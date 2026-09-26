De la Espriella reanuda contratos de exploración y fracking al posesionar al presidente de Ecopetrol: “A lo que dé”

El anuncio lo hizo en Santa Marta durante la posesión del nievo presidente de Ecopetrol Joaquín Gutiérrez - crédito Boyacá Noticias/Facebook

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció que Colombia reabrirá la exploración de petróleo y gas, la firma de contratos y el uso de fracking —la fracturación hidráulica para extraer hidrocarburos de formaciones rocosas— durante la posesión de Joaquín Gutiérrez como presidente de Ecopetrol en Santa Marta.

El giro busca reforzar la autonomía energética en un contexto en el que las reservas probadas de la empresa tienen una vida media limitada.

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Al cierre de 2025, Ecopetrol contaba con 1.944 millones de barriles equivalentes de reservas probadas, con una vida media de 7,8 años; en gas, la disponibilidad era de 6,3 años. Para el mandatario, esos indicadores obligan a encontrar nuevos recursos para evitar que el país deba importar energía que podría producir.

La ceremonia, denominada Renacer de Ecopetrol, se realizó en la Quinta de San Pedro Alejandrino, con la presencia de miles de habitantes de Santa Marta. Gutiérrez asumió la conducción de la mayor empresa del país después de que su nombramiento fuera anunciado por la junta directiva el jueves anterior.

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Nuevos contratos y exploración no convencional

El Gobierno criticó la disminución de contratos exploratorios ocurrida durante la administración del expresidente Gustavo Petro - crédito Joel González/Presidencia de la República

De La Espriella aseguró que su Gobierno retomará plenamente la exploración y la suscripción de contratos para hidrocarburos, incluidos proyectos de extracción no convencional. El presidente vinculó esa política con su objetivo de recuperar la soberanía energética de Colombia.

El jefe de Estado fue categórico al ratificar su propuesta de campaña: “Mi Gobierno reabre plenamente el camino de la exploración y de la suscripción de nuevos contratos, incluido el fracking, a lo que dé, como dije en campaña, con absolutamente todos los criterios de responsabilidad ambiental”.

También cuestionó la reducción de nuevos contratos de exploración de petróleo y gas durante la administración de Gustavo Petro, entre 2022 y 2026, que priorizó la transición hacia fuentes de energía más limpias. A su juicio, esa orientación expuso al país a una dependencia energética con consecuencias económicas y estratégicas.

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“Eso no es transición energética, sino dependencia energética, que es lo que ninguna política de este Gobierno va a aceptar. En la era del Tigre vamos a tener soberanía energética”, afirmó. El mandatario pidió además “dejar la histeria ambiental” en el debate sobre la explotación de hidrocarburos.

De la Espriella sostuvo que Ecopetrol volverá a identificar y desarrollar fuentes energéticas con rigor técnico, responsabilidad ambiental y las mejores tecnologías disponibles. “Mientras yo sea presidente de la República, Colombia no volverá a comprometer su autonomía energética por cuenta de un dogma ideológico”, advirtió.

El presidente planteó dos tareas para la petrolera estatal: preservar el negocio de hidrocarburos, reemplazar reservas y garantizar el abastecimiento, e identificar nuevas fuentes de energía y negocios con viabilidad empresarial. La transición energética, dijo, debe financiarse desde una compañía rentable y técnicamente sólida, no desde el debilitamiento de su actividad tradicional.

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“Ecopetrol no le pertenece al presidente, tampoco al Gobierno, muchísimo menos a un partido político. Es patrimonio de sus accionistas, de sus trabajadores y ante todo del pueblo colombiano”, manifestó De La Espriella. También indicó que las nuevas inversiones deberán superar criterios técnicos, ambientales y financieros.

