Andrés Forero exigió al Gobierno elegir a un presidente de Colpensiones “a la altura de los retos”

Congresistas de diversas bancadas criticaron la falta de preparación técnica del funcionario durante la citación legislativa - crédito @EspinosaRadio/X

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Carlos René Montoya dejó la presidencia de Colpensiones tres días después de asumir el cargo, luego de que su falta de respuestas sobre el presupuesto y el funcionamiento del sistema de pensiones provocara cuestionamientos en el Senado.

Debido a este hecho, la Comisión Séptima pidió al presidente Abelardo de la Espriella designar un reemplazo con experiencia técnica para conducir una entidad que enfrenta faltantes de caja y la preparación de una reforma prevista para entrar en vigor el 1 de abril de 2027.

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La Presidencia solicitó la renuncia de Montoya el 24 de septiembre, tras su intervención del día anterior ante la Comisión Séptima. La junta directiva de Colpensiones lo había escogido el 17 de septiembre y De La Espriella lo posesionó el lunes 21.

Durante la sesión legislativa se expusieron proyecciones dispares sobre las necesidades de recursos de la entidad para 2027, entre 46 y 48,2 billones de pesos, y déficits calculados entre 4,95 y 14,14 billones. También se mencionó un faltante de 4,95 billones de pesos para cubrir el pago de las pensiones.

Carlos René Montoya recibió críticas por parte de los senadores de la Comisión Séptima del Senado luego de la sustentación del Presupuesto General de la Nación - crédito @EsmeHernandezSi/@Canal del Congreso

Sin embargo, el funcionario reconoció ante los congresistas que estaba en su segundo día de trabajo. “Es un privilegio absoluto. Es mi segundo día de trabajo, por cierto. O sea, me tiraron a los toros”, afirmó.

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Al referirse al régimen de prima media, el esquema público en el que los aportes de los trabajadores activos integran un fondo común para pagar las pensiones vigentes, Montoya sostuvo: “El sistema de prima media, me imagino que está en un momento muy importante”. Luego agregó: “Sería irresponsable decir que conozco la entidad profundamente”.

Las críticas del Senado y la salida inmediata

El Senado expuso un faltante de 4,95 billones de pesos para cubrir el pago de las pensiones en el país - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Las respuestas del entonces presidente de Colpensiones generaron reclamos desde distintas bancadas. Los senadores cuestionaron que recurriera a una asesora para responder inquietudes sobre las finanzas de la entidad y que no pudiera precisar si las cifras correspondían a obligaciones de 2026 o a recursos requeridos para la siguiente vigencia.

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El senador Orlando Miguel de la Hoz, del Pacto Histórico, rechazó que los dos días de gestión justificaran la falta de preparación. “Hemos sido solidarios que tenga dos días en el cargo, pero eso no significa que no llegue con toda la preparación que merece el tema y deposite en una asesora lo que tiene que hacer”, expresó.

Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde, señaló que la situación excedía la figura del funcionario: “No es un tema personal, es exigir lo que se prometió (...) aprender con las pensiones de los colombianos me parece que es por lo menos preocupante”.

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La senadora Claudia Margarita Zuleta, del Centro Democrático, y Martha Peralta Epieyú, del Pacto Histórico, advirtieron contradicciones en los datos presentados. Norma Hurtado, del Partido de la U, pidió aplazar la intervención para que se continuara con la exposición de otras entidades.

El presidente de la Comisión Séptima, Andrés Forero, del Centro Democrático, calificó la comparecencia como una “bochornosa presentación”, según citó La FM. El legislador respaldó la decisión de pedirle la renuncia y reclamó un nombramiento “a la altura de los retos” de una administradora que gestiona los aportes pensionales de los colombianos.

Forero sostuvo que Montoya nunca debió haber llegado al cargo y celebró que el jefe de Estado le solicitara la salida. “Confiamos en que el gobierno corregirá y que nombrará a un presidente de Colpensiones a la altura de los retos que enfrenta esa entidad, que sea idóneo y que tenga un profundo conocimiento del sistema pensional colombiano”, afirmó.

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La Comisión había convocado al funcionario para una nueva sesión el 30 de septiembre, pero esa citación quedó sin efecto tras la renuncia. La Presidencia sostuvo que la administración de los ahorros pensionales requiere rigor técnico y no permite períodos de aprendizaje en puestos de esa responsabilidad.

El perfil técnico requerido para dirigir Colpensiones

La aplicación de la reforma pensional podría ampliar la base de clientes de la entidad a más de 20 millones de personas - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

El reemplazo deberá asumir la dirección de una entidad sometida a supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia y a cambios derivados de la reforma pensional. Entre las personas mencionadas como posible sucesora figura Ana Monsalvo, exgerente de Servicios y asesora de Presidencia de Colpensiones, que también fue contralora delegada para la Economía y Finanzas Públicas.

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Marcelo Duque, director de Cómo me pensiono, señaló a Cambio que el próximo presidente debe contar con formación académica avanzada y conocimiento específico de la Ley 100, la Ley 797 de 2003 y los sistemas pensionales de otros países. También debe entender las variables actuariales, es decir, los cálculos sobre longevidad, invalidez y muerte que permiten proyectar el costo futuro de las pensiones.

“El sistema de pilares, que es el nuevo modelo de pensiones, no lo inventó el gobierno anterior, es un modelo promovido por el Banco Mundial”, explicó Duque. Para el especialista, el cargo exige dominio de la dinámica jurídica y financiera que determina cómo se adquiere una pensión y cómo se sostienen sus pagos.

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Así mismo, Alexander Ríos, director ejecutivo de Inverxia, agregó que quien dirija Colpensiones debe conocer la arquitectura completa del sistema: el régimen de prima media, la transición, las historias laborales, las mesadas mínimas y los Beneficios Económicos Periódicos, el programa de ahorro destinado a quienes no alcanzan los requisitos para pensionarse.

El economista también incluyó la relación entre las mesadas, el salario mínimo y el Presupuesto General de la Nación, además de la infraestructura tecnológica necesaria para pagar pensiones a millones de personas. Ríos consideró que la entrada en vigencia de los componentes ya declarados ajustados a la Constitución dejaría escaso margen para que un nuevo presidente aprenda sobre la marcha.

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“Llegar sin dominio del sistema convierte la implementación en un riesgo operativo y fiscal”, sostuvo el director de Inverxia al medio citado. Duque estimó que, si la reforma entra en vigor, Colpensiones podría superar los 20 millones de clientes, frente a la proyección de pasar de tres a casi 10 millones de afiliados mencionada en el Senado.