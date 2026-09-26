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Once Caldas jugará en medio de protestas y el enojo de los hinchas: “Las excusas se acaban, la paciencia también”

Previo al encuentro ante el Bucaramanga, el estadio Palogrande fue el escenario de las manifestaciones de los aficionados por la campaña negativa de la Liga BetPlay

Con carteles pegados a las entradas del escenario deportivo, los aficionados se hicieron sentir por la mala campaña en 2026 - crédito @Juaneslc11/X
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Once Caldas afronta una dura situación que hace recordar a sus épocas entre 2019 y 2023, cuando no clasificaba a los cuadrangulares, estaba muy lejos de los ocho primeros y al borde del descenso, pues en la actualidad se encuentra afuera de las posiciones para llegar a las semifinales.

Debido a eso, un grupo de aficionados empezó una protesta a las afueras del estadio Palogrande, donde entrena el Blanco Blanco, para exigirle al club que mejore en sus resultados en la Liga BetPlay, además de la Copa Colombia en la que se disputará los cuartos de final.

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Por lo pronto, el equipo se prepara para enfrentar a Bucaramanga en Manizales, donde la tensión es alta y una nueva caída en condición de local provocaría mayores problemas. De ahí que se prohibió el ingreso de aficionados visitantes para evitar choques con las autoridades.

Protestas contra Once Caldas

Actualmente, el cuadro de Manizales suma 12 puntos en 10 partidos del campeonato colombiano, producto de tres victorias, tres empates y cuatro derrotas, además de que viene de caer ante el Deportivo Pasto por 1-0 en el estadio Libertad, lo que aumentó las tensiones en los últimos días.

El periodista Juan Esteban Londoño, en su cuenta de X, mostró parte de las protestas de los aficionados de Once Caldas, en las que colgaron carteles en horas de la mañana del viernes 25 de septiembre, en las que se ve uno enorme en una de las entradas con la frase “las excusas se acaban, la paciencia también”.

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Once Caldas
Los hinchas de Once Caldas también piden la salida del entrenador Hernán Darío Herrera - crédito Captura de video @Juaneslc11/X

También se ve lo que parece ser un ‘sticker’ con la imagen de dos de los dirigentes del club y al técnico Hernán Darío Herrera, a los que desean afuera de la institución por los resultados, sobre todo al entrenador, pese a que dirige al Blanco Blanco desde noviembre de 2023.

De otro lado, en la puerta de los camerinos se colocó una valla enorme de seguridad, con el objetivo de que los hinchas estén alejados de los jugadores al momento de entrar y salir, lo que muestra las medidas para evitar actos de violencia y vandalismo antes y durante el encuentro.

En la entrada a los camerinos del cuadro blanco, se colocaron cercas para controlar el paso de aficionados durante las protestas - crédito @Juaneslc11/X

Por el momento, Once Caldas espera que el encuentro se realice de manera tranquila y sin incidentes, pues en el segundo semestre ya se reportaron disturbios de aficionados en estadios de Bogotá, Cali, Montería y Valledupar, lo que prendió las alarmas en la Dimayor y las autoridades.

La previa del partido

Bucaramanga llega invicto, con cuatro victorias y cinco empates. Su último triunfo en Manizales ocurrió el 4 de abril de 2022, cuando venció 0-1 al conjunto albo con un gol de Yeison Moreno.

Once Caldas ocupa el décimo puesto con 12 puntos de 30 disputados, a cuatro unidades del octavo lugar. A nueve fechas del cierre de la primera fase, necesita sumar 18 de los 27 puntos restantes para avanzar.

Once Caldas celebrando su anotación ante Deportes Tolima en la fecha 7 de la Liga BetPlay 2026-II - crédito @oncecaldasoficial/Instagram
Once Caldas no gana desde el 16 de septiembre, cuando superó al Tolima por 1-0 en Manizales - crédito @oncecaldasoficial/Instagram

Herrera prepara tres cambios en la formación titular: Jesús David Camargo debutará en el arco por Joan Felipe Parra, Jaime Alvarado regresará al mediocampo y Helieyker Guzmán reemplazará a Mateo Zuleta en el ataque.

“Será un juego intenso con un rival duro. Tenemos la presión y la necesidad de sumar, y eso puede ser riesgoso, pero hay que estar tranquilos. La única opción es ganar; hay que ir por esa senda”, dijo Alvarado, citado por el diario La Patria. El volante atribuyó el mal momento a varios factores y remarcó que el plantel debe responder como equipo.

El lateral izquierdo Andrés Correa calificó el partido como complejo y resaltó que Bucaramanga no ha perdido. “Estamos unidos, jugamos bien, creamos, pero nos falta más definición en los buenos momentos”, afirmó. También pidió controlar la presión: “Ahora tenemos que tener la cabeza tranquila y no nos podemos dejar llenar de cosas negativas”.

Camargo, quien asumirá la titularidad, aseguró: “A eso vine, a jugar. La responsabilidad es doble, venimos en un momento negativo, pero estoy motivado para jugar”. El arquero añadió que se destaca en el juego aéreo y en la salida con los pies.

Al conjunto de Manizales todavía le quedan cinco partidos como local, ante Bucaramanga, Llaneros, Deportivo Pereira, Águilas y Alianza Valledupar F.C., además de cuatro visitas contra Independiente Medellín, Millonarios, Internacional y Nacional.

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