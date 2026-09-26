Los grupos armados ilegales colombiano que hacen presencia en Ecuador: los Comandos de la Frontera de “Araña” y las disidencias de “Iván Mordisco”

Los grupos armados colombianos también tienen nexos con organizaciones criminales mexicanas - créditos archivo Ejército | captura de pantalla Carabinieri Roma | Rai News | DEA | archivo Colprensa

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Las rutas de la cocaína que parten del sur de Colombia hacia los puertos de Ecuador han fortalecido una alianza entre los Comandos de la Frontera (CDF) y la organización ecuatoriana Los Lobos, según un informe sobre las redes criminales que actúan en la frontera amazónica hecho por Amazon Underworld.

La cooperación combina capacidades distintas, al señalar que los CDF mantienen presencia en zonas de producción de cocaína y en corredores fluviales del Bajo Putumayo, mientras que Los Lobos cuentan con redes de transporte y contactos que permiten llevar los cargamentos desde la Amazonía ecuatoriana hasta los puertos de la costa del Pacífico, entre ellos los ubicados en el entorno de Guayaquil.

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La relación también incluye economías ilegales como la minería de oro, el contrabando de combustible, el tráfico de armas y el traslado de precursores químicos.

Ambas organizaciones armadas se aprovechan la geografía de la frontera, marcada por ríos, selva, comunidades dispersas y pasos sin control permanente.

Los Comandos de la Frontera surgieron tras el acuerdo de paz de 2016

La estructura nació de una alianza entre disidentes de las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y miembros de La Constru, grupo con antecedentes en redes posteriores al paramilitarismo.

Su principal zona de influencia se consolidó en el Bajo Putumayo. Allí, el grupo se vinculó con el cultivo y procesamiento de cocaína, la extorsión, la minería ilegal y el control de rutas por tierra y por río.

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El informe señala que la presencia de los CDF se extendió hacia Ecuador, con actividad reportada en los alrededores de La Bonita y Santa Bárbara, en la provincia de Sucumbíos. También existen referencias sobre operaciones en otras zonas del país vecino.

Los laboratorios y las zonas de producción se concentran en Putumayo y Nariño, del lado colombiano - crédito Ejército

La conexión con Los Lobos se profundizó en áreas donde la minería ilegal de oro abrió nuevas fuentes de financiación y disputas por el control territorial. El Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) calculó que la minería afectó 1.422 hectáreas en la cuenca del río Punino entre 2019 y el primer semestre de 2024.

La disputa por minas y rutas acercó a los Comandos de la Frontera y Los Lobos

En zonas de Orellana y Sucumbíos, los CDF habrían instalado redes de protección y extorsión alrededor de explotaciones auríferas que estuvieron relacionadas con Los Choneros.

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Según el informe, la coincidencia de intereses y la rivalidad con ese grupo favorecieron el acercamiento con Los Lobos.

El 9 de mayo de 2025, una operación ecuatoriana contra la minería ilegal en Alto Punino terminó con la muerte de 11 soldados. Entre los integrantes de la estructura armada que fallecieron estaba Miller Rodríguez Ortega, alias Compadre, identificado por las autoridades ecuatorianas como jefe de los CDF con participación en extorsiones y minería ilegal.

La relación entre los dos grupos habría ido más allá de los envíos de droga. Según declaraciones recogidas por el medio ecuatoriano Primicias, los CDF realizaron ataques contra miembros de Los Choneros en áreas de Sucumbíos para disputar las minas, la distribución de combustible y los corredores fluviales.

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El teniente coronel de la Policía Nacional de Ecuador Juan Carlos Espín describió esas acciones como una “limpieza social” contra integrantes de la banda rival. El International Crisis Group también documentó asesinatos de presuntos miembros de Los Choneros que habrían ingresado al sur de Colombia para adquirir cocaína.

Las rutas fluviales son claves para los corredores de los grupos armados iegales, y este es uno de los aspectos que más se está evaluando por las autoridades de ambos países en pro de seguir golpeando las extructuras criminales de ambos lados de la zona fronteriza - crédito Armada Nacional de Colombia

Los ríos Putumayo y San Miguel conectan las zonas de producción con Ecuador

La red logística se apoya en el río Putumayo y el río San Miguel. Estas vías conectan áreas de influencia de los CDF, ubicadas cerca de Puerto Asís y La Hormiga (municipios de Putumayo), con contactos y transportistas del lado ecuatoriano.

Desde la frontera, la cocaína y la pasta de coca pueden avanzar por Ecuador hasta la costa del Pacífico.