La gestión regional de Joaquín Gutiérrez

Joaquín Gutiérrez asumió la presidencia de Ecopetrol durante un acto oficial realizado en la Quinta de San Pedro Alejandrino en Santa Marta - crédito @ECOPETROL_SA/X

Joaquín Gutiérrez, administrador de empresas y exgerente de la campaña presidencial de De la Espriella, llega al cargo sin experiencia previa en el sector de hidrocarburos. En su discurso reconoció que toma la dirección de Ecopetrol en un momento de crisis y señaló como prioridades la actividad exploratoria, la incorporación de reservas, el abastecimiento de gas y las controversias tributarias.

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El nuevo presidente propuso una compañía más austera, eficiente, sostenible y menos centralizada, con una relación directa con los territorios donde opera. Su primera decisión de descentralización será abrir una sede alterna de Ecopetrol en Barranquilla.

“Ecopetrol emergerá desde la costa, irrigando a todo el país. Barranquilla tendrá una nueva sede alterna. Será un abrazo entre el río y el mar que acerca la energía del país a quienes la sueñan desde la orilla”, expresó Gutiérrez.

La nueva sede deberá ampliar la capacidad de decisión institucional en la región Caribe, donde se desarrollan proyectos estratégicos para el sector energético. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, destacó los yacimientos costa afuera Sirius-1, Sirius-2 y Sirius-3, frente a las costas de Santa Marta, y sostuvo que podrían figurar entre los mayores descubrimientos de gas de la historia colombiana.

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Gutiérrez afirmó que Ecopetrol mantendrá activos los proyectos convencionales y no convencionales, así como la exploración de yacimientos offshore, ubicados en el mar. La compañía también buscará fortalecer a sus filiales y a la holding mediante criterios de eficiencia, productividad y rentabilidad.

“Colombia no se frenará mientras nosotros tengamos la manera de impedirlo. Avanzaremos en proyectos convencionales y no convencionales, implementaremos fracking responsable y continuaremos explorando yacimientos offshore”, señaló el directivo.

El nuevo presidente prometió una gestión basada en trabajo, honestidad, transparencia, firmeza, disciplina y consenso dentro de la legalidad. Agregó que garantizará la consulta previa, aunque sin permitir que sea utilizada como un mecanismo para dilatar proyectos vinculados con la seguridad energética.

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Gutiérrez aseguró que buscará coordinar a actores públicos, privados, institucionales, nacionales e internacionales para resolver conflictos y convertir posiciones divergentes en decisiones viables. “Llegó el momento en el cual la presidencia de la empresa más importante de Colombia vuelva a escuchar, negociar, resolver conflictos y garantizar, entre muchas otras cosas, la soberanía energética de Colombia”, dijo.

Las advertencias sobre la fracturación hidráulica

Comunidades científicas advirtieron que la fracturación hidráulica utiliza agua mezclada con aditivos químicos que pueden contaminar los acuíferos - crédito Eli Hartman/Reuters

La apertura al fracking reaviva las objeciones judiciales, ambientales y sanitarias planteadas alrededor de esta técnica. El Consejo de Estado y la Procuraduría General de la Nación han expresado reparos por considerar que no sería compatible con el desarrollo del país ni con la protección de los derechos colectivos.

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Comunidades científicas han advertido que el procedimiento requiere millones de litros de agua mezclada con arena y aditivos químicos, entre ellos benceno y xileno. Según esas advertencias, los fluidos pueden filtrarse y contaminar acuíferos subterráneos y fuentes superficiales de agua.

También han señalado riesgos asociados con las emisiones de metano, la fragmentación de ecosistemas sensibles y la microsismicidad provocada por la inyección de fluidos a alta presión en el subsuelo. El Gobierno ha respondido que la eventual aplicación de la técnica estará sometida a criterios de responsabilidad ambiental y evaluación técnica.

Gutiérrez afirmó que su administración dejará reservas para las próximas décadas y trabajará para evitar apagones en el país. También anunció que denunciará ante las autoridades los casos de desorden administrativo y a quienes resulten responsables.