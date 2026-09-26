Directora del Icbf se defendió de las críticas que generaron sus declaraciones sobre el concepto de familia: “Solo hay una, la de cada uno”

Directora del Icbf se defendió de las críticas que generaron sus declaraciones sobre el concepto de familia - crédito ICBF/X

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La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Carolina Restrepo Cañavera, publicó en sus redes sociales el escrito ‘La familia es una’ después de la controversia que protagonizó en el Senado de la República por su definición de familia y defendió que el Estado debe proteger todos los hogares, sin jerarquizarlos según su composición.

La discusión se sumó a una polémica anterior por su concepto de niñez, que derivó en manifestaciones y actos vandálicos contra la sede del Icbf en Bogotá. En esas protestas participó incluso una exministra.

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El cuidado por encima de la composición del hogar

Carolina Restrepo Cañavera priorizó el amor, cuidado, protección, alimentación, educación, seguridad y la presencia de una persona responsable frente a la discusión ideológica de la composición de un hogar - crédito @carorestrepocan/X

Carolina Restrepo Cañavera sostuvo que la familia no debe clasificarse ni dividirse entre formas consideradas más o menos legítimas. Para la directora, una cosa es la familia y otra quienes la integran: puede estar conformada por padre y madre, una madre, un padre, dos madres, dos padres, abuelos, tíos o una persona que asume la responsabilidad de cuidar a otro ser humano.

También incluyó a los amigos que se convierten en hermanos sin vínculos de sangre y a las mascotas, cuando ocupan un lugar afectivo dentro del hogar. “Quien ha amado a un animal sabe perfectamente de qué hablo”, dijo.

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Carolina Restrepo Cañavera sostuvo que la familia no debe clasificarse ni dividirse entre formas consideradas más o menos legítimas - crédito @carorestrepocan/X

La funcionaria planteó que cada persona puede elegir su propia manera de construir una familia, defenderla y sentirse orgullosa de ella, pero no convertir esa elección en un parámetro para juzgar la vida de los demás. “Mi manera de vivir no me da derecho a determinar cómo deben vivir los demás”, escribió.

Según su postura, la libertad implica reconocer el derecho ajeno a organizar un hogar conforme a una concepción de vida distinta. Por eso, consideró que el Estado colombiano no debe seleccionar “familias favoritas”, sino garantizar la protección de todas.

Niñez, protección y responsabilidades adultas

En sus declaraciones, expresó mayor preocupación por un niño abandonado dentro de una familia definida como “tradicional” que por otro que reciba amor y protección en un hogar al que algunos describen como “diferente”- crédito @carorestrepocan/X

La directora del Icbf puso el foco en las necesidades de niños y adolescentes dentro de cualquier tipo de hogar. Restrepo Cañavera sostuvo que para ellos resulta secundaria la discusión ideológica de los adultos sobre la composición familiar frente a cuestiones como amor, cuidado, protección, alimentación, educación, seguridad y la presencia de una persona responsable.

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“A un niño poco le importa la discusión ideológica que los adultos podamos montar alrededor de la composición de su familia”, señaló. A su juicio, el criterio intransigente debe ser que ningún menor quede privado de esas condiciones.

En sus declaraciones, expresó mayor preocupación por un niño abandonado dentro de una familia definida como “tradicional” que por otro que reciba amor y protección en un hogar al que algunos describen como “diferente”. “Porque una fotografía no garantiza nada”, advirtió.

La líder sostuvo, además, que los lazos sanguíneos establecen parentescos, pero no bastan para construir una familia. Esa construcción, afirmó Restrepo Cañavera, depende de la presencia cotidiana, la responsabilidad, el cuidado, la lealtad y el amor.

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En su reflexión, indicó que el concepto de familia se amplía con los años porque algunas personas llegan después a la vida de alguien y permanecen para siempre. “Hay amigos que son hermanos, hay afectos que no necesitan explicación jurídica ni biológica para ser reales”, escribió.

Y agregó: “Y tal vez por eso, mientras más años tengo, más amplio se vuelve para mí ese concepto. Uno empieza la vida creyendo que la familia simplemente le tocó y termina entendiendo que una parte maravillosa de ella también se construye. Hay personas que llegaron después y se quedaron para siempre. Hay amigos que son hermanos, hay afectos que no necesitan explicación jurídica ni biológica para ser reales.”

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Restrepo Cañavera concluyó que cada persona puede defender su propia concepción de vida y formar su hogar de acuerdo con ella, pero rechazó que esa visión se utilice para negar la de otros. “Hay muchas maneras de conformarla, millones de historias para construirla y afectos imposibles de clasificar. Pero familia hay una. La de cada uno”.