El trayecto no se limita al tráfico de droga. También permite el movimiento de armas, municiones, combustible, oro extraído de manera ilegal, insumos químicos y otros productos de contrabando.

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“Es un flujo que va en ambos sentidos”, explica Glaeldys González Calanche, investigadora del International Crisis Group. Según su análisis, el combustible sale principalmente de Ecuador hacia Colombia, mientras la pasta de coca y la cocaína refinada se trasladan desde Colombia hacia Ecuador.

El combustible tiene un valor estratégico para las organizaciones por su uso en las primeras etapas del procesamiento de la hoja de coca. Parte de ese recurso, según el informe, proviene de robos o desvíos en oleoductos y sistemas de distribución ecuatorianos.

Los Lobos actúan como enlace hacia los puertos del Pacífico

Los Lobos compran cocaína y pasta de coca a organizaciones colombianas, entre ellas redes relacionadas con los Comandos de la Frontera, y facilitan el transporte desde la Amazonía hasta el litoral ecuatoriano, de acuerdo con el informe.

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En la costa, la estructura trabaja con intermediarios, contactos portuarios y organizaciones internacionales para enviar cargamentos hacia Estados Unidos y Europa.

El grupo también ha sido vinculado con contactos con cárteles mexicanos, incluido el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Él es Geovany Andrés Rojas, alias Araña, extraditado a los Estados Unidos tras la firma del presidente Abelardo de la Espriella, líder de los Comandos de Frontera - crédito Ministerio de Defensa

“Los grupos ecuatorianos, de alguna manera, aumentan su influencia al convertirse en estos intermediarios”, afirmó González Calanche. La analista sostuvo que ese papel permite trasladar cargamentos desde la frontera hasta las zonas costeras y desde allí hacia mercados internacionales.

El informe destaca que los CDF aportan acceso a los cultivos de coca, a los laboratorios y a las rutas fronterizas, mientras Los Lobos disponen de una estructura de transporte y distribución dentro de Ecuador. Ese complemento refuerza el alcance de ambas organizaciones.

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Los operativos coordinados buscan cerrar las rutas de escape

Colombia y Ecuador han realizado operaciones “tipo espejo” para intentar frenar las actividades criminales. Bajo ese modelo, cada país despliega unidades en su propio territorio para impedir que los integrantes de las redes crucen la frontera durante los procedimientos.

En junio de 2025, tropas colombianas destruyeron un laboratorio de procesamiento de cocaína cerca de Ecuador que, según las autoridades, tenía capacidad para producir 1,4 toneladas de cocaína al mes. Mientras se realizaba el operativo en Colombia, personal ecuatoriano instaló puntos de contención en su lado de la frontera.

Las autoridades colombianas también desmantelaron en marzo de 2026 un laboratorio en Barbacoas, Nariño, donde incautaron más de 1,3 toneladas de cocaína, además de miles de litros y kilogramos de insumos químicos. Aunque no se atribuyó esa instalación a los CDF, el hallazgo mostró la dimensión de la economía ilegal en los departamentos fronterizos.

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En la zona también se ha reporta la presencia de organizaciones criminales de Albania - crédito Fiscalía General del Ecuador

El carácter binacional de las redes limita la respuesta de las fuerzas de seguridad. En marzo de 2025, presuntos integrantes de los CDF atacaron una unidad militar ecuatoriana a orillas del río Putumayo.

De acuerdo con el Ejército de Ecuador, los agresores dispararon desde una embarcación e intentaron ingresar a un área de almacenamiento de municiones.

Tras los enfrentamientos, los atacantes cruzaron hacia Colombia. Esa maniobra los dejó fuera del alcance inmediato de las tropas ecuatorianas y mostró las dificultades operativas en la frontera.

Ecuador reforzó su presencia militar en la Amazonía

Después de la emboscada de Alto Punino, el Gobierno ecuatoriano desplegó más de 1.500 soldados en la Amazonía para ubicar a los responsables y reforzar los operativos contra la minería ilegal y los grupos armados.

El 6 de marzo de 2026, el Ministerio de Defensa de Ecuador informó que sus fuerzas, con apoyo de inteligencia de Estados Unidos, atacaron un campamento de los CDF en el cantón de Cascales, Sucumbíos.

Según la cartera, el lugar funcionaba como área de descanso para un comandante conocido como “Mono Tole” y como punto de entrenamiento con capacidad para unas 50 personas.

