los lados del Boyacá Chicó sumó un triunfo clave en la lucha que tiene con Cúcuta Deportivo y Jaguares de Córdoba.

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Diego Novoa se está convirtiendo en una de las grandes figuras del cuadro "Leopardo"-crédito Santiago Álvarez/Colprensa

La situación para el Atlético Bucaramanga comenzó de la mejor forma: al minuto de partido, una recuperación del rebote quedó para el volante Félix Charrupí y, al momento de controlar la pelota, realizó un pase entre líneas de la defensa del Once Caldas para el atacante Emerson Batalla que con su velocidad ganó la posición y definió por el palo derecho del arco defendido por Jesús Camargo.

Once Caldas intentó reaccionar a través de la pelota quieta, pero el arquero Diego Novoa evitó el gol para el cuadro “Blanco Blanco”, y dos minutos después, Fabry Castro colocó el 0-2, al minuto 12 de juego.

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En una jugada que comenzó con la secuencia de pases entre los jugadores de Atlético Bucaramanga, un mal despeje de la defensa del Once Caldas le permitió al exvolante del Deportivo Cali sacar un remate al ángulo, imposible de atajar para el portero.

Para la segunda mitad, Once Caldas intentó cambiar las acciones de juego con tres cambios, pero al 59 de juego, el volante Félix Charrupí marcó el 0-3, luego de su asistencia en el primer gol, tras eludir la defensa rival.

Al minuto 60 de partido, el delantero Dayro Moreno descontó a favor del Once Caldas, anotación que no cambiaría el resultado para Atlético Bucaramanga que ahora pensará en su juego ante Junior FC de Barranquilla, el 4 de octubre de 2026 en el estadio Américo Montanini de la capital del Santander, mientras que Once Caldas visitará a Internacional de Bogotá en el estadio de Techo, el 1 de octubre.

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Así va la tabla de posiciones del campeonato, a falta de completar la fecha:

América de Cali: 24 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +16) Atlético Bucaramanga: 20 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Millonarios FC: 20 puntos - 12 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Atlético Nacional: 19 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +9) Independiente Medellín: 19 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +6) Deportivo Cali: 18 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Deportes Tolima: 17 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Independiente Santa Fe: 16 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Llaneros FC: 14 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Once Caldas: 12 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Águilas Doradas: 11 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Internacional de Bogotá: 11 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Boyacá Chicó: 11 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -8) Cúcuta Deportivo: 9 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -9) Fortaleza: 8 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Deportivo Pasto: 8 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -9) Alianza FC Valledupar: 8 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -11) Deportivo Pereira: 7 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Jaguares de Córdoba: 7 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Junior: 6 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -2)

Boyacá Chicó goleó al Deportivo Pasto, y toma un segundo respiro en la tabla del descenso

El equipo de Jhon Jairo "Flecha" Gómez respira en el descenso-crédito MacGiver Barón/Colprensa

A primera hora, Boyacá Chicó goleó 3-0 a Deportivo Pasto en la Liga BetPlay en el estadio La Independencia de Tunja, con tres tantos en el segundo tiempo, después de una primera mitad sin goles en la que el equipo visitante tuvo varias oportunidades y dos remates en los postes.

Pasto golpeó la madera en dos ocasiones antes del descanso. Joyce Ossa estrelló un cabezazo en el palo izquierdo tras un córner y Joider Micolta remató al poste derecho desde fuera del área durante un contraataque. Micolta también exigió al arquero rival con otro cabezazo, mientras que Santiago Córdoba tuvo un disparo dentro del área que fue rechazado.

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Boyacá Chicó respondió con intentos de Jacobo Pimentel, Sebastián Salazar y Cristian Blanco, pero el primer tiempo terminó 0-0.

El marcador cambió tras el descanso con el ingreso de Yesus Cabrera, y abrió el marcador con un remate de izquierda desde el centro del área, luego de una asistencia de Santiago Mera.

El local amplió la ventaja en una transición ofensiva. Estiven Sarria definió de zurda desde el área para el 2-0, aunque más tarde dejó el campo por lesión y fue reemplazado por Delio Ramírez.

Alejandro Maya completó la goleada con un derechazo desde el centro del área tras un pase de Juan Díaz. Deportivo Pasto realizó varias modificaciones y buscó el descuento hasta el final, pero no pudo convertir. Ossa tuvo la última ocasión con un remate de izquierda que pasó junto al palo derecho.

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Así va la tabla del descenso:

20. Cúcuta Deportivo: 25 puntos - 29 partidos jugados - 0,86 promedio

19. Jaguares de Córdoba: 25 puntos - 28 partidos jugados - 0,89 promedio

18. Boyacá Chicó: 97 puntos - 107 partidos jugados - 0,90 promedio

17. Alianza Valledupar FC: 116 puntos - 107 partidos jugados - 1,08 promedio

16. Internacional de Bogotá: 118 puntos - 108 partidos jugados - 1,09 promedio

Así va la fecha 12 de la Liga BetPlay

La fecha comenzó el miércoles 23 de septiembre de 2026 con la victoria del América de Cali ante Águilas - crédito Catalina Olaya/Colprensa

23 de septiembre de 2026

América de Cali 1-0 Águilas Doradas

Estadio: Pascual Guerrero de Cali

Árbitro: Jairo Mayorga (Tolima)

VAR: Heider Castro (Bogotá)

Goles: Yeison Guzmán al minuto 27 de tiro penal

24 de septiembre de 2026

Atlético Nacional 1-1 Millonarios

Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Árbitro: Diego Ulloa (Valle del Cauca)

VAR: Never Manjarrés (Córdoba)

Goles: Julián Angulo al minuto 39 para Millonarios, empató Andrés Reyes al 45+3 para Atlético Nacional

25 de septiembre de 2026

Boyacá Chicó 3-0 Deportivo Pasto

Estadio: La Independencia de Tunja

Árbitro: Javier Villa (Antioquia)

VAR: Esnaider Pontón (Bogotá)

Goles: Yesus Cabrera al minuto 68, Estiven Sarria al 70 y Alejandro Maya al 86 para Chicó

Once Caldas 1-3 Atlético Bucaramanga

Estadio: Palogrande de Manizales

Árbitro: Ferney Ossa (Antioquia)

VAR: Luis Picón (Antioquia)

Goles: Emerson Batalla al minuto 2, Fabry Castro al 12, Félix Charrupí al 59 para Atlético Bucaramanga, descontó Dayro Moreno al 61 para el Once

26 de septiembre de 2026

Deportivo Pereira vs. Internacional de Bogotá

Estadio: Hernán Ramírez Villegas de Pereira

Hora: 4:10 p. m.

Árbitro: Fernando Bautista (Tolima)

VAR: Ricardo García (Santander)

Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

Cúcuta Deportivo vs. Llaneros FC

Estadio: General Santander de Cúcuta

Hora: 6:15 p. m.

Árbitro: Jonnathan Ortiz (Nariño)

VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá)

Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

Junior vs. Independiente Medellín

Estadio: Romelio Martínez de Barranquilla

Hora: 8:20 p. m.

Árbitro: Jhon Ospina (Quindío)

VAR: Fernando Acuña (Boyacá)

Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

27 de septiembre de 2026

Jaguares de Córdoba vs. Alianza FC

Estadio: Jaraguay de Montería

Hora: 4:00 p. m.

Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia)

VAR: Lisandro Castillo (Bogotá)

Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

Fortaleza vs. Deportes Tolima

Estadio: Metropolitano de Techo

Hora: 6:05 p. m.

Árbitro : Luis Matorel (Bolívar)

VAR: Mauricio Pérez (Antioquia)

Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play