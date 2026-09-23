Daniela Garavito, figura de Santa Fe Femenino, se despachó en redes sociales tras la polémica de no prestar El Campín para la final de la Liga: “Se trata de entender”

Daniela Garavito criticó la decisión de disputar la final de la Liga Femenina fuera del estadio El Campín-crédito @LeonasSantaFe/X

Guardar

La polémica que despertó la negativa de Sencia (administradora del estadio El Campín) hacia Independiente Santa Fe para disputar la final de ida de la Liga Femenina BetPlay ante Deportivo Cali, generó todo tipo de reacciones en el mundo futbolero, especialmente en el entorno Cardenal.

Desde la respuesta del presidente Eduardo Méndez, ahora se sumó la voz de la volante Daniela Garavito sobre la polémica que generó la decisión de Sencia, y envío un fuerte mensaje hacia los administradores del estadio sobre la importancia de comprender y entender el significado del fútbol femenino colombiano.

PUBLICIDAD

La integrante del cuadro bogotano solicitó mejores escenarios, visibilidad y respeto para la competencia femenina-crédito @danielagaravitoo/Instagram

Garavito cuestionó que el encuentro decisivo ante las Azucareras deba jugarse en el estadio La Independencia de Tunja y no en El Campín de la capital de la república, una decisión que, según sostuvo, expone la falta de planificación y reconocimiento que todavía enfrenta el fútbol femenino.

El equipo bogotano recibirá al Deportivo Cali el 23 de septiembre de 2026, a las 7:00 p. m. (hora de Colombia), en el estadio La Independencia de Tunja. Las Leonas deberán trasladarse de ciudad para disputar una instancia decisiva que esperaban afrontar junto a su hinchada en Bogotá.

La modificación del escenario provocó reacciones en el entorno del fútbol femenino. Garavito expresó su postura a través de Instagram, en un mensaje difundido por Futbolred, donde habló desde su experiencia como futbolista y como mujer vinculada desde hace años al crecimiento de la disciplina.

PUBLICIDAD

“Hoy quería expresar algo que como jugadora y como mujer que ha trabajado durante años por el fútbol femenino, me genera mucha frustración y sobre todo molestia. Mañana vamos a disputar una FINAL de la Liga Femenina, una de las instancias más importantes de nuestro fútbol, y no vamos a poder hacerlo en nuestra casa en El Campín, junto a nuestra gente”, dijo de entrada.

La futbolista cuestionó que una final deba trasladarse a otra ciudad. Para Garavito, la situación refleja las condiciones que aún faltan para que la competencia femenina reciba el lugar y la importancia que considera necesarios.

PUBLICIDAD

“Teniendo que trasladar una final a otra ciudad por una situación que desde mi punto de vista demuestra una vez más lo mucho que todavía nos falta por darle al fútbol femenino el lugar y la importancia que merece”, reflexionó.

Garavito aclaró que su reclamo no está dirigido contra los conciertos u otras actividades realizadas en los estadios. El foco de su mensaje estuvo puesto en los meses de preparación, los sacrificios y las expectativas que rodean a una definición de liga.

“No se trata de estar en contra de los conciertos ni de otros eventos. Se trata de entender que detrás de una final hay meses de trabajo, sacrificio, sueños y miles de personas que siguen y apoyan este deporte”, sentenció.

PUBLICIDAD