Rutas fluviales también favorecieron el paso de los cargamentos de clohidrato de cocaína de Colombia a Ecuador - crédito Colprensa/Armada | @WorldCrimeIntel/X y Fuerzas Militares del Ecuador

Además de los Comandos de Frontera, también se mueven las disidencias de las Farc de “Iván Mordisco”

De acuerdo con un reporte de Insight Crime, ademas de los CDF, otras dos estructuras surgidas de las antiguas Farc operan a ambos lados de la frontera: los frentes Oliver (FOS) Sinisterra y Urías Rondón (FUR).

Estas organizaciones controlan pasos utilizados para movilizar cocaína desde Colombia hacia Ecuador, país que se convirtió en una plataforma de almacenamiento, transporte y salida de cargamentos hacia mercados internacionales.

La presencia de grupos armados colombianos en Ecuador se remonta a la década de 1990. Durante ese periodo, las Farc establecieron redes para mover drogas, armas y suministros en territorios cercanos a la frontera.

Las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos limitan con zonas de producción de hoja de coca y procesamiento de cocaína en Putumayo y Nariño.

La ubicación facilitó la instalación de campamentos, el movimiento de cargamentos y la búsqueda de refugio frente a las operaciones de la fuerza pública colombiana.

El reporte señala que ningún grupo regula por completo el tráfico de drogas en la frontera, pero los CDF, el FOS y el FUS concentran el control de varios de los principales puntos de paso hacia territorio ecuatoriano.

Las organizaciones colombianas actúan como proveedoras de cocaína para compradores internacionales y, por esa razón, tienen vínculos directos con redes de otros países.

Por ejemplo, el Frente Oliver Sinisterra suministra cocaína al Cartel de Sinaloa, mientras que el frente Urías Rondón envía cargamentos al Cartel Jalisco Nueva Generación.

Alias Iván Mordisco, el jefe máximo de las disidencias de las Farc se valió de 'Fito' y Los Choneros para sacar millonarios cargamentos de droga de Colombia hacia Ecuador - crédito Colprensa/Armada | Fuerzas Militares del Ecuador

Para el traslado dentro de Ecuador, las estructuras colombianas recurren a grupos locales que se encargan de almacenar, movilizar y despachar la droga hacia otros destinos.

Las autoridades ecuatorianas han señalado que el Frente Oliver Sinisterra tendría nexos con Los Tiguerones. En tanto, el frente Urías Rondón habría trabajado con Los Choneros.

El Frente Oliver Sinisterra extendió su presencia en Esmeraldas

Las autoridades ecuatorianas han reportado que algunos grupos colombianos avanzaron hacia zonas del interior del país, en especial hacia puntos relevantes para el tráfico de drogas.

Ese movimiento podría responder a la necesidad de supervisar directamente los cargamentos y reducir la dependencia de organizaciones ecuatorianas para el almacenamiento y transporte de la cocaína.

Desde agosto de 2023, las fuerzas de seguridad de Ecuador capturaron en al menos tres ocasiones a presuntos miembros del Frente Oliver Sinisterra en Esmeraldas.

Entre los detenidos estuvieron Carlos Arturo Landázuri Cortés, alias El Gringo, señalado como líder de la estructura, y Janer Cortés Ortiz, alias Guasón, identificado como tercero al mando.

Las autoridades ecuatorianas también han denunciado intimidaciones contra comunidades próximas a la frontera y la posible instalación de campamentos de grupos colombianos en su territorio.

Tras la recaptura de alias Fito el 25 de junio, un día después se confirmó que Roberto Carlos Álvarez Vera cayó en Emiratos Árabes Unidos. Este sujeto es señalado de ser cabecilla de los Comandos de la Frontera y estaría relacionado con la muerte de 11 militraes ecuatorianos - crédito @JohnReimberg/X

Hallaron cultivos de coca y laboratorios en Carchi y Sucumbíos

En agosto de 2023, las autoridades ecuatorianas localizaron cultivos de coca a pequeña escala e instalaciones para el procesamiento de cocaína en áreas fronterizas de Carchi y Sucumbíos.

El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (Oeco) planteó que estos enclaves habrían servido como espacios de prueba para procesos de cristalización y refinamiento de clorhidrato de cocaína.

La disponibilidad de precursores químicos a bajo costo en provincias como Sucumbíos también habría favorecido esas actividades.

Pese a estos hallazgos, el reporte aclara que los cultivos y laboratorios detectados en Ecuador no tienen una dimensión comparable con la producción de coca en Putumayo y Nariño, dos de las zonas con mayor actividad cocalera de Colombia.