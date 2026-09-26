BTS será huésped de honor de Bogotá durante su primera visita a Colombia

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sostiene una conversación al aire libre sobre la preparación de la ciudad para la eventual visita del grupo de K-pop BTS. Durante el diálogo se intercalan secuencias con presentaciones artísticas y musicales.

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Bogotá declarará Huéspedes de Honor a los siete integrantes de BTS durante la primera visita de la agrupación surcoreana a Colombia, prevista para sus conciertos en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

El anuncio, confirmado por el alcalde Carlos Fernando Galán, surgió tras una campaña impulsada por la comunidad de seguidores ARMY en el país, que pidió a la Alcaldía preparar un recibimiento institucional para RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook.

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La decisión está relacionada con la llegada del grupo a la capital para dos presentaciones de la gira mundial BTS World Tour: ARIRANG. Las fechas anunciadas para los conciertos son el 2 y 3 de octubre de 2026, aunque los asistentes deberán revisar los canales oficiales de la promotora y de la agrupación ante posibles novedades logísticas.

BTS llegará a Colombia con dos conciertos en El Campín y un reconocimiento de Bogotá - crédito visualesIA Infobae

La visita marcará la primera presentación de los siete artistas en Colombia. También abrirá el recorrido de BTS por Latinoamérica, con presentaciones posteriores previstas en Perú, Chile, Argentina y Brasil.

La declaración como huéspedes de honor responde a una solicitud que ARMY Colombia llevó a la administración distrital a través de la iniciativa #BogotáRecibeABTS. Los seguidores promovieron en redes sociales y ante entidades locales una agenda que permitiera convertir el arribo de la agrupación en una actividad con presencia fuera del escenario.

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Durante un pronunciamiento sobre los preparativos, Galán destacó el alcance cultural de la visita y la organización de los seguidores del grupo. “He entendido, además, que BTS es más que una banda”, afirmó el mandatario, quien planteó que la ciudad busca que quienes asistan a los conciertos o viajen a Bogotá tengan una experiencia vinculada con la capital.

BTS recibirá la distinción de Huéspedes de Honor durante su primera visita a Colombia - crédito @visitbogota.co/ Instagram

La agenda anunciada incluye iluminación en color morado de espacios emblemáticos, como el Palacio Liévano y la Torre Colpatria. El tono está asociado a BTS y a ARMY, nombre con el que se identifica su comunidad internacional de seguidores. También se mencionó la posibilidad de iluminar otros puntos de la ciudad, aunque ese aspecto no cuenta con una confirmación oficial detallada.

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La Alcaldía trabaja con las autoridades y los organizadores en medidas de movilidad, seguridad y logística para las jornadas de concierto. Entre las acciones que se han planteado figuran rutas especiales antes y después de los espectáculos, así como una posible extensión de algunos servicios de transporte para facilitar el desplazamiento de asistentes que llegarán desde otras ciudades y países.

Hasta ahora, no se han divulgado detalles operativos como los horarios de las rutas, los puntos de acceso al estadio, los cierres viales o los protocolos de ingreso. Esos datos serán determinantes para la organización de los dos conciertos, dado que El Campín concentra una alta afluencia de público en eventos de esta escala.

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El montaje de los conciertos en Bogotá incluirá un escenario de 360 grados y pantallas - crédito LEDREUTERS/Mario Anzuoni

La comunidad de seguidores también anunció acciones propias de acompañamiento. Una de ellas es la campaña “ARMY cuida ARMY”, que busca promover medidas de autocuidado, coordinación entre asistentes y comportamiento responsable en los alrededores del estadio. Desde la organización de fanáticos se ha insistido, además, en la recomendación de priorizar el transporte público y reducir el uso de vehículos particulares durante las fechas del evento.

Los conciertos tendrán un montaje con escenario de 360 grados, pantallas LED y una estructura de gran tamaño. Esa disposición permitiría que el espectáculo tenga visibilidad desde distintos sectores del estadio y exige una operación especial para el montaje técnico, los accesos y la ubicación de los asistentes.

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El reconocimiento de Huéspedes de Honor no modifica la agenda artística ni sustituye los requisitos de ingreso a los conciertos. Se trata de una distinción protocolaria que la Alcaldía otorgará como parte de la visita de los artistas. La medida busca responder a la solicitud de los seguidores y acompañar un evento que reunirá a público local, nacional e internacional en la capital.

ARMY Colombia mantiene activa la campaña de bienvenida mientras se esperan los anuncios logísticos oficiales - crédito REUTERS/Mario Anzuoni

Mientras se esperan los anuncios oficiales sobre los horarios, rutas de transporte, entradas y recomendaciones de acceso, ARMY Colombia mantiene activa la campaña #BogotáRecibeABTS. La llegada del grupo pondrá a Bogotá en el inicio de su recorrido latinoamericano y reunirá por primera vez en el país a los siete integrantes de BTS sobre un mismo escenario.

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